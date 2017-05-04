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    Главная / Торги / Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году (3 лота).

    Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году (3 лота).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705083448

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027101/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году (3 лота).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 14:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДоЗП 057 х.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-64

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солоп Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083448Дата и время вскрытия заявок Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.

    Начальная цена

    2 261 022,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАЛИЙ ФТОРИСТЫЙ 2-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "КАЛИЙ СУРЬМЯНОВИННОКИСЛЫЙ 0,5-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "КАЛИЙ РОДАНИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "КАЛИЙ НАТРИЙ ВИННОКИСЛЫЙ 4-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "КАЛИЙ МАРГАНЦЕВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "КАЛИЙ ЙОДИСТЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "КАЛИЙ ЖЕЛЕЗИСТОСИНЕРОДИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "КАЛИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "КАЛИЙ ГИДРООКИСЬ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "ИНДИКАТОР ИНДИГОКАРМИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "СПИРТ ИЗОАМИЛОВЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "КВАСЦЫ ЖЕЛЕЗОАММОНИЙНЫЕ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "ЖЕЛЕЗО (III) ХЛОРИД 6-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "ДИФЕНИЛКАРБАЗОН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "ДИФЕНИЛКАРБАЗИД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "КИСЛОТА ГЛУТАМИНОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Стандарт-титр СОЛЯНАЯ КИСЛОТА ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Стандарт-титр СЕРЕБРО АЗОТНОКИСЛОЕ ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Стандарт-титр НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стандарт-титр МАГНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Стандарт-титр КАЛИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Стандарт-титр ЙОД ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Стандартный образец СОСТАВА ИСКУССТВЕННОЙ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДОВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ (нефть, нефтепродукты)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Стандартный образец СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 29"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Стандартный образец ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ВОДЕ"

    Кол-во: 133

    "Позиция 31"

    "Стандартный образец СОСТАВА СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 32"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ"

    Кол-во: 67

    "Позиция 33"

    "Стандартный образец СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ФОСФАТ-ИОНОВ"

    Кол-во: 52

    "Позиция 34"

    "Стандартный образец СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ФОСФАТ-ИОНОВ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Стандартный образец УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Стандартный образец УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА В ЭТАНОЛЕ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 38"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА ВОДЫ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 39"

    "Кабель для комбинированного рН-электрода с термодатчиком NTC InLab Pure PRO для кондуктометров лабораторных S47K"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ РТУТНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "СКЛЯНКА БПК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "АЛОНЖ ИЗОГНУТЫЙ АИ-29/32-75 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "АЛОНЖ ИЗОГНУТЫЙ АИ-14/23-50 ТС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ФИЛЬТР МЕМБРАННЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ КРАСНАЯ ЛЕНТА 18СМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ СИНЯЯ ЛЕНТА 18СМ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 47"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ СИНЯЯ ЛЕНТА 11 СМ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 48"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ БЕЛАЯ ЛЕНТА 18СМ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 49"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ БЕЛАЯ ЛЕНТА 11 СМ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 50"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ БЕЛАЯ ЛЕНТА 9СМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "БУМАГА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ЛИСТОВАЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "БУМАГА ИНДИКАТОРНАЯ ЛАКМУСОВАЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "БУМАГА ИНДИКАТОРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 54"

    "БУМАГА ИНДИКАТОРНАЯ КОНГО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (3,56)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (6,86)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Стандарт-титр ТРИЛОН Б 0,1 Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Стандарт-титр ТРИЛОН Б 0,05Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Стандарт-титр СОЛЬ МОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА ВОДЫ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Раствор для заполнения электродов Mettler Toledo КNO3 1 моль/л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Раствор для заполнения электродов Mettler Toledo LiСl 1 моль/л в этаноле, Fluka"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Раствор для заполнения электродов Mettler Toledo КСl 3 моль/л без ионов серебра"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности УЭП Mettler Toledo 12,88 mS/cm"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности УЭП Mettler Toledo 1413 mS/cm"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности УЭП Mettler Toledo 84 mS/cm"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Буферный раствор Mettler Toledo pH=9,21"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Буферный раствор Mettler Toledo pH=7,00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Буферный раствор Mettler Toledo pH=4,01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Титрант для волюмометрического титрования по К. Фишеру, этанольный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Рабочая среда для волюмометрического титрования по К. Фишеру, этанольная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "КИСЛОТА ЯНТАРНАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "ИНДИКАТОР ЭРИОХРОМ ЧЕРНЫЙ Т"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "ИНДИКАТОР ЭОЗИН Н"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "ИНДИКАТОР ЩЕЛОЧНОЙ ГОЛУБОЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "КИСЛОТА ЩАВЕЛЕВАЯ 2-ВОДНАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "ЦИНК СЕРНОКИСЛЫЙ 7-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "СОЛЬ ДИНАТРИЕВАЯ 2-Х ВОДНАЯ ХРОМОТРОПОВОЙ КИСЛОТЫ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "ИНДИКАТОР ХРОМОВЫЙ ТЕМНОСИНИЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "ХЛОРОФОРМ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 82"

    "ИНДИКАТОР ФЕРРОИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "ИНДИКАТОР ФЕНОЛФТАЛЕИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ (I)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 86"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ (I)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 87"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ГЕКСАНЕ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 88"

    "Стандартный образец СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 89"

    "Стандартный образец СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ"

    Кол-во: 91

    "Позиция 90"

    "Стандартный образец СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Стандартный образец СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ"

    Кол-во: 57

    "Позиция 92"

    "Стандартный образец ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ"

    Кол-во: 132

    "Позиция 93"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА МЕТАНОЛА"

    Кол-во: 42

    "Позиция 94"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ НЕРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ КАОЛИНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ"

    Кол-во: 304

    "Позиция 96"

    "Стандартный образец СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 97"

    "Стандартный образец ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 98"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III)"

    Кол-во: 232

    "Позиция 99"

    "Стандартный образец СОСТАВА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 100"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОНОВ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Стандартный образец БИХРОМАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ (ХПК)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 102"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ (I)"

    Кол-во: 77

    "Позиция 103"

    "Стандарт для кулонометрического титрования по К.Фишеру"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "2,2-Диметилбутан для хроматографии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "СЕРОУГЛЕРОД для хроматографии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "ЦИНК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "ГЛИЦЕРИН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "ФИЛЬТРЫ БУМАЖНЫЕ ОБЕЗЗОЛЕННЫЕ КРАСНАЯ ЛЕНТА 11СМ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 110"

    "КИСЛОТА ФЕНИЛАНТРАНИЛОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 111"

    "НЕФРАС"

    Кол-во: 73

    "Позиция 112"

    "НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 3-ЗАМЕЩЕННЫЙ 12-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 12-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "НАТРИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ 3-ВОД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "НАТРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ Б/ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 118"

    "НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ 5-ВОД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ 9-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "НАТРИЙ САЛИЦИЛОВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "НАТРИЙ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "НАТРИЙ АЗОТИСТОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ 10-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "ИНДИКАТОР МУРЕКСИД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "ИНДИКАТОР МЕТИЛОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "МЕДЬ (II) CЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "МАРГАНЕЦ (II) СЕРНОКИСЛЫЙ 5-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "МАРГАНЕЦ (II) ХЛОРИД 4-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "МАГНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 7-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 1-ВОДНАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "КРАХМАЛ РАСТВОРИМЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "УГОЛЬ АКТИВНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ДРОБЛЕНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "ТРИЛОН Б"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "ТОЛУОЛ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 138"

    "ТИОМОЧЕВИНА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 139"

    "КИСЛОТА СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯ 2-ВОДНАЯ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "КИСЛОТА СУЛЬФАНИЛОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 142"

    "КИСЛОТА СОЛЯНАЯ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 143"

    "СОЛЬ МОРА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 144"

    "СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "КИСЛОТА СЕРНАЯ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 146"

    "СЕРЕБРО СЕРНОКИСЛОЕ (ХЧ) (СУЛЬФАТ СЕРЕБРА)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 147"

    "СЕРЕБРО АЗОТНОКИСЛОЕ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 148"

    "СВИНЕЦ (II) УКСУСНОКИСЛЫЙ 3-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 149"

    "САХАРОЗА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 150"

    "КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 151"

    "РТУТЬ (II) СЕРНОКИСЛАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 152"

    "РТУТЬ (II) АЗОТНОКИСЛАЯ 1-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 153"

    "РЕАКТИВ НЕССЛЕРА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "РЕАКТИВ ГРИССА ПОРОШОК"

    Кол-во: 0

    "Позиция 155"

    "ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (МЕД) 36-38%"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "ОКТАН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 157"

    "ИНДИКАТОР НИТРАЗИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ (ЧДА)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 158"

    "КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД ТЕХНИЧЕСКИЙ гранулированный 1-2 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 159"

    "ГЛЮКОЗА КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 160"

    "ГИДРОКСИЛАМИН СОЛЯНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 161"

    "ГЕКСАН ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 162"

    "ГЕПТАН (СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА НЕ МЕНЕЕ 99,85%)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 163"

    "ИНДИКАТОР БРОМФЕНОЛОВЫЙ СИНИЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 164"

    "БЕНЗОЛ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 165"

    "БАРИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 166"

    "АЦЕТОН"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 168"

    "АММОНИЙ ЩАВЕЛЕВОКИСЛЫЙ 1-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "АММОНИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 171"

    "АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 172"

    "АММОНИЙ РОДАНИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 173"

    "АММОНИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 174"

    "АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 175"

    "АММИАК ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 176"

    "КВАСЦЫ АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ 12-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "КВАСЦЫ АЛЮМОАММОНИЙНЫЕ 12-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "АЛЮМИНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 18-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 179"

    "АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 180"

    "ИНДИКАТОР АКРИДИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 181"

    "КИСЛОТА АЗОТНАЯ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "КАЛЬЦИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "КАЛИЙ ХРОМОВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 185"

    "КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 186"

    "КАЛИЙ ФТАЛЕВОКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ (ЧДА)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 3-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083448Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.

    Начальная цена

    1 385 856,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагревательный элемент 3000Вт/23F199:F5110В, GFL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ИНДИКАТОР МУРЕКСИД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "модуль сменный фильтрующий для фильтра воды "Аквафор-викинг""

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "МЕШОЧЕК С ИОНООБМЕННЫМИ СМОЛАМИ ДЛЯ ХРОМАТОГРОФА "КРИСТАЛЛ""

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ИНДИКАТОР МЕТИЛОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "МЕДЬ (II) CЕРНОКИСЛАЯ 5-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "МАРГАНЕЦ (II) СЕРНОКИСЛЫЙ 5-ВОД."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "МАРГАНЕЦ (II) ХЛОРИД 4-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "МАГНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 7-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "КИСЛОТА ЛИМОННАЯ 1-ВОД."

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "КРАХМАЛ РАСТВОРИМЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Элкетрод для рН-метра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 2-500 ПМ ХС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 2-50 ПМ ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 2-250 ПМ ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 2-25 ПМ ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 2-100 ПМ ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 1-25 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "КОЛБА КОНИЧЕСКАЯ КН-2-2000-50 ТХС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Клапан соленоидный для подачи охлаждающей воды, GFL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Керамические разъемы для подключения нагревателя автоматизированного аппарата PAMSTILL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Картридж Simplipak 1 для системы получения деионизированной воды Simplosity Millipore SIPKOSIA 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД ТЕХНИЧЕСКИЙ гранулированный 1-2 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "КАЛЬЦИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "КАЛИЙ ХРОМОВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "КАЛИЙ ФТОРИСТЫЙ 2-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 3-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 1-ЗАМЕЩЕННЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "КАЛИЙ СУРЬМЯНОВИННОКИСЛЫЙ 0,5-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "НАСАДКИ ТС Н1-29/32-14/23-14/23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ N50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ N 29"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ N 24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ N 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "ПРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ 19/26"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "ПРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ 14/23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "ПРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЭ 10/19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "ПРОБКА КОНУСНАЯ РЕЗИНОВАЯ №21,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "ПРОБКА КОНУСНАЯ РЕЗИНОВАЯ №19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "ПРОБКА КОНУСНАЯ РЕЗИНОВАЯ №12,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "ПРОБИРКА мерная П 2-15-14/23 ПМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Приемный цилиндр ORBIS BV 100 мл автоматизированного аппарата PAMSTILL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Приемник-ловушка для аппарата АКОВ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ИНДИКАТОР ОРТО -ФЕНАНТРОЛИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "ОКТАН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "НЕФРАС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "НАТРИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 2-ЗАМЕЩЕННЫЙ 12-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "НАТРИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ 3-ВОД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ 10-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ 5-ВОД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ 9-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "НАТРИЙ САЛИЦИЛОВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "НАТРИЙ АЗОТИСТОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ Ф-4, НВФ-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "ВОРОНКА лабораторная стеклянная В-100-150 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Виалы фотометрические к термореактору «Термион» ООО «Люмэкс»."

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Вентилятор обдува автоматизированного аппарата PAMSTILL, Orbis"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Быстросменный, низковольтный нагревательный элемент со встроенным датчиком температуры, Orbis"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Буферный раствор Mettler Toledo pH=9,21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Буферный раствор Mettler Toledo pH=7,00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Буферный раствор Mettler Toledo pH=4,01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "КИСЛОТА БОРНАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "БАРИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-ВОД."

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "АЦЕТОН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "КИСЛОТА АСКОРБИНОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "АРЕОМЕТР общего назначения АОН-1 (760-820) кг/м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "АРЕОМЕТР общего назначения АОН-1 (700-760) кг/м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "АРЕОМЕТР для нефти и масел АН 770-800 кг/м4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "АРЕОМЕТР для нефти и масел АН 740-770 кг/м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "КИСЛОТА АЗОТНАЯ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания Smart Winner 3000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 81"

    "ИНДИКАТОР АКРИДИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "АЛЮМИНИЙ ОКИСЬ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "КВАСЦЫ АЛЮМОАММОНИЙНЫЕ 12-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "КВАСЦЫ АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ 12-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "АММИАК ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "АММОНИЙ МОЛИБДЕНОВОКИСЛЫЙ 4-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "АРЕОМЕТР для нефти и масел АН 710-740 кг/м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "АРЕОМЕТР для нефтепродуктов АНТ-1 710-770 кг/м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "АММОНИЙ ЩАВЕЛЕВОКИСЛЫЙ 1-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "АММОНИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "АММОНИЙ РОДАНИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "АММОНИЙ УКСУСНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ БЕЗВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 95"

    "ВОРОНКА лабораторная стеклянная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "КАЛИЙ РОДАНИСТЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "КАЛИЙ НАТРИЙ ВИННОКИСЛЫЙ 4-ВОД."

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "КАЛИЙ МАРГАНЦЕВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "КАЛИЙ ЙОДИСТЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "КАЛИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "КАЛИЙ ГИДРООКИСЬ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "КАЛИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "ИНДИКАТОР ВЛАЖНОСТИ ФИЛЬТРА 6.112.008-02 для хроматографа "Кристалл""

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "ИНДИКАТОР ИНДИГОКАРМИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "СПИРТ ИЗОАМИЛОВЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "КВАСЦЫ ЖЕЛЕЗОАММОНИЙНЫЕ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "ЖЕЛЕЗО (III) ХЛОРИД 6-ВОДНЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "ЕРШ ПРОБИРОЧНЫЙ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "ДИФЕНИЛКАРБАЗИД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Датчик уровня воды, GFL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "ГРУША РЕЗИНОВАЯ А №1 (30мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "ГРУША РЕЗИНОВАЯ А №0 (10мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "ГЛИЦЕРИН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "ГИДРОКСИЛАМИН СОЛЯНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "ГЕПТАН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "ГЕКСАН ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ 1 СОРТ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 117"

    "ВОРОНКА лабораторная ПП, В-200, диаметр 20 0мм, высота 280 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "ВОРОНКА лабораторная ПП В-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "ВОРОНКА лабораторная ПП В-56"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "ВОРОНКА лабораторная ПП В-150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "ВОРОНКА лабораторная В-56-80 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "ВОРОНКА ВД-3-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "ВОРОНКА ВД-3-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "ВОРОНКА ВД-3-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "ВОРОНКА В-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "ВОРОНКА лабораторная В-75-110 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "ВОРОНКА лабораторная В-36-50 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Стандарт-титр СОЛЬ МОРА 0,1 моль/дм3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Стандарт-титр СЕРНАЯ КИСЛОТА 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Стандарт-титр СЕРЕБРО АЗОТНОКИСЛОЕ 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Стандарт-титр КАЛИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (6,86) КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 1-ЗАМ., (коробка/6 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (6,86) КАЛИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ 1-ЗАМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (4,01) КАЛИЙ ФТАЛЕВОКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ 0,05М РАСТВОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (4,01) КАЛИЙ ФТАЛЕВОКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ 0,05М РАСТВОР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (3,56) КАЛИЙ ВИННОКИСЛЫЙ КИСЛЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (9,18) НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Стандарт-титр ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВЫХ БУФЕРНЫХ РАСТВОРОВ рН-МЕТРИИ (9,18) НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ ,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Стандарт-титр АММОНИЙ ХЛОИСТЫЙ 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Стандарт-титр АЗОТНАЯ КИСЛОТА 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Стандарт-титр НАТРИЙ ХЛОРИСТЫЙ 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "СТАКАН Н-1-250 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "СТАКАН Н-1-150 ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "СТАКАН В-1-150 ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "СТАКАН В-1-100 ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "КИСЛОТА СОЛЯНАЯ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 148"

    "СОЛЬ МОРА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 149"

    "Стандартный образец ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В ВОДЕ (214-117 мг/дм3)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "Стандартный образец ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-ФС) (5-100С)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Стандартный образец УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД (УЭП-5) (0,0047 См/м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Стандартный образец УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД (УЭП-4) (0,029 См/м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "СО УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД (УЭП-3) (0,141 См/м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Стандартный образец УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД (УЭП-2), (1,29 См/м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Стандартный образец УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ВОДНЫХ СРЕД (УЭП-1) (11,2 См/м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Стандартный образец СОСТАВА СО СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (10,0 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Стандарт-титр СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "КИСЛОТА ЩАВЕЛЕВАЯ 2-ВОД."

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Стандарт-титр НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Стандарт-титр НАТРИЙ ГИДРООКИСЬ 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Стандарт-титр МАГНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "ЦИЛИНДР высокий ПП ( класс В, голубая шкала) V= 250 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "ЦИЛИНДР высокий ПП ( класс В, голубая шкала) V= 100 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "ХРОМОТРОПОВОЙ КИСЛОТЫ ДИНАТРИЕВАЯ СОЛЬ 2-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 165"

    "ХЛОРОФОРМ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 166"

    "ТОЛУОЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК ШЛПП-40 п/э"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК ШЛПП-20 п/э"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБИРОК ШЛПП-10 п/э"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "ЧАШКА ВЫПАРИТЕЛЬНАЯ фарфоровая № 2 (50мл)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 171"

    "ЦИНК СЕРНОКИСЛЫЙ 7-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 172"

    "ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-50-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-100-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "ЦИЛИНДР МЕРНЫЙ 1-1000-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "ЦИЛИНДР высокий ПП ( класс В, голубая шкала) V= 500 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "ФОРМАЛЬДЕГИД 40% (ФОРМАЛИН)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "ИНДИКАТОР ФЕРРОИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 178"

    "ИНДИКАТОР ФЕНОЛФТАЛЕИН"

    Кол-во: 0

    "Позиция 179"

    "КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "УГОЛЬ АКТИВНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ДРОБЛЕНЫЙ МАРКИ БАУ-А"

    Кол-во: 0

    "Позиция 181"

    "ТУБКА СИЛИКОНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 8*1,5 мм (26 м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "ТУБКА СИЛИКОНОВАЯ Д=6х1,5 мм (1 кг)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Трубка ТХ-45*-14/23 хлоркальциевая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 8*2 мм (19 м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 5*2 мм (1 кг)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "ТРИЛОН Б"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "ТИОМОЧЕВИНА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 188"

    "ТЕРМОМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ РТУТНЫЙ ТЛ-4 №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "КИСЛОТА СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯ 2-ВОД."

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Стандарт-титр ТРИЛОН Б 0,1Н ДЛЯ ТИТРИМЕТРИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,0005-НС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (комплект SМО10)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,05-ЭК) (0,05-0,055%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,02-ЭК) (0,02-0,025%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ДЕКАНЕ (ССН-0,00-ЭК) (0,02%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ (ГК-С) (0,05-5,0 %)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ НЕРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ КАОЛИНА В ТВЕРДОЙ ОСНОВЕ МНВ-20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 199"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ ГК-МП (0,003-00,1 %)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 200"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ (ГК-МП) (0,01-0,1 %)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 201"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ (ГК-МВ) (0,3-1,0 %)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 202"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ (ГК-МВ) (0,03-0,1 %)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 203"

    "Стандартный образец ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-ДНП) (50-70 кПа)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 204"

    "СКЛЯНКА БПК-250-24/29-14/24"

    Кол-во: 20

    "Позиция 205"

    "СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "СЕРНАЯ КИСЛОТА"

    Кол-во: 18

    "Позиция 207"

    "СЕРЕБРО СЕРНОКИСЛОЕ (СУЛЬФАТ СЕРЕБРА)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 208"

    "СЕРЕБРО АЗОТНОКИСЛОЕ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 209"

    "РТУТЬ (II) СЕРНОКИСЛАЯ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 210"

    "РТУТЬ (II) АЗОТНОКИСЛАЯ 1-ВОД."

    Кол-во: 0

    "Позиция 211"

    "РЕАКТИВ НЕССЛЕРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "РЕАКТИВ ГРИССА ПОРОШОК"

    Кол-во: 0

    "Позиция 213"

    "Раствор для очистки электродов Mettler Toledo пепсин- HCl"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности УЭП Mettler Toledo 84 μS/cm"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности УЭП Mettler Toledo 1413 μS/cm"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности УЭП Mettler Toledo 12,88 mS/cm"

    Кол-во: 4

    "Позиция 217"

    "Раствор для заполнения электродов Mettler Toledo КСl 3 моль/л без ионов серебра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Раствор для заполнения электродов Mettler Toledo КNO3 1 моль/л,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "ПРОМЫВАЛКА ПЭ 500 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ № 14,6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ № 12,6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,005-НС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ХЛОРИД-ИОНОВ (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ФЕНОЛА В ЭТАНОЛЕ (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА СУЛЬФАТ-ИОНОВ (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 226"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НИТРИТ-ИОНОВ (I) (0,95-1,05) (1,00 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НИТРАТ-ИОНОВ (I) (0,95-1,05 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ГЕКСАНЕ (СО Люм-НПГ) (1,00 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ НВМ-9-ЭК (5мг/см3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 230"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ НВМ-7-ЭК (1 мг/см3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 231"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДОРАСТВОРИМОЙ МАТРИЦЕ НВМ-3-ЭК (0,05 мг/см3)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 232"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА МЕТАНОЛА (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 233"

    "Стандартный образецСОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ МАРГАНЦА (II) (НК-ЭК) (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III) 1 мг/см3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ АММОНИЯ (I) (1,0мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Стандартный образец СОСТАВА РАСТВОРА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОНОВ (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "Стандартный образец СОСТАВА ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Стандартный образец СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ (комплект № 19К) (1,0 мг/мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ РЭП-1, ГСО №8579-2004, флакон 500 см3."

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ РЭП-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-П) (770-830 кг/м3)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 242"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА (ГК-П) (710-770 кг/м3)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 243"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ РЭП-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Стандартный образец ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ РЭП-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Стандартный образец СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ИОНОВ МАГНИЯ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 246"

    "Стандартный образец СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА ФОСФАТ-ИОНОВ (1,0 мг/см3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,060-НС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Стандартный образецМАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-0,5-НС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ ДОЛИ СЕРЫ В МИНЕРАЛЬНОМ МАСЛЕ (СН-5,000-НС),"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА ВОДЫ (10 г/дм3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Стандартный образец ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ (100 ммоль/дм3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 252"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИСТЫХ СОЛЕЙ В ГАЗОВОМ КОНДЕНСАТЕ (ГК-ХС) (2-10 мг/дм3)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "Стандартный образец МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА ВОДЫ (30 г/дм3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Стандартный образецМАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ОСТАТКА ВОДЫ (50 г/дм3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "НАТРИЙ АЗИД"

    Кол-во: 0

    "Позиция 256"

    "КАЛИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 257"

    "Стандартный образец БИХРОМАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ ВОДЫ (ХПК) (10 000 мг/дм3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "СКЛЯНКА ГРАДУИРОВАННАЯ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Банка для реактивовобъем 100 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "ИНДИКАТОР ЭРИОХРОМ ЧЕРНЫЙ Т"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083448Дата и время вскрытия заявок Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.

    Начальная цена

    635 453,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 70/26 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 24/10 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 18/9 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ 4/2 ММ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ120/60 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ16/8 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ12/6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ10/5 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Лента изоляционная ПВХ 15*10*0,13 черная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Лента изоляционная ПВХ 15*10*0,13 желто-зеленая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Лента изоляционная желтая ПВХ 15*10*0,13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Лента изоляционная ПВХ 15*10*0,13 красная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Лента изоляционная ПВХ 19*20*0,13 черная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "СТЕРЖЕНЬ ГРАФИТОФТОРОПЛАСТОВЫЙ КРУГЛЫЙ d 142*110 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "СТЕРЖЕНЬ ГРАФИТОФТОРОПЛАСТОВЫЙ КРУГЛЫЙ d 50х110 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "ПЛАСТИНА ФТОРОПЛАСТ 500х550х3,0м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Соль пищевая поваренная каменная первый сорт"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 18"

    "КОВРИК ДИЭЛ."

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "ПРАЙМЕР П/Э "ПОЛИЛЕН" НК-50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "ЛЕНТА ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Песок керамзитовый фракция 5-10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Биологически активный препарат Санэкс"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Биопрепарат БиоРемув 5100"

    Кол-во: 35

    "Позиция 24"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 10/5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА 2-ВОД."

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "ИЗОЛЕНТА ХБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "ИЗОЛЕНТА ПВХ 20х0,20 СИНЯЯ В/С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Притирочная паста АСМ 10/7 НОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Притирочная паста АСМ 28/20 НОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Притирочная паста АСМ 60/40 НОМ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "ПАРОНИТ ПОН-Б = 0 8 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "ПАРОНИТ ПОН-Б = 0,5 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "ПАРОНИТ ПОН-Б-1 = 1,0 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "ПАРОНИТ ПМБ-1 =3мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "ПАРОНИТ ПМБ-1 =2мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "ПАРОНИТ ПМБ-1 =1мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой D -32 из с/з ПВХ пластика,упаковка 25 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой D -25 из с/з ПВХ пластика, упаковка 50 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой D -16 из с/з ПВХ пластика,упаковка 100 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ТРУБКА ТВ-40 25 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "ТРУБКА ТВ-40 20 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "ТРУБКА ТВ-40 8 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "ТРУБКА ТВ-40 4 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "ТРУБКА ТВ-40 3 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "ТРУБКА ТВ-40 18 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "ТРУБКА ТВ-40 16 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "ТРУБКА ТВ-40 14мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "ТРУБКА ТВ-40 12мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "ТРУБКА ТВ-40 10мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "ПАРОНИТ ПМБ-1 =4мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 14/7 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ 8/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ 6/3 ММ"

    Кол-во: 10

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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