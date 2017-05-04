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Номер извещения
31705083448
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027101/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году (3 лота).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-64
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солоп Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083448Дата и время вскрытия заявок Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов и посуды для ХАЛ подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Начальная цена
2 261 022,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.75.12.000
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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Кол-во: 0
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Кол-во: 1
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Кол-во: 2
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Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 133
Кол-во: 56
Кол-во: 67
Кол-во: 52
Кол-во: 50
Кол-во: 5
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Кол-во: 27
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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Кол-во: 72
Кол-во: 72
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Кол-во: 42
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Кол-во: 7
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 0
Кол-во: 73
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
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Кол-во: 0
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Кол-во: 10
Кол-во: 0
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Кол-во: 5
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Кол-во: 0
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Кол-во: 0
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Кол-во: 3
Кол-во: 0
Кол-во: 1
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Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 14
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 17
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
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Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083448Дата и время вскрытия заявок Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреактивов и посуды для ХАЛ Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Начальная цена
1 385 856,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.75.12.000
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 10
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
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Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
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Кол-во: 0
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Кол-во: 10
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Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 10
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 14
Кол-во: 0
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 0
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
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Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 0
Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083448Дата и время вскрытия заявок Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083448Подведение итогов не позднее Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Нояюрьск ул. 40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических и специальных материалов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Начальная цена
635 453,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.75.12.000
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2000
Кол-во: 50
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Кол-во: 40
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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