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Номер извещения
31705082854
Уникальный номер закупки
17/2.2/0001958/Газмаш
Наименование закупки
Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 34241 7-28-30
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@darina.su
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
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Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 07:30 GMT +331.05.2017 07:3031.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082854Дата и время окончания срока приема заявок Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 08:0031.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082854Дата и время вскрытия заявок Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 16:0019.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082854Подведение итогов не позднее Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082854Подведение итогов не позднее Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка преобразователя электропривода «Размер 6М-3-21Ц» для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
755 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
27.90.33.110
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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