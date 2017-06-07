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Номер извещения
31705082735
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029337/ГКосмСист
Наименование закупки
Дооснащение дорог и площадок с твердым покрытием телекоммуникационного центра (инв.005794).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-18
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
volkova_lv@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волкова Людмила Валерьевна
Место рассмотрения предложений
141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Дооснащение дорог и площадок с твердым покрытием телекоммуникационного центра (инв.005794)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082735Дата и время окончания срока приема заявок Дооснащение дорог и площадок с твердым покрытием телекоммуникационного центра (инв.005794)141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082735Дата и время вскрытия заявок Дооснащение дорог и площадок с твердым покрытием телекоммуникационного центра (инв.005794)141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 15:0022.06.2017 15:0022.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082735Подведение итогов не позднее Дооснащение дорог и площадок с твердым покрытием телекоммуникационного центра (инв.005794)141112, МО, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дооснащение дорог и площадок с твердым покрытием телекоммуникационного центра (инв.005794)
Начальная цена
4 718 822,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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