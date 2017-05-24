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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году

    Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705082767

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028417/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    изменения 0806.docx

    Извещение 28417 изм 08 06.doc

    Документация 28417 изм 08 06.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3532 38-77-81

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    GoncharovaEG@oren.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Евгения Германовна

    Место рассмотрения предложений

    460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 09:0524.05.2017 09:0524.05.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082767Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2017 18:0009.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082767Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082767Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне- Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин, аккумуляторов и других расходных материалов для легкового автотранспорта для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году

    Начальная цена

    871 187,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.78

    Торговля розничная прочая в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 225/70/16 КАМА шип."

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Автошина 235/70/16 Матадор летняя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Автошина 275/50/20 Нокиан летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Автошина 275/55/19 Нокиан зим."

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 100 Титан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 60 Титан"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 70 Титан"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 75 Титан"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 77 Титан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 80 Титан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор АКБ 6 СТ 95 Титан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Toyota Camry 6.5Jx16 5x114/3 ET 45"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Летняя"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Автошина 185/75/16 С Вл-54 шип. Газель (Вольтаир)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Автошина 205/55/16 Нокиан шип."

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Автошина 205/60/16 Нокиан летняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Автошина 205/60/16 Нокиан шип."

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Автошина 205/65/15 Нокиан шип."

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Автошина 215/55/16 Cordiant летнняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Автошина 215/60/16 Нокиан шип."

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Автошина 215/65/16 КАМА летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Автошина 215/65/16 КАМА шип."

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Автошина 225/45/17 Нокиан летняя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Автошина 225/55/17 Континеталь летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Автошина 225/55/17 Нокиан летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Автошина 225/75/16 КАМА шип."

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Автошина 225/75/16 КАМА -219"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Автошина 235/65/16 Нокиан летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Автошина 235/65/17 Нокиан летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Автошина 235/65/17 Нокиан Хаккапелита -5 шип."

    Кол-во: 4

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