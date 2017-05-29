Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Рамка ячейки для измерительной кюветы для лабораторного РФ-анализатора серы в нефти серии SLFA Horiba 903.800.010.001" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 в упаковке 104 полоски" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Пленка полиэтилентерефталатная для рентгенофлуоресцентного анализа 6 мкм в рулоне 100 м" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Трубка аналитическая стеклянная одноразовая для определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах методом флуоресцентной индикаторной адсорбции Koehler K41500-6, упаковка 40 штук" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Фитиль для аппарата K27000 для определения высоты некоптящего пламени (оболочка 17нитей основа 9нитей круглый с оплеткой из х/б пряжи длиной 130-150мм) 27020 Koehler" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Окно ячейки для измерительной кюветы для лабораторного РФ-анализатора серы в нефти серии SLFA Horiba 903.800.020.001" Кол-во: 5

"Позиция 7" "Пленка полиэтилентерефталатная для рентгенофлуоресцентного анализа 6 мкм в рулоне 100 м" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Бумага фильтровальная марки Ф - средней фильтрации (для общелабораторных работ), тип III - для качественных анализов, размер листов 740х1050мм" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Пинцет хирургический пх 200х2.5" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Ерш пробирочный 30мм" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Груша резиновая тип А объем 50 мл с мягким наконечником" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Штатив для пробирок ШПП-02-20 количество гнезд 20 Ду гнезда 17мм ухл 4.2 ТУ 64-1-2669-83" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Септа для виалы 2мл PTFE/Sil диаметр 8,7мм с тефлоновым покрытием, каталожный номер p/nS92, в упаковке 100шт" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Виала 2 мл с завинчивающейся крышкой и септой PTFE/SIL прозрачное стекло, каталожный номер 213, в упаковке 100 шт" Кол-во: 5

"Позиция 15" "Микрошприц Hamilton 701 ASN (23S/26S/43/AS) объем 10 мкл, фиксированная игла типа N, калибр (толщина иглы) 23s/26s, длина иглы 43, тип наконечника АS (окончание иглы конусом) для автосемплеров, каталожный номер 80393" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 в упаковке 104 полоски" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Фильтр мембранный Владипор МФАС-ОС-2 0,45 мкм, диаметр 35 мм, в упаковке 200 шт" Кол-во: 400

"Позиция 18" "Стеклошарики (бусы) диаметр 3 мм, фасовка 0,1 кг" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Бумага фильтровальная марки Ф - средней фильтрации (для общелабораторных работ), тип III - для качественных анализов, размер листов 740х1050мм" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Пинцет хирургический пх 95х2.0" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Пинцет хирургический пх 150х2.5" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду18,0 бумажный для фильтрования реактивов" Кол-во: 55

"Позиция 23" "Пробка резиновая конусная №12,5 диаметры: больший 15мм, меньший 10мм, горловины посуды 12,5мм, высота 24мм, ТУ 38-105-1835-88" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов" Кол-во: 45

"Позиция 25" "Пленка майларовая (лавсановая) 6,0мкм х 75мм для рентгенофлуоресцентного анализа в рулоне 100м" Кол-во: 7

"Позиция 26" "Груша резиновая тип А объем 250 мл с мягким наконечником ТУ 9398-005-05769082-2003" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Зажим Мора из стальной пластинчатой пружины для пережатия тонкостенных резиновых трубок и шлангов диаметром до 25мм ГОСТ 20790-93" Кол-во: 20

"Позиция 28" "Фильтр аналитический аэрозольный для определения весовой концентрации аэрозолей АФА-ВП-20 площадь 20см2 фильтрующий материал волокна перхлорвиниловые в упаковке 100шт" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Трубка медицинская силиконовая 8х1,5 (упаковка 3кг) ТУ 9436-004-18037666-94" Кол-во: 6

"Позиция 30" "Фильтр мембранный Владипор типа МФАС–ОС–3 размер пор 0,8 мкм диаметр 35 мм, в упаковке 200 шт" Кол-во: 200

"Позиция 31" "Вставка одноразовая для измерительной кюветы для лабораторного РФ-анализатора серы в нефти SLFA-20 2упаковки по 50штук 903.800.030.001 HORIBA" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Штатив лабораторный ПЭ-2700 универсальный, размер основания 230х150мм, высота 720мм, в комплекте: 1 штанга, 1 основание, 1 зажим пол укруглый, 2 зажима прямоугольных, 1 кольцо, 4 держателя зажима." Кол-во: 2

"Позиция 33" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Зажим Кохера кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 150мм ГОСТ 19126-2007" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Картридж для прибора Водолей для получения особо чистой деионизированной воды" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Микрошприц МШ-10 объем 10мкл" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Сито молекулярное Аква М 0,3нм осушитель фасовка 250г" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Трубка силиконовая 6х1,5 2-32130" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Комплект втулок изолирующих, керамических для анализатора термоокислительной стабильности JFTOT III, комплект 4 штуки, каталожный номер AL-11926 фирмы "Alcor"" Кол-во: 3

"Позиция 41" "Пробка резиновая конусная №14,5 диаметры: больший 17мм, меньший 12мм, горловины посуды 14,5мм, высота 26мм, ТУ 38-105-1835-88" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Груша (спринцовка) пластизольная тип А №3 с мягким наконечником объемом 120мл ТУ 9393-001-17707123-02" Кол-во: 15

"Позиция 43" "Фильтр обеззоленный белая лента Ду12,5 бумажный для фильтрования реактивов, упаковка 100 шт" Кол-во: 45

"Позиция 44" "Ерш пробирочный 30мм" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95" Кол-во: 45

"Позиция 46" "Трубка медицинская ПВХ 10х1,5мм, внутренний диаметр10мм, толщина стенки 1,5мм ТУ 2545-285-00152106-98" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Набор пар трения шарик в комплекте с пластиной для определения смазывающей способности дизельных топлив на HFRR, в упаковке 100 шариков и 100 пластин" Кол-во: 3

"Позиция 48" "Груша резиновая тип А объем 50 мл с мягким наконечником" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду12,5 бумажный для фильтрования реактивов" Кол-во: 60

"Позиция 50" "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов" Кол-во: 35