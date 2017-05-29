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Номер извещения
31705082642
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027898/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-88 доб. 51171
Факс
--
Адрес электронной почты
TurbaevaIV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турбаева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
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Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082642Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082642Подведение итогов не позднее Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году
Начальная цена
1 951 244,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
26.51.53.190
17.12.43.112
17.12
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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Кол-во: 4
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Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 400
Кол-во: 0
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 55
Кол-во: 3
Кол-во: 45
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 6
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Кол-во: 8
Кол-во: 45
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 35
Кол-во: 6
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