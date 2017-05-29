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    Главная / Торги / Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705082642

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027898/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    065 Документация 27898 СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-18-88 доб. 51171

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurbaevaIV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турбаева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705082642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705082642Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082642Подведение итогов не позднее Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705082642Подведение итогов не позднее Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 годуг. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных материалов для нужд ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Начальная цена

    1 951 244,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    17.12.43.112

    Бумага фильтровальная лабораторная

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рамка ячейки для измерительной кюветы для лабораторного РФ-анализатора серы в нефти серии SLFA Horiba 903.800.010.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 в упаковке 104 полоски"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Пленка полиэтилентерефталатная для рентгенофлуоресцентного анализа 6 мкм в рулоне 100 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Трубка аналитическая стеклянная одноразовая для определения типов углеводородов в жидких нефтепродуктах методом флуоресцентной индикаторной адсорбции Koehler K41500-6, упаковка 40 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фитиль для аппарата K27000 для определения высоты некоптящего пламени (оболочка 17нитей основа 9нитей круглый с оплеткой из х/б пряжи длиной 130-150мм) 27020 Koehler"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Окно ячейки для измерительной кюветы для лабораторного РФ-анализатора серы в нефти серии SLFA Horiba 903.800.020.001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Пленка полиэтилентерефталатная для рентгенофлуоресцентного анализа 6 мкм в рулоне 100 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Бумага фильтровальная марки Ф - средней фильтрации (для общелабораторных работ), тип III - для качественных анализов, размер листов 740х1050мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Пинцет хирургический пх 200х2.5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Ерш пробирочный 30мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Груша резиновая тип А объем 50 мл с мягким наконечником"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Штатив для пробирок ШПП-02-20 количество гнезд 20 Ду гнезда 17мм ухл 4.2 ТУ 64-1-2669-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Септа для виалы 2мл PTFE/Sil диаметр 8,7мм с тефлоновым покрытием, каталожный номер p/nS92, в упаковке 100шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Виала 2 мл с завинчивающейся крышкой и септой PTFE/SIL прозрачное стекло, каталожный номер 213, в упаковке 100 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Микрошприц Hamilton 701 ASN (23S/26S/43/AS) объем 10 мкл, фиксированная игла типа N, калибр (толщина иглы) 23s/26s, длина иглы 43, тип наконечника АS (окончание иглы конусом) для автосемплеров, каталожный номер 80393"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 в упаковке 104 полоски"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Фильтр мембранный Владипор МФАС-ОС-2 0,45 мкм, диаметр 35 мм, в упаковке 200 шт"

    Кол-во: 400

    "Позиция 18"

    "Стеклошарики (бусы) диаметр 3 мм, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Бумага фильтровальная марки Ф - средней фильтрации (для общелабораторных работ), тип III - для качественных анализов, размер листов 740х1050мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Пинцет хирургический пх 95х2.0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Пинцет хирургический пх 150х2.5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду18,0 бумажный для фильтрования реактивов"

    Кол-во: 55

    "Позиция 23"

    "Пробка резиновая конусная №12,5 диаметры: больший 15мм, меньший 10мм, горловины посуды 12,5мм, высота 24мм, ТУ 38-105-1835-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов"

    Кол-во: 45

    "Позиция 25"

    "Пленка майларовая (лавсановая) 6,0мкм х 75мм для рентгенофлуоресцентного анализа в рулоне 100м"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "Груша резиновая тип А объем 250 мл с мягким наконечником ТУ 9398-005-05769082-2003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Зажим Мора из стальной пластинчатой пружины для пережатия тонкостенных резиновых трубок и шлангов диаметром до 25мм ГОСТ 20790-93"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Фильтр аналитический аэрозольный для определения весовой концентрации аэрозолей АФА-ВП-20 площадь 20см2 фильтрующий материал волокна перхлорвиниловые в упаковке 100шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Трубка медицинская силиконовая 8х1,5 (упаковка 3кг) ТУ 9436-004-18037666-94"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Фильтр мембранный Владипор типа МФАС–ОС–3 размер пор 0,8 мкм диаметр 35 мм, в упаковке 200 шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Вставка одноразовая для измерительной кюветы для лабораторного РФ-анализатора серы в нефти SLFA-20 2упаковки по 50штук 903.800.030.001 HORIBA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Штатив лабораторный ПЭ-2700 универсальный, размер основания 230х150мм, высота 720мм, в комплекте: 1 штанга, 1 основание, 1 зажим пол укруглый, 2 зажима прямоугольных, 1 кольцо, 4 держателя зажима."

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Зажим Кохера кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 150мм ГОСТ 19126-2007"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Картридж для прибора Водолей для получения особо чистой деионизированной воды"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Микрошприц МШ-10 объем 10мкл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Сито молекулярное Аква М 0,3нм осушитель фасовка 250г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Трубка силиконовая 6х1,5 2-32130"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Комплект втулок изолирующих, керамических для анализатора термоокислительной стабильности JFTOT III, комплект 4 штуки, каталожный номер AL-11926 фирмы "Alcor""

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Пробка резиновая конусная №14,5 диаметры: больший 17мм, меньший 12мм, горловины посуды 14,5мм, высота 26мм, ТУ 38-105-1835-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Груша (спринцовка) пластизольная тип А №3 с мягким наконечником объемом 120мл ТУ 9393-001-17707123-02"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Фильтр обеззоленный белая лента Ду12,5 бумажный для фильтрования реактивов, упаковка 100 шт"

    Кол-во: 45

    "Позиция 44"

    "Ерш пробирочный 30мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду9,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 45

    "Позиция 46"

    "Трубка медицинская ПВХ 10х1,5мм, внутренний диаметр10мм, толщина стенки 1,5мм ТУ 2545-285-00152106-98"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Набор пар трения шарик в комплекте с пластиной для определения смазывающей способности дизельных топлив на HFRR, в упаковке 100 шариков и 100 пластин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Груша резиновая тип А объем 50 мл с мягким наконечником"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду12,5 бумажный для фильтрования реактивов"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Ду11,0 бумажный для фильтрования реактивов"

    Кол-во: 35

    "Позиция 51"

    "Микрошприц Hamilton 701n 10мкл"

    Кол-во: 6

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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