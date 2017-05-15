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Номер извещения
31705081048
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028020/ТГВолгоград
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (052 ЗП 17/2.1/0028020/ТГВолгоград)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 08:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-96
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
moa@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Милованова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
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Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705081048Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705081048Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 17:0022.05.2017 17:0022.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705081048Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.05.201722.05.2017 17:0022.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705081048Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и утверждению в установленном законодательством РФ порядке Проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) в р. Агой, получению Решения о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водный объект, для объекта заказчика: база отдыха «Магистраль» ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
576 626,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
71.12.39.119
71.12.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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