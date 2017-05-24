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Номер извещения
31705080932
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025739/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году (2 лота).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 08:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-64
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солоп Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах
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Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080932Дата и время вскрытия заявок Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080932Подведение итогов не позднее Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080932Подведение итогов не позднее Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Начальная цена
536 433,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
47.30.20.000
47.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 180
Кол-во: 24
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 110
Кол-во: 100
Кол-во: 230
Кол-во: 35
Кол-во: 360
Кол-во: 1110
Кол-во: 200
Кол-во: 390
Кол-во: 23
Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 09:00 GMT +324.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 09:0024.05.2017 09:0024.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080932Дата и время вскрытия заявок Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080932Подведение итогов не позднее Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецмасел, смазок, технических жидкостей для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2017 году.
Начальная цена
448 389,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
47.30.20.000
47.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 150
Кол-во: 400
Кол-во: 3
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