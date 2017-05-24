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Номер извещения
ГП705004
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028273/ДНадым
Наименование закупки
Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-73-77
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Fedenko.iuiu@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Феденко Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. НАдым, ул. Пионерская, д. 14.
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Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 06:00 GMT +324.05.2017 06:0024.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705004Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.ЯНАО, г. НАдым, ул. Пионерская, д. 14.
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 06:0024.05.2017 06:0024.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705004Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.ЯНАО, г. НАдым, ул. Пионерская, д. 14.
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705004Подведение итогов не позднее Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.ЯНАО, г. НАдым, ул. Пионерская, д. 14.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201707.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705004Подведение итогов не позднее Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.ЯНАО, г. НАдым, ул. Пионерская, д. 14.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по биологической рекультивации нарушенных земельных участков общей площадью 2,33 га, в том числе: земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:1180 – 0,519 га; земельный участок кадастровый номер № 89:04:011010:0382 – 1,813 га.
Начальная цена
157 404,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Аванс не предусмотрен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
43.12.11.190
43.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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