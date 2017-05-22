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Номер извещения
31705080872
Уникальный номер закупки
17/2.1/0019494/Сибметахим
Наименование закупки
Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 07:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.r
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
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Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080872Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 07:0022.05.2017 07:0022.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080872Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080872Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080872Подведение итогов не позднее Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на организацию текущих отцепочных ремонтов вагонов цистерн в пути следования для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
1 764 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
33.17.19.000
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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