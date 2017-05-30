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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026787/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026787/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080286Дата и время окончания срока приема заявок Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705080286

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026787/ТГСтаврополь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026787/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 18:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26787 Уведомление о продлении.doc

    Изменения в извещении

    26787 Изменения в документацию.doc

    Изменения в извещении

    26787 Изменения в документацию (17.05.2017).doc

    Изменения в извещении

    26787 Изменения в документацию (18.05.2017).doc

    26787 для участника (18.05.17).rar

    26787 Ув. о комиссии 08.06.17.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080286Дата и время окончания срока приема заявок Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 13:3031.05.2017 13:3031.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080286Дата и время вскрытия заявок Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080286Подведение итогов не позднее Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080286Подведение итогов не позднее Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187

    Начальная цена

    5 513 338,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Классификатор ОКПД2

    47.99.90.000

    Услуги по прочей розничной торговле вне магазинов, нестационарных торговых объектов, рынков, не включенной в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62.2

    Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маркер для CD дисков цвета в ассортименте"

    Кол-во: 104

    "Позиция 2"

    "Нож канцелярский лезвие18 мм с магазином для хранениялезвий,корпус пластик с прорезиненными вставками"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Ножницы 25,4 мм со специальным покрытием лезвия non-stick,эргономичные ручки с мягкими вставками"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Папка адресная искусственная кожа, поролон вставка, сметаллическими уголками"

    Кол-во: 54

    "Позиция 5"

    "Папка-конверт на кнопке пластиковая, цветная глянцевая"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Папка-конверт А4 на молнии ,плотный пластик 200 мкм"

    Кол-во: 192

    "Позиция 7"

    "Папка-регистратор 50 мм с арочным механизмом, метал.окантовка по нижнему краю, PVC покрытие, цвет синий, черный"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 8"

    "Папка с 10 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика 0,65 мм,цвета в ассортименте"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Папка с 30 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика 0,75мм DB0034CM"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Папка с 60 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика 0,80мм DB0036CM"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 11"

    "Папка-скоросшиватель цветной мелованный картон, 370гр/м.кв."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "Папка -уголок цветная пластиковая"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Планинг недатированный 110х315 110 стр., обложкаискусственная кожа, на гребне, цвет синий, 11493"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Портфель пластиковый 1 отделение, на замке, сверхжесткийнеоновый пластик, с подвижной ручкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Ручка гелевая черная, пластиковый корпус, резиновый держатель"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 16"

    "Тетрадь 18л. клетка, блок офсет, обложка мелованный картон"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Шило канцелярское пластиковая ручка РКШБ01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Мелки белый, картонная упаковка-12шт."

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Степлер № 23 на 100-150 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Бумага цветная А 4 согласно сертификата соответствия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Тетрадь 96 листов ТУ завода-изготовителя клетка"

    Кол-во: 400

    "Позиция 22"

    "Лоток для бумаг А4 горизонтальный, цвет в ассортименте"

    Кол-во: 160

    "Позиция 23"

    "Обложка для переплета А 4 пластиковая, прозрачная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Блок для заметок 51х75 100л с липким слоем, цвета вассорименте"

    Кол-во: 600

    "Позиция 25"

    "Корзина для бумаг сетчатая пластиковая, цвета в ассортименте"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Маркер перманентный устойчивый к высыханию, клинообразныйнаконечник 2-5 мм, цвета в ассортименте"

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Жидкость корректирующая 20 мл"

    Кол-во: 400

    "Позиция 28"

    "Лоток для бумаг А4 многосекционный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Пружина для переплётчика 8 мм (21-40л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Пружина для переплётчика 6 мм (21-35л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Бумага с клеевым краем 76х75 мм ТУ завода-изготовителя 100лист"

    Кол-во: 600

    "Позиция 32"

    "Закладки 50л. 4 цвета ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "Папка-регистратор 80 мм ТУ завода-изготовителя с арочныммеханизмом, металлическая окантовка по нижнему краю, PVCпокрытие, цвет синий, черный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 34"

    "Разделитель пластиковый А 4 ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Скрепки 28 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Пленка для ламинирования А 3 100 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 14

    "Позиция 37"

    "Пленка для ламинирования А 4 100 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Бумага для САПР и ГИС 90гр (610х45х50,8) матовая"

    Кол-во: 600

    "Позиция 39"

    "Пружина для переплётчика 16 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Пружина для переплётчика 22 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Пружина для переплётчика 25 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Пружина для переплётчика 38 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Бумага для принтера и ксерокса А-3 ТУ 5438-094-00279404-00плотность 80 г/м2 500 листов в пачке Mondi"

    Кол-во: 900

    "Позиция 44"

    "Бумага для принтера и ксерокса А-4 ТУ 5438-094-00279404-00плотность 80 г/м2 500 листов в пачке Mondi"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 45"

    "Блок для заметок 75х75 100л с липким слоем, цвета вассорименте"

    Кол-во: 700

    "Позиция 46"

    "Дырокол 2 отверстия, на 25 листов, с линейкой, эргономичныйдвухцветный корпус"

    Кол-во: 79

    "Позиция 47"

    "Зажимы для бумаг 19мм пластиковый бокс- 48 шт, цветнойметаллик"

    Кол-во: 160

    "Позиция 48"

    "Зажимы для бумаг 25мм пластиковый бокс - 48 шт, цветнойметаллик"

    Кол-во: 200

    "Позиция 49"

    "Зажимы для бумаг 32мм пластиковый бокс - 24 шт, цветнойметаллик"

    Кол-во: 160

    "Позиция 50"

    "Зажимы для бумаг 41мм пластиковый бокс - 24 шт, цветнойметаллик"

    Кол-во: 200

    "Позиция 51"

    "Клей ПВА 55 мл роллер ЕК 2876"

    Кол-во: 380

    "Позиция 52"

    "Кнопка силовая упаковка 50 шт с пластиковой цветной шляпкой"

    Кол-во: 112

    "Позиция 53"

    "Ластик мягкий, двухцветный, непрозрачный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 54"

    "Линейка 30см стальная пружинистая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Линейка 30 см пластиковая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 56"

    "Лоток для бумаг А4 вертикальный,сменные таблички, ширина100мм"

    Кол-во: 88

    "Позиция 57"

    "Папка с 100 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Точилка для карандашей с контейнером офисная FCOF124"

    Кол-во: 160

    "Позиция 59"

    "Папка-короб архивный с жесткими бортами, 80мм на завязках,бумвинил 3837"

    Кол-во: 600

    "Позиция 60"

    "Ручка Stabilo шариковая красная, пластиковый корпус 808/41"

    Кол-во: 600

    "Позиция 61"

    "Набор ручек гелиевых ластиковый корпус, резиновый держатель,0,5мм рт.IGP101/s4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Папка Lamark на резинках, 13 отделений с индекснымивставками, из жесткого пластика с комбинированной фактурой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "Папка 2 кольца, жесткий пластик 1,2мм, с отверстием иинформационной вставкой на торце цвета в ассортименте"

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "Скрепки канцелярские Г50-50 50мм гофрированные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Стержень Corvina 152мм синий, чернила на масляной основе"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Тетрадь А4, 160 л, твердая обложка, с разделителями, наспирали, блок офсет"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Тетрадь 48л. клетка, блок офсет, ламинированная обложка"

    Кол-во: 400

    "Позиция 68"

    "Тетрадь 24л. клетка, блок офсет, обложка мелованный картон"

    Кол-во: 400

    "Позиция 69"

    "Подушка штемпельная цвет черный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Скотч двусторонний"

    Кол-во: 120

    "Позиция 71"

    "Доска маркерная Brauberg 90х180 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Маркер текстовыделитель ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Файл-вкладыш А4, 100 штук прозрачный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 74"

    "Дырокол 2 отверстия, на 40-50 листов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Карандаш чернографитовый НВ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 76"

    "Папка для бумаг с завязками картонная"

    Кол-во: 600

    "Позиция 77"

    "Карандаш корректирующий 5 мл"

    Кол-во: 400

    "Позиция 78"

    "Скотч канцелярский 19х33 прозрачный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 79"

    "Папка-короб архивный жесткий пластик, 55мм, на липучке,"

    Кол-во: 60

    "Позиция 80"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 140

    "Позиция 81"

    "Кнопки канцелярские никелированные, пластиковые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Штемпельная подушка красная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 83"

    "Пружина для переплётчика 12 мм (66-95л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Пружина для переплётчика 14 мм (81-100л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Пружина для переплётчика 10 мм (46-65л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Степлер № 10 до 10 л, прорезиненный двухцветный корпус"

    Кол-во: 400

    "Позиция 87"

    "Краска штемпельная STANGER 25мл Синяя, на спиртовой основедля дозаправки штемпельных подушек. Скорректирована на основесоответствующей привязанной позиции справочника ГКИ STANGER"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Ежедневник А5, 15х21см ТУ завода-изготовителяполудатированный,обложка исскуств.кожа, с логотипом"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Ежедневник А6 10х15 ТУ завода-изготовителя полудатированный,кожзам, с логотипом"

    Кол-во: 150

    "Позиция 90"

    "Скотч канцелярский 48х66 ТУ завода-изготовителя прозрачный"

    Кол-во: 300

    "Позиция 91"

    "Блок для записи 8,5х8,5х6 ТУ завода-изготовителя витой,белый,проклееный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 92"

    "Бокс с бумажным блоком ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "Чернила фиолетовые 70мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Клей 40мл канцелярский,силикатный с дозатором"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "Портфель кожзам 6-905"

    Кол-во: 30

    "Позиция 96"

    "Календарь настольный 32х16см мелованная бумага плотностью300г/м2, на постере - выборочный глянцевый УФ-лак,индивидуальные перекидные блоки, красочность 4+0"

    Кол-во: 350

    "Позиция 97"

    "Пружина для переплётчика 51 мм ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Бумага для факса 210х30 ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 400

    "Позиция 99"

    "Папка-планшет А3 ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 100"

    "Папка ТУ завода-изготовителя c 40 прозрачными вкладышами,обложка из жесткого пластика 0,65мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 101"

    "Подставка для пишущих принадлежностей ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 102"

    "Клей-карандаш 15 гр ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 160

    "Позиция 103"

    "Точилка механическая ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 14

    "Позиция 104"

    "Набор текстовыделителей набор -6 шт ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Степлер № 26 до 25 листов ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 400

    "Позиция 106"

    "Портфель Ту завода-изготовителя пластиковый, 3 отделения"

    Кол-во: 100

    "Позиция 107"

    "Блок для записи 8,5х8,5х6 ТУ завода-изготовителя витой,многоцветный,проклеены"

    Кол-во: 600

    "Позиция 108"

    "Блок для заметок 7,5х7,5, 450 листов ТУ завода-изготовителя слипким слоем,4 цвета"

    Кол-во: 600

    "Позиция 109"

    "Корзина для бумаг основание 265мм, верхняя часть 280ммсетчатая, цельнометаллическая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "Дырокол ТУ завода-изготовителя до 15 листов, металлический"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Подставка для бумажного блока БРАУБЕРГ "БЮРО" 10х10х5смпластиковая с отделениями для канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 100

    "Позиция 112"

    "Ручка шариковая автоматическая, синяя, пластиковый корпус,резиновый держатель"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 113"

    "Ручка шариковая, ЕК 32 автоматическая, черная, пластиковыйкорпус, резиновый держатель"

    Кол-во: 800

    "Позиция 114"

    "Скобы для степлера Lamark № 10 SL0184"

    Кол-во: 400

    "Позиция 115"

    "Степлер № 24 на 16-20 листов"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Обложка для переплета А 4 картонная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 117"

    "Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187"

    Кол-во: 340

    "Позиция 118"

    "Набор маркеров для доски, 4 цвета"

    Кол-во: 120

    "Позиция 119"

    "Планинг 56 лист. спираль синий"

    Кол-во: 200

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