Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187

Подведение итогов не позднее

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Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187

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Требования к документации

355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Маркер для CD дисков цвета в ассортименте" Кол-во: 104

"Позиция 2" "Нож канцелярский лезвие18 мм с магазином для хранениялезвий,корпус пластик с прорезиненными вставками" Кол-во: 400

"Позиция 3" "Ножницы 25,4 мм со специальным покрытием лезвия non-stick,эргономичные ручки с мягкими вставками" Кол-во: 36

"Позиция 4" "Папка адресная искусственная кожа, поролон вставка, сметаллическими уголками" Кол-во: 54

"Позиция 5" "Папка-конверт на кнопке пластиковая, цветная глянцевая" Кол-во: 2000

"Позиция 6" "Папка-конверт А4 на молнии ,плотный пластик 200 мкм" Кол-во: 192

"Позиция 7" "Папка-регистратор 50 мм с арочным механизмом, метал.окантовка по нижнему краю, PVC покрытие, цвет синий, черный" Кол-во: 2000

"Позиция 8" "Папка с 10 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика 0,65 мм,цвета в ассортименте" Кол-во: 40

"Позиция 9" "Папка с 30 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика 0,75мм DB0034CM" Кол-во: 150

"Позиция 10" "Папка с 60 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика 0,80мм DB0036CM" Кол-во: 2000

"Позиция 11" "Папка-скоросшиватель цветной мелованный картон, 370гр/м.кв." Кол-во: 2000

"Позиция 12" "Папка -уголок цветная пластиковая" Кол-во: 2000

"Позиция 13" "Планинг недатированный 110х315 110 стр., обложкаискусственная кожа, на гребне, цвет синий, 11493" Кол-во: 400

"Позиция 14" "Портфель пластиковый 1 отделение, на замке, сверхжесткийнеоновый пластик, с подвижной ручкой" Кол-во: 100

"Позиция 15" "Ручка гелевая черная, пластиковый корпус, резиновый держатель" Кол-во: 2000

"Позиция 16" "Тетрадь 18л. клетка, блок офсет, обложка мелованный картон" Кол-во: 300

"Позиция 17" "Шило канцелярское пластиковая ручка РКШБ01" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Мелки белый, картонная упаковка-12шт." Кол-во: 80

"Позиция 19" "Степлер № 23 на 100-150 листов" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Бумага цветная А 4 согласно сертификата соответствия" Кол-во: 30

"Позиция 21" "Тетрадь 96 листов ТУ завода-изготовителя клетка" Кол-во: 400

"Позиция 22" "Лоток для бумаг А4 горизонтальный, цвет в ассортименте" Кол-во: 160

"Позиция 23" "Обложка для переплета А 4 пластиковая, прозрачная" Кол-во: 60

"Позиция 24" "Блок для заметок 51х75 100л с липким слоем, цвета вассорименте" Кол-во: 600

"Позиция 25" "Корзина для бумаг сетчатая пластиковая, цвета в ассортименте" Кол-во: 30

"Позиция 26" "Маркер перманентный устойчивый к высыханию, клинообразныйнаконечник 2-5 мм, цвета в ассортименте" Кол-во: 70

"Позиция 27" "Жидкость корректирующая 20 мл" Кол-во: 400

"Позиция 28" "Лоток для бумаг А4 многосекционный" Кол-во: 200

"Позиция 29" "Пружина для переплётчика 8 мм (21-40л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Пружина для переплётчика 6 мм (21-35л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт" Кол-во: 8

"Позиция 31" "Бумага с клеевым краем 76х75 мм ТУ завода-изготовителя 100лист" Кол-во: 600

"Позиция 32" "Закладки 50л. 4 цвета ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 500

"Позиция 33" "Папка-регистратор 80 мм ТУ завода-изготовителя с арочныммеханизмом, металлическая окантовка по нижнему краю, PVCпокрытие, цвет синий, черный" Кол-во: 1000

"Позиция 34" "Разделитель пластиковый А 4 ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 100

"Позиция 35" "Скрепки 28 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 200

"Позиция 36" "Пленка для ламинирования А 3 100 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 14

"Позиция 37" "Пленка для ламинирования А 4 100 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 6

"Позиция 38" "Бумага для САПР и ГИС 90гр (610х45х50,8) матовая" Кол-во: 600

"Позиция 39" "Пружина для переплётчика 16 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Пружина для переплётчика 22 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Пружина для переплётчика 25 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 42" "Пружина для переплётчика 38 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Бумага для принтера и ксерокса А-3 ТУ 5438-094-00279404-00плотность 80 г/м2 500 листов в пачке Mondi" Кол-во: 900

"Позиция 44" "Бумага для принтера и ксерокса А-4 ТУ 5438-094-00279404-00плотность 80 г/м2 500 листов в пачке Mondi" Кол-во: 10000

"Позиция 45" "Блок для заметок 75х75 100л с липким слоем, цвета вассорименте" Кол-во: 700

"Позиция 46" "Дырокол 2 отверстия, на 25 листов, с линейкой, эргономичныйдвухцветный корпус" Кол-во: 79

"Позиция 47" "Зажимы для бумаг 19мм пластиковый бокс- 48 шт, цветнойметаллик" Кол-во: 160

"Позиция 48" "Зажимы для бумаг 25мм пластиковый бокс - 48 шт, цветнойметаллик" Кол-во: 200

"Позиция 49" "Зажимы для бумаг 32мм пластиковый бокс - 24 шт, цветнойметаллик" Кол-во: 160

"Позиция 50" "Зажимы для бумаг 41мм пластиковый бокс - 24 шт, цветнойметаллик" Кол-во: 200

"Позиция 51" "Клей ПВА 55 мл роллер ЕК 2876" Кол-во: 380

"Позиция 52" "Кнопка силовая упаковка 50 шт с пластиковой цветной шляпкой" Кол-во: 112

"Позиция 53" "Ластик мягкий, двухцветный, непрозрачный" Кол-во: 400

"Позиция 54" "Линейка 30см стальная пружинистая" Кол-во: 200

"Позиция 55" "Линейка 30 см пластиковая" Кол-во: 300

"Позиция 56" "Лоток для бумаг А4 вертикальный,сменные таблички, ширина100мм" Кол-во: 88

"Позиция 57" "Папка с 100 прозрачными вкладышами, обложка из жесткогопластика" Кол-во: 20

"Позиция 58" "Точилка для карандашей с контейнером офисная FCOF124" Кол-во: 160

"Позиция 59" "Папка-короб архивный с жесткими бортами, 80мм на завязках,бумвинил 3837" Кол-во: 600

"Позиция 60" "Ручка Stabilo шариковая красная, пластиковый корпус 808/41" Кол-во: 600

"Позиция 61" "Набор ручек гелиевых ластиковый корпус, резиновый держатель,0,5мм рт.IGP101/s4" Кол-во: 100

"Позиция 62" "Папка Lamark на резинках, 13 отделений с индекснымивставками, из жесткого пластика с комбинированной фактурой" Кол-во: 200

"Позиция 63" "Папка 2 кольца, жесткий пластик 1,2мм, с отверстием иинформационной вставкой на торце цвета в ассортименте" Кол-во: 60

"Позиция 64" "Скрепки канцелярские Г50-50 50мм гофрированные" Кол-во: 200

"Позиция 65" "Стержень Corvina 152мм синий, чернила на масляной основе" Кол-во: 200

"Позиция 66" "Тетрадь А4, 160 л, твердая обложка, с разделителями, наспирали, блок офсет" Кол-во: 200

"Позиция 67" "Тетрадь 48л. клетка, блок офсет, ламинированная обложка" Кол-во: 400

"Позиция 68" "Тетрадь 24л. клетка, блок офсет, обложка мелованный картон" Кол-во: 400

"Позиция 69" "Подушка штемпельная цвет черный" Кол-во: 60

"Позиция 70" "Скотч двусторонний" Кол-во: 120

"Позиция 71" "Доска маркерная Brauberg 90х180 см" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Маркер текстовыделитель ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 200

"Позиция 73" "Файл-вкладыш А4, 100 штук прозрачный" Кол-во: 600

"Позиция 74" "Дырокол 2 отверстия, на 40-50 листов" Кол-во: 100

"Позиция 75" "Карандаш чернографитовый НВ" Кол-во: 1000

"Позиция 76" "Папка для бумаг с завязками картонная" Кол-во: 600

"Позиция 77" "Карандаш корректирующий 5 мл" Кол-во: 400

"Позиция 78" "Скотч канцелярский 19х33 прозрачный" Кол-во: 60

"Позиция 79" "Папка-короб архивный жесткий пластик, 55мм, на липучке," Кол-во: 60

"Позиция 80" "Антистеплер" Кол-во: 140

"Позиция 81" "Кнопки канцелярские никелированные, пластиковые" Кол-во: 200

"Позиция 82" "Штемпельная подушка красная" Кол-во: 24

"Позиция 83" "Пружина для переплётчика 12 мм (66-95л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Пружина для переплётчика 14 мм (81-100л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт" Кол-во: 4

"Позиция 85" "Пружина для переплётчика 10 мм (46-65л.) ТУзавода-изготовителя 100 шт" Кол-во: 10

"Позиция 86" "Степлер № 10 до 10 л, прорезиненный двухцветный корпус" Кол-во: 400

"Позиция 87" "Краска штемпельная STANGER 25мл Синяя, на спиртовой основедля дозаправки штемпельных подушек. Скорректирована на основесоответствующей привязанной позиции справочника ГКИ STANGER" Кол-во: 30

"Позиция 88" "Ежедневник А5, 15х21см ТУ завода-изготовителяполудатированный,обложка исскуств.кожа, с логотипом" Кол-во: 50

"Позиция 89" "Ежедневник А6 10х15 ТУ завода-изготовителя полудатированный,кожзам, с логотипом" Кол-во: 150

"Позиция 90" "Скотч канцелярский 48х66 ТУ завода-изготовителя прозрачный" Кол-во: 300

"Позиция 91" "Блок для записи 8,5х8,5х6 ТУ завода-изготовителя витой,белый,проклееный" Кол-во: 400

"Позиция 92" "Бокс с бумажным блоком ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 60

"Позиция 93" "Чернила фиолетовые 70мл" Кол-во: 100

"Позиция 94" "Клей 40мл канцелярский,силикатный с дозатором" Кол-во: 200

"Позиция 95" "Портфель кожзам 6-905" Кол-во: 30

"Позиция 96" "Календарь настольный 32х16см мелованная бумага плотностью300г/м2, на постере - выборочный глянцевый УФ-лак,индивидуальные перекидные блоки, красочность 4+0" Кол-во: 350

"Позиция 97" "Пружина для переплётчика 51 мм ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Бумага для факса 210х30 ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 400

"Позиция 99" "Папка-планшет А3 ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 60

"Позиция 100" "Папка ТУ завода-изготовителя c 40 прозрачными вкладышами,обложка из жесткого пластика 0,65мм" Кол-во: 200

"Позиция 101" "Подставка для пишущих принадлежностей ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 200

"Позиция 102" "Клей-карандаш 15 гр ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 160

"Позиция 103" "Точилка механическая ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 14

"Позиция 104" "Набор текстовыделителей набор -6 шт ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 18

"Позиция 105" "Степлер № 26 до 25 листов ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 400

"Позиция 106" "Портфель Ту завода-изготовителя пластиковый, 3 отделения" Кол-во: 100

"Позиция 107" "Блок для записи 8,5х8,5х6 ТУ завода-изготовителя витой,многоцветный,проклеены" Кол-во: 600

"Позиция 108" "Блок для заметок 7,5х7,5, 450 листов ТУ завода-изготовителя слипким слоем,4 цвета" Кол-во: 600

"Позиция 109" "Корзина для бумаг основание 265мм, верхняя часть 280ммсетчатая, цельнометаллическая" Кол-во: 30

"Позиция 110" "Дырокол ТУ завода-изготовителя до 15 листов, металлический" Кол-во: 100

"Позиция 111" "Подставка для бумажного блока БРАУБЕРГ "БЮРО" 10х10х5смпластиковая с отделениями для канцелярских принадлежностей" Кол-во: 100

"Позиция 112" "Ручка шариковая автоматическая, синяя, пластиковый корпус,резиновый держатель" Кол-во: 3000

"Позиция 113" "Ручка шариковая, ЕК 32 автоматическая, черная, пластиковыйкорпус, резиновый держатель" Кол-во: 800

"Позиция 114" "Скобы для степлера Lamark № 10 SL0184" Кол-во: 400

"Позиция 115" "Степлер № 24 на 16-20 листов" Кол-во: 200

"Позиция 116" "Обложка для переплета А 4 картонная" Кол-во: 40

"Позиция 117" "Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187" Кол-во: 340

"Позиция 118" "Набор маркеров для доски, 4 цвета" Кол-во: 120