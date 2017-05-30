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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705080286
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026787/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0026787/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080286Дата и время окончания срока приема заявок Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 13:3031.05.2017 13:3031.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080286Дата и время вскрытия заявок Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080286Подведение итогов не позднее Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Скобы для степлера Lamark № 24 SL0187
Начальная цена
5 513 338,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
47.99.90.000
47.62.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 104
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Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 340
Кол-во: 120
Кол-во: 200
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