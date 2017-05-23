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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0021518/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)

    Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0021518/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705080274

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0021518/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0021518/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/02.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 18:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    21518 для участника.rar

    21518 Уведомление о комиссии 08.06.17.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080274Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 10:0524.05.2017 10:0524.05.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080274Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080274Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080274Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов к оргтехнике

    Начальная цена

    3 916 401,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SSD диск ADATA Premier Pro SATA 6Gb/s ASP900S3 - 256GM - C 2.5"MLC + 3.5" адаптер"

    Кол-во: 34

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий 1Тб Seagate ST1000NM0033 SATA3"

    Кол-во: 66

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий 4Тб Seagate ST4000NM0033 SATA3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Жесткий диск SATA 500GB Western Digital WD5000AAKX"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий HDD 2 Tb SATA-3 Seagate Constellation <ST2000NM0033> 3.5" 7200rpm 128Mb"

    Кол-во: 19

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий Seagate ST500DM002 Barracuda 6 Гбит/с 500GB 7200"

    Кол-во: 33

    "Позиция 7"

    "Диск жесткий SSD 480 Gb PCI - Ex4 Kingston HyperX Predator < SHPM2280P2H / 480G > MLC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "SSD диск OCZ Trion 150 TRN150-25SAT3-480G 480 Гб"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Модуль памяти Corsair VengeanceLP < CML8GX3M1A1600C10 > DDR3 DIMM 8Gb < PC3-12800 >"

    Кол-во: 58

    "Позиция 10"

    "Модуль памяти DDR4 8GB Corsair CMK8GX4M1A2400C14R"

    Кол-во: 89

    "Позиция 11"

    "Модуль памяти DDR2 2GB Hynix RAHY2GBDDR2800/"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Модуль памяти SODIMM DDR3 8GB Kingston KVR16LS11/8"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Модуль памяти Patriot 4Гб DDR2 DIMM PC2 - 6400"

    Кол-во: 42

    "Позиция 14"

    "Модуль памяти Transcend TS64GJF780 JetFlash 780 USB3.0 Flash Drive 64Gb"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Плата материнская ASUS H170M - PLUS (RTL) LGA1151 < H170 > 2xPCI - E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA MicroATX 4DDR4"

    Кол-во: 48

    "Позиция 16"

    "Плата материнская ASUS Z170 - DELUXE RTL LGA1151 3xPCI - E HDMI+DP 2xGbLAN+WiFi+BT SATA ATX 4DDR4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Плата материнская ASUS Z170I PRO GAMING RTL LGA1151 PCI - E HDMI+DP GbLAN+WiFi+BT SATA Mini - ITX 2DDR4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Процессор CPU Intel Core i5 - 6600 BOX 3.3 GHz / 4core / SVGA HD Graphics 530 / 1+6Mb / 65W / LGA1151"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Процессор Intel Core i3-6100 BOX Skylake 3700MHz LGA1151 L3 3072Kb"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "Процессор Intel Core I7-6700 LGA1151 BOX"

    Кол-во: 44

    "Позиция 21"

    "Термопаста ZALMAN [ZM-STG2] 3.5 гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Щетка Olympus BW-7B для инструментального канала аппарата Olympus GIF-XQ40, Производитель Olympus Corporation, Япония"

    Кол-во: 1

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