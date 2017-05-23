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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705080087

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023882/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О продлении срока подведения итогов 23882 Копировал.doc

    Извещение 06.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    dkhroulev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хрулев Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705080087Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 14:1523.05.2017 14:1523.05.2017 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705080087Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080087Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705080087Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и запасных частей к копировальной технике

    Начальная цена

    1 563 646,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не предусмотрен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    28.99.40.110

    Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик заряда RL1-0266 для HP LJ 1010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Ролик заряда PCR-4000-10 HP 2100/2300/2400/4000/4200/4250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ролик заряда HP LJ 5100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вал заряда (коротрон) Корея (PCR) LJ 5L/6L/5P/1010/1015"

    Кол-во: 130

    "Позиция 5"

    "Ролик Konica Minolta bizhub 423/363/283/223 A1UDR70500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект MK-350(B) для Kyocera FS-3040/3140MFP/3540/3640MFP/3920DN"

    Кол-во: 17

    "Позиция 7"

    "Резиновый вал оригинал RC12135"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Ракель HP1012Blade для HP LJ 1010"

    Кол-во: 21

    "Позиция 9"

    "Ракель HP LJ 5100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ракель LJ 1200/1000W/1300/1160/1320/P2015"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Площадка тормозная ручной подачи для принтера HP LJ 5100 RF5-3439/RF5- 2400/RG5-3585/RF5-4119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Печь в сборе RG5-7061 для HP 5100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Печь в сборе (Термоузел) LJ1200 (RG9-1494-040,RG0-1026-000)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Масло для печатных машин Fuser OIL 008R13031/008R12965"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Лента для принтеров 4-цветная LC1/D "

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Контейнер со светло-пурпурными чернилами C13T67364A для Epson L805 оригинал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Контейнер со светло-голубыми чернилами C13T67354A для Epson L805 оригинал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Контейнер с черными чернилами C13T67314A для Epson L805 оригинал"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Контейнер с пурпурными чернилами C13T67334A для Epson L805 оригинал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Контейнер с желтыми чернилами C13T67344A для Epson L805 оригинал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Контейнер с голубыми чернилами C13T67324A для Epson L805 оригинал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Комплект тех.обслуживания для принтера Laserjet HP8150 C3915A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Комплект тех.обслуживания для принтера Laserjet HP4200 Q2430A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Комплект сервисный оригинальный Kyocera Maintenance Kit MK-3100; артикул: 1702MS8NL0; ресурс: 300000 страниц формата А4; совместимость: Kyocera FS-2100D, FS-2100DN, ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn; комплектность: DK-3100 блок фотобарабана, DV-3100 бло"

    Кол-во: 26

    "Позиция 25"

    "Комплект сервисный для автоподатчика оригиналов Kyocera Maintenance Kit MK-3140 оригинальный; артикул: 1702P60UN0; ресурс: 200000 страниц формата А4; cовместимость: Kyocera ECOSYS M3040dn, ECOSYS M3540dn, ECOSYS M3040idn, ECOSYS M3540idn, ECOSYS M355"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Комплект сервисный MK-6305A (600K)для аппарата Kyocera TaskAlfa 3500I"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Комплект сервисный MK-350B для многофункционального устройства Kyocera FS-3640MFP/3040/3140MFP/3540/3920DN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Диск CD-R TDK 700Mb"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Девелопер Kyocera FS-C5250/C2026MFP TK-590 банка 120г TONEX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Девелопер DV411 Konica Minolta bizhub 223 A202550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Головка печатающая DesignJet HP 727, (B3P06A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Вал тефлоновый для Kyocera-Mita KM1620 (2C920052/2C920051)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Вал резиновый прижимный HP LJ 1005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Вал резиновый RC1-3630 для HP LJ 1320N"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Вал резиновый RB2-1919-000 для HP LJ5000/5100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Вал первичной зарядки/коротрон 5KPCR для HP LJ 5000/5100/5200/8000/8100"

    Кол-во: 13

    "Позиция 37"

    "Вал магнитный PCR СР2035/2055 для HP LJ 2035 / 2055,HP LJ 1010/1200 CE505X"

    Кол-во: 19

    "Позиция 38"

    "Магнитный вал (оболочка) P1005/P1006/P1505"

    Кол-во: 26

    "Позиция 39"

    "Ролик захвата бумаги из ручного лотка RG9-1529-000000 | RG9-1529-000CN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Блок проявки Konica Minolta bizhub 423/363/283/223 A1UDR71100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Блок оптический (фотобарабан) KX-FA84A для Panasonic KX-FL513/543FLM653 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Шестерня RS6-0348 для НР 5100 (29T/14T RS6-0348-0000)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Шестерня RF5-2409-0000 для НР 5100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Шестерня RA0-1088 для НР 1200 29Т-(RA0-1088-000CN)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Чип для картриджа Kyocera ECOSYS M3040idn/M3540idn (14,5K) (Type T3) (TK-3150) ApexMIC б/г"

    Кол-во: 110

    "Позиция 46"

    "Чип TK-580Y для принтеров Kyocera Mita FS-C5150DN / ECOSYS P6021cdn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Чип TK-580M для принтеров Kyocera Mita FS-C5150DN / ECOSYS P6021cdn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Чип TK-580K для принтеров Kyocera Mita FS-C5150DN / ECOSYS P6021cdn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Чип TK-580C для принтеров Kyocera Mita FS-C5150DN / ECOSYS P6021cdn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Чип TK-3100-12.5K для Kyocera FS-2100,2100D,2100DN"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Чип HP LJ 2550 Universal"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Чип HP CLJ 2600 Yellow"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Чип HP CLJ 2600 Magenta"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Чип HP CLJ 2600 Cyan"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Чип HP CLJ 2600 Black"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Фотовал Samsung ML-1610/1615/Xerox3117/3122"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Фотовал NPG11 для Canon NP-6512 артикул 1337A001AA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Фотовал HP LJ 1160/1320/P2015 Fuji"

    Кол-во: 18

    "Позиция 59"

    "Фотовал AX-F для HP LJ 5L/6L/1100/3100 AX (Fuji)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "Фотобарабан LJ 8100/8150 (Fuji)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Фотовал 1200-F для HP LJ 1200 (Fuji)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 62"

    "Фотовал 1010-F для HP LJ 1010"

    Кол-во: 287

    "Позиция 63"

    "Фотобарабан с втулкой для HP LaserJet Enterprise P3015 (DUC 1195229) (OEM)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Резиновый вал (OEM) LJ P4014/ P4015/ P4515"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Фотобарабан для Canon iR1018 iR1020 C-EXV18 0388B002AA 000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Фотобарабан HP ELP-OPC-H2035"

    Кол-во: 11

    "Позиция 67"

    "Фотобарабан OPCMK-HP4129 для HP LJ 5000 Mitsubishi C4129"

    Кол-во: 21

    "Позиция 68"

    "Барабан Fuji для LJ 1000W/ 1200/ 1220/ 1300 AX"

    Кол-во: 51

    "Позиция 69"

    "Фотобарабан HP LJ 1005/1006/1505/1505n/M1120/1120n/1522/1522nf/ 1536dnf/P1102/1566/1606w (Fuji)"

    Кол-во: 169

    "Позиция 70"

    "Фотобарабан HP Laserjet 4200, 4300, 4250, 4350 Integral арт.32300105"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Фотобарабан DR411 Konica Minolta bizhub 223 A2A103D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Фотобарабан (DK-320) совместимость с МФУ Kyocera FS-2020D, FS-2020DN, FS-3920DN, FS-4020DN, FS-3040MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Фильтр вакуумного пылесоса 3М P/N 3M Filter Type1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Узел переноса изображения HP Color LJ 1600 / 2600 / CM1015 / CM1017 RM1-1885 / RM1-1881"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Узел закрепления в сборе HP B5L36A B5L36-67901 M553"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Тонер HP LJ 1010/1012/1015/1500 AQC-236 110ГР."

    Кол-во: 180

    "Позиция 77"

    "Термоузел RM1-0661-040000 для HP LJ 1010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Термопленка(с окошком) OEM LJ 5000/5100/5200/"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Термопленка RG9-1494 для HP LJ 1200/1300 оригинал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Термопленка Original LJ1100/3200, 5P/6P,Canon LBP-800"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Ролик захвата ручной подачи Xerox Workcentre PRO 420 (059K28550)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Вал магнитный Canon MF4120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Ролик захвата HP LJ 1010/1012/1020/1022 RL1-0266-000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Ролик заряда ZH1505-PCR-U для НР LJ P1005"

    Кол-во: 14

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    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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