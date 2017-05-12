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Номер извещения
31705079995
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027556/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 355-92-62
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горовая Екатерина Васильевна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» лот 1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705079995Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» лот 1 https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 15:0012.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705079995Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» лот 1 https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 23:5930.05.2017 23:5930.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705079995Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» лот 1 https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 23:5930.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705079995Подведение итогов не позднее Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» лот 1 https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного топлива г. Надым для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» лот 1
Начальная цена
589 988,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
46.71.12
46.71.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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