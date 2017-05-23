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    Главная / Торги / Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705079466Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705079466

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023877/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    О продлении срока подведения итогов.doc

    Извещение о проведении 06.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    egalieva@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галиева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705079466Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 13:3023.05.2017 13:3023.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705079466Дата и время вскрытия заявок Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 15:1507.06.2017 15:1507.06.2017 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705079466Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 15:1507.06.2017 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705079466Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике, аккумуляторов и элементов питания

    Начальная цена

    2 020 652,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Не предусмотрен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический ВМ63 1ХС 25А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1D40-УХЛ3-КЭАЗ, ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-1С10-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 85

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С20-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р 40 А х-ка В арт. MVA20-3-040-B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор 12В, 12А/ч GSB GP12120 151x98x94"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор DTM 1207 12В 7А/Ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Аккумулятор NIMH Космос 9V 6HR61 200МАН ГОСТ Р МЭК 61436-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 10"

    "Аккумулятор NIMH Космос AAA 1.2V HR03 (1100mAh) Код материала: 4607136518889"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор NIMH Космос АА 1.2V HR6 2700MAH"

    Кол-во: 222

    "Позиция 12"

    "Аккумулятор NIMH Космос ААА 1.2V HR03 800МАН ГОСТ Р МЭК 61436-2004"

    Кол-во: 64

    "Позиция 13"

    "Аккумулятор ноутбука HP 620, Model Number: HSTNN-LB1A, part number: 587706-421, B056R031-9006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Аккумулятор радиостанции Motorola GP380 HNN9008"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Батарейка Duracell 6LR61/6LF22 MN1604"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Батарейка Duracell LR6 Turbo MN 1500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Батарейка алкалиновая Батарейка Космос АА LR6 TURBO4 1,5В"

    Кол-во: 1770

    "Позиция 18"

    "Батарейка алкалиновая Космос AAA 1,5V LR03 Код материала: 4607028192074"

    Кол-во: 800

    "Позиция 19"

    "Батарейка алкалиновая мизинчиковая Фотон LR03 (AAA)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Батарейка алкалиновая пальчиковая Фотон LR6 (AA)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 21"

    "Батарейка алкалиновая Фотон 6LR61 (9V, Крона)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 22"

    "Батарейка КОСМОС алкалиновая LR20 типоразмер D, 1,5 В , стандарт IEC LR20 ГОСТ Р МЭК 61436-2004"

    Кол-во: 32

    "Позиция 23"

    "Батарейка литиевая Космос CR2032 3V Код товара: 4607136514478"

    Кол-во: 45

    "Позиция 24"

    "Батарея аккумуляторная BBTHP0607 для ноутбука Compaq 6720S HP 6600mAh"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Батарея аккумуляторная KNB-15А,1100 мА/ч,для радиостанции Kenwood TK-270"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "Батарея аккумуляторная Зверь 6CT-90А/ч 800А, ГОСТ 53165-2008, ООО Аккумуляторные Технологии"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Батарея аккумуляторная Зверь 6СТ-60 А/ч,600А ГОСТ 53165-2008, ООО Аккумуляторные Технологии"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-0,8, НПП Источник, ТУ 3481-010-96746626-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "Батарея аккумуляторная СГГН 12-85, 418х175х214, НПП Источник, ТУ 3481-010-96746626-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Батарея для работы часов реального времени LBA-3.6-1000, для контроллеров Pixel 125хх/SMH2G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Выключатель 1 клавишный о/п ВА10-001В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Выключатель 1 клавишный с/п Этюд ВС10-001В"

    Кол-во: 55

    "Позиция 33"

    "Выключатель 1-клавишный СП Classic 10A белый"

    Кол-во: 26

    "Позиция 34"

    "Выключатель 2-кл СП Classic 10A белый"

    Кол-во: 55

    "Позиция 35"

    "Выключатель 2-х клавишный А56-029 для наружной установки 250В, 6А,IP20.завод изготовитель ЗАО ЭТМ г.Уфа"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-100 3Р 100 А х-ка С арт.MVA40-3-100- C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 1Р 10 А А х-ка В MVA20-1-010-B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 1Р 6 А х-ка В ИЭК арт.MVA20-1- 006-B"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р 25А характеристика С (арт.MVA20-3-025-C)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Лампа светодиодная LED 9Вт 220В G13 6500К 600мм Т8 Космос Lksm_LED9wG13T865"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Лампа светодиодная Т8 - 600mm,LТ-Т8-10-600-СW-C-CM,4000-5500К"

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Лампа светодиодная Т8-1200mm, LТ-Т8-20-1200-СW-C-CM, 4000-5500К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Лампа энергосберегающая Космос Т5 SPC 85W Е40 6500К, ТУ 16-675.217-87"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Лампа энергосберегающая Т2 SPC (КЭЛ-S) 11W E14 220-240V"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Лампочка KR 6V 0,75A цоколь - P 13.5s"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Лупа бинокулярная налобная ЛБМ-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Разъем штепсельный 380в L+PE+N Модель 115 розетка стационарная вилка переносная Модель 214"

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    "Розетка 2-м СП Рондо с заземлением белая РС16-756-БИ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Розетка OptiDin РА10/16-502-Д. Артикул: 111493.Производитель: ЗАО КЭАЗ, г.Курск.ГОСТ 7396.1-89"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Розетка RA16-234-B о/п двойная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Розетка Евро брызгозащищенная 1 местная О/П (IP 4416А 250В)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 52"

    "Розетка Евро Рондо 1СП РС16-126Б IP44 брызгозащитная"

    Кол-во: 45

    "Позиция 53"

    "Розетка н/у 124 380В 3P+PE 32А IP44 ИЭК"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Розетка наружной установки с заземлением (евро) РА 16-638(133б)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Розетка одноместная с/з РС16-004"

    Кол-во: 73

    "Позиция 56"

    "Розетка оптическая FC/UPC/SM"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Розетка открытой установки с заземляющим контактом РА 16-638 ТУ 3464-002-32476017-95"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Розетка переносная электрическая ИЭК 32А 3П 380в IP44"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "Розетка с заземлением скрытой проводки РС 16-239"

    Кол-во: 49

    "Позиция 60"

    "Розетка стационарная для открытой проводки с вилкой тип ССИ-125 32A,380"

    Кол-во: 22

    "Позиция 61"

    "Розетка стационарная наружной установки ИЭК 32А 3П 380В IP44"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Светильник L-banner 24/3624/40/os"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Светильник аварийный светодиодный SKAT LT 2330 LED непостоянного горения, количество диодов 30 шт. производство ПО "Бастион" Россия. Емкость батареи 1,2А*ч. габаритные размеры: 265х68х55мм. Этикетка ФИАШ.676312.001 ЭТ. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Светильник взрывозащищенный УСС 42 АЗС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Светильник НПП 03-100-005 IP54"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "Светильник НСП 11-100-234 У3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Светильник РВО-220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Светильник светодиодный аккумуляторный СПА-64У2 для аварийного освещения с пиктограммой Выход ~220В 10ВТ IP20. груаппа компаний Протон г.Орел"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Светильник шахтный с герметичной батареей ЗНКГК-11Д СГГ.5М.05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Табло светодиодное Выход не прозрачное без стрелки 5Вт, 220В со встроенным аккумулятором 3,6В ООО Световые технологии"

    Кол-во: 39

    "Позиция 71"

    "Элемент питания Duracell LR03 TURBO MN2400"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Лампа светодиодная iRLED -G9 3W-N, 3Вт, цоколь G9, 220лм, 4000K, 220-240В, силикон/керамика ТУ 3461-041-43459909-2013"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С32-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Выключатель автоматический УЗО ВД1-63 2Р 16А 30mA ИЭК"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 60

    "Позиция 77"

    "Выключатель ВА47-29-1С25-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 35

    "Позиция 78"

    "Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО) 2Р 25А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Выключатель дифференциальный УЗО ВД1-63 4Р 40А 30МА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Выключатель одноклавишный брызгозащищенный ВА66-102Б для открытой установки 220В, 6А, IP44, ГОСТ Р 51324.1-2006"

    Кол-во: 25

    "Позиция 81"

    "Выключатель путевой ВП-15-21-С-231-54 У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Выключатель скрытой установки (евро) двухклавишный С 56-146"

    Кол-во: 51

    "Позиция 83"

    "Выключатель скрытой установки 2-клавишный ВС 10-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Выключатель Этюд 2клав.о/п с подсветкой 10А ВА10-006В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Лампа 30W BASIC T8, цоколь G13 L 30 W/640 OSRAM/РОССИЯ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 86"

    "Лампа cветодиодная GL-MR16-5CW (Аналог точечной галогеновой лампы 50ВТ)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 87"

    "Лампа FL 40W 32/640"

    Кол-во: 240

    "Позиция 88"

    "Лампа Б 220-230-40-1"

    Кол-во: 1220

    "Позиция 89"

    "Лампа бактерицидная ДБ-30С ТУ 16-535, 273-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Лампа бактерицидная ДБ-75-2С"

    Кол-во: 13

    "Позиция 91"

    "Лампа галогенная Космос G4 12v 20w LKsmJC12V20W"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Лампа галогенная Космос G4 6v 15w"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Лампа галогенная Космос GY6.35 35W 12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Лампа ДНАТ-150"

    Кол-во: 56

    "Позиция 95"

    "Лампа ДНАТ-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Лампа ДРЛ-250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-250 E40 250Вт"

    Кол-во: 67

    "Позиция 98"

    "Лампа зеркальная R-80 Е27 100ВТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Лампа Космос J254 1000W R7s, Арт.LKsmJ254230V1000W, ТУ 16-675.217-87"

    Кол-во: 25

    "Позиция 100"

    "Лампа Космос J254 1500W R7s, Арт.1045000107,ТУ 16-675.217-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B6-УХЛ3 КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Выключатель ВА 47-29 3P 16А C"

    Кол-во: 13

    "Позиция 103"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2D32. Артикул: 103697. Номинальное напряжение, в цепи переменного тока частоты 50 Гц: 230/400 В. Номинальный ток: 32 A. Тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя: D. Число полюсов: 2. Производит"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 25А"

    Кол-во: 43

    "Позиция 105"

    "Светильник Вартон V-04-200-036-6500K"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Лампа КГ 220-1000-8"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "Выключатель автоматический А3734 400А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 108"

    "Выключатель автоматический АВМ 4СВ-У3, 500В, Iрасц.max 400А, привод ручной, ТУ 16-522.010-73"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Выключатель автоматический АЕ 2056 100А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Выключатель автоматический АЕ-2046М 10А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Выключатель автоматический АП 50-3МТ-16А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Выключатель автоматический АП50 2МТ 40А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Выключатель автоматический АП-50Б 2МТ 25А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 100А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 20А х-ка В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 2 10А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 25А х-ка В"

    Кол-во: 52

    "Позиция 118"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3P 32А C"

    Кол-во: 7

    "Позиция 119"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 20А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 32А х-ка В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Выключатель автоматический ВА 51-25 10А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Выключатель автоматический ВА 5735 100А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3п 50А С"

    Кол-во: 32

    "Позиция 124"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3п 63А С 4/40"

    Кол-во: 19

    "Позиция 125"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3П, С63"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 40А"

    Кол-во: 18

    "Позиция 127"

    "Выключатель автоматический ВА47-29М 2P 25A 4,5кА х-ка C ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Выключатель автоматический ВА57-31 100А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Выключатель автоматический ВА6026-34-10А"

    Кол-во: 7

    "Позиция 130"

    "Выключатель автоматический ВМ63 1ХС 16А"

    Кол-во: 32

    "Позиция 131"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 3Р 63 А х-ка В арт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2C6. Артикул: 103685. Номинальное напряжение, в цепи переменного тока частоты 50 Гц: 230/400 В. Номинальный ток: 6 A. Тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя: С. Число полюсов: 2. Производител"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2D25. Артикул: 103695. Номинальное напряжение, в цепи переменного тока частоты 50 Гц: 230/400 В. Номинальный ток: 25 A. Тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя: D. Число полюсов: 2. Производит"

    Кол-во: 9

    "Позиция 134"

    "Лампа Ц 235-245-10 Е 14/25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 135"

    "Лампа ЛБ-80"

    Кол-во: 15

    "Позиция 136"

    "Лампа металлогалогенная ДРИ-250-7 Е40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Лампа накаливания местного освещения МО 36В 60Вт цоколь Е27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 138"

    "Лампа настольная Модерн 5-4951-1-WH LED производство "Максисвет" Россия"

    Кол-во: 95

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