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Номер извещения
31705079134
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028101/Ггеотех
Наименование закупки
Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
A.Franchuk@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук Алла Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705079134Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектовг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 14:0019.05.2017 14:0019.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705079134Дата и время вскрытия заявок Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектовг.Москва
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 18:0002.06.2017 18:0002.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705079134Подведение итогов не позднее Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектовг.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 18:0002.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705079134Подведение итогов не позднее Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектовг.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплексного обследования пунктов размещения особых радиоактивных отходов "Сапфир, Е-2" и "Сапфир, Е-3" в рамках продления срока эксплуатации объектов
Начальная цена
589 379,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
71.12.12.110
71.12.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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