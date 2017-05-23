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    Главная / Торги / Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705078966

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028404/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 2 (Приложение № 2 в формате Excel) 28.04.2017.xlsx

    Документация СМП.docx

    Приложение 3 СМП.docx

    Приложение 4 СМП.xlsx

    Приложение 2 СМП.docx

    Извещение СМП от 15.06.docx

    Приложение 1 СМП от 16.06.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    8-514-671074

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    zakupki@ast.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соляниченко Евгений Вадимович

    Место рассмотрения предложений

    142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:1023.05.2017 10:1023.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705078966Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078966Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078966Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.

    Начальная цена

    2 167 338,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    20.41.32

    Средства моющие и стиральные

    17.23.13.199

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    20.41.3

    Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

    23.41.2

    Производство прочих хозяйственных и туалетных керамических принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотобумага, А4, глянцевая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Штрих-жидкость корректирующая"

    Кол-во: 160

    "Позиция 3"

    "Пленка для ламинирования 100 мкр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Порошок стиральный "Ariel" 6 кг"

    Кол-во: 80

    "Позиция 5"

    "Гель для стирки "Персил""

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Пленка для ламинирования 125 мкр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее "Прогресс" 1000 мл"

    Кол-во: 48

    "Позиция 8"

    "Пленка для ламинирования глянцевая 60 мкм 100 шт/уп"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Закладки-стрелки, 48*10мм, 5 цв.,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Календарь настольный перекидной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Калькулятор 12 разрядный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Карандаш механический 0,5 мм ЕК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Карандаш ч/г с ластиком"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Планшет-папка А4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Папка-регистратор А-4 шир.50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Папка-регистратор А-4 шир.70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Папка-регистратор А-4 шир.80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Лоток для документов вертикальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Лоток для бумаг горизонтальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Подставка для календаря"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Подушка штемпельная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Пружины пластиковые 6 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Пружины пластиковые 10 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Пружины пластиковые 12 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Пружины пластиковые 14 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Пружины пластиковые 16 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 27"

    "Разделитель пластиковый А-Я"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Ластик"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Ручка гелевая - синяя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Ручка шариковая автомат"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Ручка шариковая - синяя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Скоросшиватель картонный"

    Кол-во: 250

    "Позиция 33"

    "Скорошиватель пластиковый"

    Кол-во: 250

    "Позиция 34"

    "Жидкость фейри для посуды 500 мл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Грабли веерные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Веник "Сорго""

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Фильтр для пылесоса ЗМ Type 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Элемент питания DURACELL AAA/286/LR03 (MX2400)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Элемент питания DURACELL AA/316/LR6 (MX1500)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Щетка д/полов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Дозатор для жидкого мыла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Средство для канализации "Гель Тирет""

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Линейка 30см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Маркер перманентный, 5-14мм,цв."

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Маркер перманентный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Маркер для выделения текста( в ассортименте)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Мел школьный белый"

    Кол-во: 80

    "Позиция 48"

    "Накопитель для документов А4,70мм на кнопке"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Накопитель для документов А4,75мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Накопитель для бумаг вертикальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Набор настольный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Ножницы"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Папка архивная на резинке А4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Файлы (папка-вкладыш) А4"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 56"

    "Папка файл-вкладыш А4 с перфорацией"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 57"

    "Папка на 2-а кольца пластик."

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Папка файловая на 40файлов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Папка файловая на 60файлов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Папка с прижимом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Папка с клипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 300

    "Позиция 63"

    "Папка на молнии А4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Папка-конверт, до 30 листов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Грифель 0,5 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Диспенсер для скрепок"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Дырокол 10 листов,металлический"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Дырокол 35 листов,металлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Ежедневник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Закладки 50*12мм, цветные,в книжке"

    Кол-во: 160

    "Позиция 71"

    "Бумага А4, SvetoCopy, 500 л"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 72"

    "Бумага для плоттера , 1067мм*30м, матовая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Бумага для факса 216*30*12мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Бумага туалетная без втулки"

    Кол-во: 3360

    "Позиция 75"

    "Ведро с отжимом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 76"

    "Блок бумажный для записей проклеен.,80*80 цв."

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Блок липкий 75*75"

    Кол-во: 180

    "Позиция 78"

    "Бумага А3 SvetoCopy, 500л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Средство чистящее "Силит Бэнг" 750 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Средство чистящее "Доместос" 500 мл"

    Кол-во: 220

    "Позиция 82"

    "Ткань вафельная 0,45*0,70м"

    Кол-во: 17

    "Позиция 83"

    "Тряпка для пола"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Черенок для щетки"

    Кол-во: 24

    "Позиция 85"

    "Средство чистящее "Комет", гель 500 мл"

    Кол-во: 144

    "Позиция 86"

    "Средство чистящее "Пемолюкс" 400 г"

    Кол-во: 220

    "Позиция 87"

    "Швабра МОП"

    Кол-во: 36

    "Позиция 88"

    "Шпагат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Салфетки 3-х слойные 33х33"

    Кол-во: 36

    "Позиция 90"

    "Салфетка губчатая "Золушка Экстра"цв.,18*18 см 3 шт/уп."

    Кол-во: 24

    "Позиция 91"

    "Салфетка универсальная "Фея Идеал" 350*350мм из микрофибры"

    Кол-во: 144

    "Позиция 92"

    "Салфетка хозяйственная "Золушка Блеск" 30*40 см 3шт/уп"

    Кол-во: 144

    "Позиция 93"

    "Салфетки чистящие для мониторов и оптич. поверх. BRAUBERG Screen"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "Скотч двухсторонний узкий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Комплект для мытья окон"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Совок+ щетка с резинкой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Средство моющее "Мистер Пропер" 500 мл"

    Кол-во: 288

    "Позиция 98"

    "Средство "Мистер Мускул" для стекол 500 мл"

    Кол-во: 18

    "Позиция 99"

    "Скрепки, 26мм, 100шт/уп."

    Кол-во: 250

    "Позиция 100"

    "Скрепки, 50мм, 50 шт/уп."

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Степлер мощный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Степлер № 24/6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Степлер № 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Стержень гелевый синий ЕК 4145"

    Кол-во: 150

    "Позиция 105"

    "Стержень шариковый синий"

    Кол-во: 400

    "Позиция 106"

    "Стержень шариковый синий"

    Кол-во: 200

    "Позиция 107"

    "Тетрадь общая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 108"

    "Точилка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Штамп самонаборный, 5 строк"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Штамп самонаборный на 7 строк"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Шрифт 5мм, набор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Термоэтикетки 29*29,2000шт/рул"

    Кол-во: 20

    "Позиция 113"

    "Подушка для смачивания пальцев гелевая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Ведро для воды оцинкованное 12 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Средство антигололедное ejik 12.5 кг"

    Кол-во: 36

    "Позиция 117"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 118"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Лопата снеговая с черенком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Тележка универсальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Вешалка-плечики"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Губка для посуды"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Вешалка-плечики деревянные"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Крем для обуви"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Ерш д/туалета"

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Клей "Момент Супер" 3 мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Мешки д/мусора(уп.) -60л"

    Кол-во: 480

    "Позиция 128"

    "Мыло туалетное 90 г."

    Кол-во: 79

    "Позиция 129"

    "Насадка для швабры"

    Кол-во: 156

    "Позиция 130"

    "Нитки капроновые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Освежитель воздуха 300 гр."

    Кол-во: 240

    "Позиция 132"

    "Мешки д/мусора(уп.) -30л"

    Кол-во: 360

    "Позиция 133"

    "Мешки д/мусора 120лит., 10 шт."

    Кол-во: 720

    "Позиция 134"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 144

    "Позиция 135"

    "Салфетки "Покрытие на унитаз одноразовое""

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Полироль для мебели "PRONTO" 250 мл."

    Кол-во: 18

    "Позиция 137"

    "Полотенце бумажное LOTUS Plus, 190 шт/уп."

    Кол-во: 890

    "Позиция 138"

    "Урна педальная 14 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Блокнот А5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Ящик для ключей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Диспенсер для Z блоков"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Диспенсер для туалетной бумаги"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Корзина для бумаг из пластмассы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Очиститель BIOS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "Очиститель Cement"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Средство чистящее "Миф автомат" порошок 400 г."

    Кол-во: 144

    "Позиция 147"

    "Клей-карандаш, 40 г"

    Кол-во: 60

    "Позиция 148"

    "Лента канцелярская клейкая,19*33мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 149"

    "Скотч упаковочный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 150"

    "Клей ПВА канцел."

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Книга учета"

    Кол-во: 50

    "Позиция 152"

    "Краска штемпельная синяя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "Батарейка Duracell AAA"

    Кол-во: 120

    "Позиция 154"

    "Батарейка Duracell AA"

    Кол-во: 120

    "Позиция 155"

    "Белизна"

    Кол-во: 220

    "Позиция 156"

    "Бумага туалетная на втулке"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 157"

    "Фотобумага, А4, глянцевая/матовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Зажим для бумаг 19мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 159"

    "Зажим для бумаг 25 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 160"

    "Зажим для бумаг 41мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Обложки пластиковые для переплетной техники А4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Обложки картонные для переплетной техники А4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Скобы № 24"

    Кол-во: 180

    "Позиция 164"

    "Скобы № 23"

    Кол-во: 25

    "Позиция 165"

    "Скобы № 10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 166"

    "Фотобумага, А4, матовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Картотека для трудовых книжек HAN А 6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Вкладыш в трудовую книжку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Клей-карандаш "Хамелеон", 15г"

    Кол-во: 100

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