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Номер извещения
31705078966
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028404/ГТранс
Наименование закупки
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
8-514-671074
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
zakupki@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соляниченко Евгений Вадимович
Место рассмотрения предложений
142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:1023.05.2017 10:1023.05.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705078966Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078966Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078966Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.142770 г.Москва п.Сосенское пос.Газопровод д.101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.
Начальная цена
2 167 338,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
20.41.32
17.23.13.199
17.23
20.41.3
23.41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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