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Номер извещения
ГП705003
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031099/ВостокГП
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-72
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
rudkovskiyav@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудковский Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Закупки и тендеры Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям
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Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705003Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705003Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 18:0029.05.2017 18:0029.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705003Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.201729.05.2017 18:0029.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705003Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, оперативно-диспетчерскому управлению объектов электросетевого хозяйства для нужд ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
24 954 610,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
35.12.10.110
35.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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