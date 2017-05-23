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Номер извещения
31705078446
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020553/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078446Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 08:0023.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705078446Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 12:0023.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078446Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
1 291 865,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
17.23.13.199
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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