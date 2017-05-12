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    Главная / Торги / Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 08:0012.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция БПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705078432

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020221/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-97

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцев Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь

    Закупки и тендеры Часы всех видов, кроме часовых механизмов и частей

    Закупки и тендеры Игры и игрушки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 08:00 GMT +312.05.2017 08:0012.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705078432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 08:0012.05.2017 08:0012.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705078432Дата и время вскрытия заявок Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 09:0008.06.2017 09:0008.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078432Подведение итогов не позднее Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 09:0008.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705078432Подведение итогов не позднее Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских товаров для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    538 453,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    32.40.42.199

    Игры и изделия для игр прочие, не включенные в другие группировки

    32.40.42.192

    Игры настольные

    32.40.42.191

    Инвентарь для игры в шахматы и шашки

    32.40.39.190

    Игрушки пластмассовые прочие

    32.40.39.148

    Украшения елочные пластмассовые электротехнические

    32.40.39.120

    Игрушки в наборах или комплектах, не включенные в другие группировки

    32.40.20.131

    Наборы конструкторские и игрушки для конструирования деревянные прочие

    32.40.11.131

    Куклы из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов без механизмов

    32.40.11.111

    Куклы пластмассовые без механизмов

    32.40.11.110

    Куклы и фигурки людей пластмассовые

    26.52.14.000

    Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие

    15.12.12.191

    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    15.12

    Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

    26.52.1

    Производство часов всех видов и прочих приборов времени

    32.40

    Производство игр и игрушек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игра дидактическая УЗНАЙ ИНСТРУМЕНТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Игра дидактическая УЗНАЙ ИНСТРУМЕНТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Игра ДОМИК деревянная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Игра Домино Животные ТОМ 5555-1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Игра Домино Транспорт ТОМ 5555-2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Игра Животные дикие пластм. 6шт 0202/06Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Игра Клюшка с шайбой арт. 0020"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Игра конструктор АВТОДОРОГА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Игра Костюм парикмахера ШАР 8903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Игра Кто в домике живет?"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Игра Кубики Животные 3333-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Игра Лото ЗООПАРК 00083"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Игра Лото ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ 00080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Игра МОЗАИКА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Игра мозаика АВТОМОБИЛЬ 116"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Игра мозаика пазлы Черепашки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Игра набор для девочек парикмахер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Игра набор доктора У763"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Игра ПАЗЛЫ ЁЖ 141-456/2164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Игра ПАЗЛЫ КОРОВА дерев.141-458/2167"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Игра ПАЗЛЫ СОБАКА дерев.141-457/2166"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Игра Песочный набор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Игра ПОЛНОЕ ЛУКОШКО"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Игра Продукты нарезные ВШ 9982Е"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Игра развивающая ГДЕ ЧЕЙ ДОМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Игра ФРУКТЫ в сетке 6 шт Т80318"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Игра Цвета и краски"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Игра Шахматы пластик 01457"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Игра Шашки СТС У703"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Игра-набор СТИРКА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Игрушка Автобус 10-054-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Игрушка Автомобиль ТЕМА бетоновозПОЛ3250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Игрушка Автомобиль ТЕМА пожарная ПОЛ3284"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Игрушка Автомобиль ТЕМА самосвал ПОЛ3253"

    Кол-во: 14

    "Позиция 35"

    "Игрушка ведро детское большое"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Игрушка ведро детское среднее"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Игрушка ДЖИП САФАРИ 31078"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Игрушка Доска д/рисования № 8 947"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Игрушка КАТАЛКА"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "Игрушка КУБИКИ 9 частей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Игрушка кубики ВЕСЕЛЫЕ ЦИФРЫ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Игрушка КУБИКИ с картинками 16 частей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Игрушка КУБИКИ с картинками 4 части"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Игрушка кукла АЛЕНКА 8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Игрушка кукла АНАСТАСИЯ в коробке"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Игрушка кукла Наталья"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Игрушка кукла ВАРЕНЬКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Игрушка кукла ВЕСНУШКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Игрушка кукла ДАШЕНЬКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Игрушка кукла Дед Мороз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Игрушка кукла ЖАННА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Игрушка кукла КАРИНА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Игрушка лопатка детская пластиковая"

    Кол-во: 120

    "Позиция 54"

    "Игрушка мяч резиновый ф150мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Игрушка мяч резиновый ф200мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Игрушка набор Посуда детская"

    Кол-во: 80

    "Позиция 57"

    "Игрушка ОБЕЗЬЯНКА-ШНУРОВКА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Игрушка пазл крупный 16 деталей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Игрушка ПИРАМИДКА деревянная 3шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Игрушка Пирамидка ПИР 10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Игрушка Пирамидка Семицветик ПИР-11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Игрушка пластмассовая машина маленькая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Игрушка пластмассовая машина средняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Игрушка Руль 2205"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Игрушка самосвал ВАСИЛЕК 001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Игрушка самосвал ДАЛЬНОБОЙЩИК С-51-Ф"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Игрушка совок детский пластмассовый"

    Кол-во: 72

    "Позиция 68"

    "Игрушка Шнуровка Кораблик Ш-065"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Игрушка шнуровка ПУГОВИЧКА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Игрушка экскаватор МАЛЫШ 063"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Бижутерия колье искуственный жемчуг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Брелок для ключей"

    Кол-во: 270

    "Позиция 73"

    "Гирлянда Бахрома 4,8х0,6м новогодняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Гирлянда новогодняя 100 ламп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Глаза для игрушек, хрусталь, прозрачные ф16мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Комплект детский цветной-фартук+колпак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Лента атласная 2 см в асс."

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Лента атласная ш.80мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Мешок новогодний Деда Мороза 0,9х1,0м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Мольберт деревянный 1190х680х660"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Портфель ALLIANCE 2-414 черный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Портфель кожзам URAN ALLIANCE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Бисер (1000шт/уп.) в ассортименте"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Пузыри мыльные детские"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Рамка для фото 21х30"

    Кол-во: 40

    "Позиция 86"

    "Резинка для бисера"

    Кол-во: 300

    "Позиция 87"

    "Украшение елочное МИШУРА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Часы настенные"

    Кол-во: 41

    "Позиция 89"

    "Игрушка ПАРОВОЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 90"

    "Часы настенные кварцевые Алмаз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Шарик воздушный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 92"

    "Игла швейная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 93"

    "Набор игл швейных 5шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Нитки в ассортименте х/б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Набор для выжигания Дымок"

    Кол-во: 4

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    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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