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    Главная / Торги / Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»

    Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП705002

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0030728/Сибметахим

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список внесённых изменений.docx

    Извещение_30728.docx

    ДЗП_30728.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-29-40

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мукебенов Константин Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 06:00 GMT +326.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 06:0026.05.2017 06:0026.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705002Дата и время вскрытия заявок Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2017 16:0029.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705002Подведение итогов не позднее Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201729.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705002Подведение итогов не позднее Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шарового клапана для нужд ООО «Сибметахим»

    Начальная цена

    3 599 999,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шаровой клапан в комплектации:Кран шаровой Virgo - 1 шт. 1. Привод кулисный пневматический модель G4124‐SR2‐CW‐11 - 1 шт.,Блок конечных выключателей-1шт, Позиционер 6200-1 шт, Объемный бустер-1 шт, Клапан соленоидный 3/2-ходовой, ASCO NFX -1 шт, Филь"

    Кол-во: 1

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