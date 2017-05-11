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    Главная / Торги / Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)

    Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 20:0011.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077084Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705077084

    Уникальный номер закупки

    17/2.1/0014626/МежрегионГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АСЭЗ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Контактный телефон

    +7 812 609-57-16

    Факс

    +7 812 609-57-90

    Адрес электронной почты

    Zakupki@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пляшкина Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 20:00 GMT +311.05.2017 20:0011.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705077084Дата и время окончания срока приема заявок Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 20:0011.05.2017 20:0011.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705077084Дата и время вскрытия заявок Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 20:0023.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077084Подведение итогов не позднее Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705077084Подведение итогов не позднее Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)

    Начальная цена

    199 072 896,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром межрегионгаз»
    Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.20.110

    Услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Осуществление функции заказчика по реализации инвестиционных проектов по Программе газификации регионов РФ (2 этап)"

    Кол-во: 1

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