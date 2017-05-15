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    Главная / Торги / Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) 17/2.2/0022172/ТГЮгорск

    Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) 17/2.2/0022172/ТГЮгорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 21:5915.05.2017 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705076303

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0022172/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) 17/2.2/0022172/ТГЮгорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 07:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 22172.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    DA.Borodin@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 21:59 GMT +315.05.2017 21:5915.05.2017 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 08:0016.05.2017 08:0016.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705076303Дата и время вскрытия заявок Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2017 08:3030.05.2017 08:3030.05.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076303Подведение итогов не позднее Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 08:3030.05.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076303Подведение итогов не позднее Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    399 223,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур по бетону Heller SDS-max серии Y-Cutter 16х540мм, трехмерный профиль режущей кромки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Бур ЗУБР 8х160мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Бур ЗУБР 8х110мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "Бур ЗУБР 6х160мм"

    Кол-во: 33

    "Позиция 5"

    "Бур ЗУБР 6х110мм"

    Кол-во: 249

    "Позиция 6"

    "Бур ЗУБР 5х160мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Бур ЗУБР 5х110мм"

    Кол-во: 109

    "Позиция 8"

    "Бур ЗУБР 38x570мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Бур ЗУБР 35х670мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Бур ЗУБР 25х450мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Бур ЗУБР 22х600мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Бур ЗУБР 22х520мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Бур ЗУБР 20х450мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Бур ЗУБР 16х540мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Бур ЗУБР 16х340мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Бур ЗУБР 14х210мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Бур ЗУБР 14х1000мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Бур ЗУБР 12х610мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Бур ЗУБР 12х340мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 20"

    "Бур ЗУБР 12х210мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Бур ЗУБР 12х160мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 22"

    "Бур ЗУБР 10х610мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Бур ЗУБР 10х210мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Бур ЗУБР 10х160мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Бур URAGAN 40x570мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Бур URAGAN 32x570мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Бур TE-YX SDS MAX 22/92 Диаметр 22 мм; рабочая длина 800 мм; для использования с -все инструменты TE-Y (SDS max); хвостовик TE-Y (SD S-max); базовый материал -бетон, бетон (армированный), каменная кладка, силикатный кирпич."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Бур для перфоратора твердосплавный диаметр 6мм рабочая длина 1500мм хвостовик SDS-plus TE-C3Х 6/22 Hilti"

    Кол-во: 39

    "Позиция 29"

    "Бур для перфоратора твердосплавный диаметр 6мм рабочая длина 100мм хвостовик SDS-plus TE-C3Х 6/17 Hilti"

    Кол-во: 11

    "Позиция 30"

    "Бур для перфоратора твердосплавный диаметр 10мм рабочая длина 200мм хвостовик SDS-plus TE-C3Х 10/27 Hilti"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Бур SDS-Plus 16 х1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Бур SDS-Plus 12 х1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Бур SDS-Plus 10 х1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Бур SDS PLUS 10х150х210"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 8мм рабочая длина 150мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 41

    "Позиция 36"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 8мм рабочая длина 110мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 26

    "Позиция 37"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 6мм рабочая длина 210мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 6мм рабочая длина 150мм хвостовик SDS-plus Bosch GBH"

    Кол-во: 44

    "Позиция 39"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 6мм рабочая длина 110мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 90

    "Позиция 40"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 5мм рабочая длина 150мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus DreBo"

    Кол-во: 13

    "Позиция 41"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 45, общая длина 920, рабочая длина 800, 088805057 Norgau"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 35, общая длина 670, рабочая длина 550, 088805044 Norgau"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 32мм рабочая длина 450мм общая длина 570мм хвостовик SDS-max"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus ZENTRO для использования по бетону диаметр 28, общая длина 250, рабочая длина 200, 08880601 3 Norgau"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 24мм рабочая длина 400мм общая длина 520мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 22мм рабочая длина 550мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus DreBo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 22, общая длина 520, рабочая длина 400, 088805021 Norgau"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 22мм рабочая длина 380мм общая длина 450мм хвостовик SDS-plus Hilti"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 20мм рабочая длина 400мм общая длина 450мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 18, общая длина 340, рабочая длина 200, 088805012 Norgau"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 18мм рабочая длина 250мм общая длина 300мм хвостовик SDS-plus DreBo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 18, общая длина 200, рабочая длина 150, 088801001 Norga u"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 800мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 350мм общая длина 410мм хвостовик SDS-plus Hilti"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 250мм общая длина 310мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 16, общая длина 210, рабочая длина 150, 088800077 Norga u"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 14мм рабочая длина 950мм общая длина 1000мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 14мм рабочая длина 200мм общая длина 260мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 950мм общая длина 1000мм хвостовик SDS-plus Heller"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 500мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus Hilti"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 200мм общая длина 260мм хвостовик SDS-plus DreBo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 200мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 11

    "Позиция 63"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 150мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus DreBo"

    Кол-во: 22

    "Позиция 64"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 12, общая длина 1000, рабочая длина 950, 088800060 Norg au"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 550мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 400мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 390мм общая длина 450мм хвостовик SDS-plus DreBo"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 10, общая длина 260, рабочая длина 200, 088800042 Norga u"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 100мм общая длина 160мм хвостовик SDS-plus Bosch"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 10, общая длина 1000, рабочая длина 950, 088800048 Norg au"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Бур URAGAN 24х520мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Бур ЗУБР 10х460мм"

    Кол-во: 1

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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