Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

Подведение итогов не позднее

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Поставка буров для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

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Не указан

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Требования к документации

628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бур по бетону Heller SDS-max серии Y-Cutter 16х540мм, трехмерный профиль режущей кромки" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Бур ЗУБР 8х160мм" Кол-во: 15

"Позиция 3" "Бур ЗУБР 8х110мм" Кол-во: 32

"Позиция 4" "Бур ЗУБР 6х160мм" Кол-во: 33

"Позиция 5" "Бур ЗУБР 6х110мм" Кол-во: 249

"Позиция 6" "Бур ЗУБР 5х160мм" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Бур ЗУБР 5х110мм" Кол-во: 109

"Позиция 8" "Бур ЗУБР 38x570мм" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Бур ЗУБР 35х670мм" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Бур ЗУБР 25х450мм" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Бур ЗУБР 22х600мм" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Бур ЗУБР 22х520мм" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Бур ЗУБР 20х450мм" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Бур ЗУБР 16х540мм" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Бур ЗУБР 16х340мм" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Бур ЗУБР 14х210мм" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Бур ЗУБР 14х1000мм" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Бур ЗУБР 12х610мм" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Бур ЗУБР 12х340мм" Кол-во: 18

"Позиция 20" "Бур ЗУБР 12х210мм" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Бур ЗУБР 12х160мм" Кол-во: 13

"Позиция 22" "Бур ЗУБР 10х610мм" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Бур ЗУБР 10х210мм" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Бур ЗУБР 10х160мм" Кол-во: 25

"Позиция 25" "Бур URAGAN 40x570мм" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Бур URAGAN 32x570мм" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Бур TE-YX SDS MAX 22/92 Диаметр 22 мм; рабочая длина 800 мм; для использования с -все инструменты TE-Y (SDS max); хвостовик TE-Y (SD S-max); базовый материал -бетон, бетон (армированный), каменная кладка, силикатный кирпич." Кол-во: 1

"Позиция 28" "Бур для перфоратора твердосплавный диаметр 6мм рабочая длина 1500мм хвостовик SDS-plus TE-C3Х 6/22 Hilti" Кол-во: 39

"Позиция 29" "Бур для перфоратора твердосплавный диаметр 6мм рабочая длина 100мм хвостовик SDS-plus TE-C3Х 6/17 Hilti" Кол-во: 11

"Позиция 30" "Бур для перфоратора твердосплавный диаметр 10мм рабочая длина 200мм хвостовик SDS-plus TE-C3Х 10/27 Hilti" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Бур SDS-Plus 16 х1000" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Бур SDS-Plus 12 х1000" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Бур SDS-Plus 10 х1000" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Бур SDS PLUS 10х150х210" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 8мм рабочая длина 150мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 41

"Позиция 36" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 8мм рабочая длина 110мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 26

"Позиция 37" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 6мм рабочая длина 210мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 13

"Позиция 38" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 6мм рабочая длина 150мм хвостовик SDS-plus Bosch GBH" Кол-во: 44

"Позиция 39" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 6мм рабочая длина 110мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 90

"Позиция 40" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 5мм рабочая длина 150мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus DreBo" Кол-во: 13

"Позиция 41" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 45, общая длина 920, рабочая длина 800, 088805057 Norgau" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 35, общая длина 670, рабочая длина 550, 088805044 Norgau" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 32мм рабочая длина 450мм общая длина 570мм хвостовик SDS-max" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus ZENTRO для использования по бетону диаметр 28, общая длина 250, рабочая длина 200, 08880601 3 Norgau" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 24мм рабочая длина 400мм общая длина 520мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 22мм рабочая длина 550мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus DreBo" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 22, общая длина 520, рабочая длина 400, 088805021 Norgau" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 22мм рабочая длина 380мм общая длина 450мм хвостовик SDS-plus Hilti" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 20мм рабочая длина 400мм общая длина 450мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-max для использования по бетону диаметр 18, общая длина 340, рабочая длина 200, 088805012 Norgau" Кол-во: 3

"Позиция 51" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 18мм рабочая длина 250мм общая длина 300мм хвостовик SDS-plus DreBo" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 18, общая длина 200, рабочая длина 150, 088801001 Norga u" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 800мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 7

"Позиция 54" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 350мм общая длина 410мм хвостовик SDS-plus Hilti" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 250мм общая длина 310мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 16, общая длина 210, рабочая длина 150, 088800077 Norga u" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 14мм рабочая длина 950мм общая длина 1000мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 14мм рабочая длина 200мм общая длина 260мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 7

"Позиция 59" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 950мм общая длина 1000мм хвостовик SDS-plus Heller" Кол-во: 6

"Позиция 60" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 500мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus Hilti" Кол-во: 6

"Позиция 61" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 200мм общая длина 260мм хвостовик SDS-plus DreBo" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 200мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 11

"Позиция 63" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 12мм рабочая длина 150мм общая длина 210мм хвостовик SDS-plus DreBo" Кол-во: 22

"Позиция 64" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 12, общая длина 1000, рабочая длина 950, 088800060 Norg au" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 550мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 400мм общая длина 600мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 4

"Позиция 67" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 390мм общая длина 450мм хвостовик SDS-plus DreBo" Кол-во: 5

"Позиция 68" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 10, общая длина 260, рабочая длина 200, 088800042 Norga u" Кол-во: 30

"Позиция 69" "Бур для перфоратора спиральный диаметр 10мм рабочая длина 100мм общая длина 160мм хвостовик SDS-plus Bosch" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Бур перфораторный с хвостовиком SDS-plus для использования по бетону диаметр 10, общая длина 1000, рабочая длина 950, 088800048 Norg au" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Бур URAGAN 24х520мм" Кол-во: 1