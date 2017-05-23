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Номер извещения
31705076299
Уникальный номер закупки
17/2.2/0012655/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка химических реактивов, посуды и инвентаря для производственно-эксплуатационных нужд химических лабораторий ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 07:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
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Бумага индикаторная универсальная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076299Дата и время окончания срока приема заявок Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 08:0023.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705076299Дата и время вскрытия заявок Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 22:0008.06.2017 22:0008.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076299Подведение итогов не позднее Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага индикаторная универсальная
Начальная цена
1 763 860,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
23.44.11.110
23.19.23.110
22.29.29.000
22.19.30.110
20.59.52.194
17.29.19.190
17.29.19.130
17.29
20.59.5
22.19.3
22.29.2
23.19.5
23.44.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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