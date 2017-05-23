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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов, посуды и инвентаря для производственно-эксплуатационных нужд химических лабораторий ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка химических реактивов, посуды и инвентаря для производственно-эксплуатационных нужд химических лабораторий ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076299Дата и время окончания срока приема заявок Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этажПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705076299

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0012655/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов, посуды и инвентаря для производственно-эксплуатационных нужд химических лабораторий ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 07:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12655.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-59

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенская Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Изделия из бумаги и картона прочие

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия технические прочие из керамики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бумага индикаторная универсальная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076299Дата и время окончания срока приема заявок Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 08:0023.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705076299Дата и время вскрытия заявок Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 22:0008.06.2017 22:0008.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076299Подведение итогов не позднее Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 22:0008.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076299Подведение итогов не позднее Бумага индикаторная универсальнаяг.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага индикаторная универсальная

    Начальная цена

    1 763 860,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    23.44.11.110

    Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    22.19.30.110

    Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    17.29.19.190

    Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

    17.29.19.130

    Бумага и картон фильтровальные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.29

    Производство прочих изделий из бумаги и картона

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    22.19.3

    Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки

    23.19.5

    Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла

    23.44.1

    Производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр АФА-ХА-20 (100шт/упак)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр АФА-ХА-10 (100шт/упак)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр БЕЛАЯ ЛЕНТА 12,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фильтр КРАСНАЯ ЛЕНТА 11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фильтр обез. белая лента ф7 100 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фильтр обеззол. белая лента ф 18 см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Аммоний молибденовокислый, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Аммиак водный, осч"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "N.N Диметил-п-фенилен.сернокислый чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "N,N-диметил-п-фенилендиамин солянокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Фильтр обеззол. синяя лента ф18см"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента ф15"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Бумага индикаторная универсальная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Аммоний надсернокислый (персульфат), хч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Аммоний хлористый, хч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Аммоний-железо(II) сернокислый соль Мароа) ХЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Ацетон, чда"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Барий хлористый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Гексан, осч (1 сорт) Криохром"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Гидразин сернокислый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Гидроксиламин солянокислый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Глицерин, чда"

    Кол-во: 33

    "Позиция 23"

    "ГСО 7133-94 ВК-51 кинеметическая вязкость нефтепродуктов, флакон 30мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Антрацен в ацетонитриле СОП 200мкг/см3, ампула 1,2 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Ацетонитрил, осч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "ГСО азота аммония 7864-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "ГСО Ацетон чис 99,6-100,0% 3мл 7815-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "ГСО Бензол чистый 99,3% 1,5мл 7141-95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "ГСО доля мех.примесей МПН-0,015 7856-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "ГСО гидрокарбонат 8403-2003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "ГСО Железо 7835-2000"

    Кол-во: 38

    "Позиция 32"

    "ГСО жесткость воды общая (У) 7373-97"

    Кол-во: 24

    "Позиция 33"

    "ГСО ионов аммония 7747-99"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "ГСО Кадмий 1мг/см3 7773-2000"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "ГСО кальция 7682-2000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 36"

    "ГСО кислот.число КЧ-0,05-ЭК(0,045-0,055 мг) 8500-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "ГСО Кобальт 1мг/см3 7268-96(У)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "ГСО Марганец 1мг/см3 7875-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "ГСО Массовая доля воды ВН-01ЭК 7928-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "ГСО Медь 1 мг/см3 7255-96 (У)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "ГСО Никель 1мг/см3 7265-96(У)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "ГСО Нитрат-Ион 1, 7258-96 (У)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "ГСО Нитрат-Ион 1г/дм3 5мл 6696-93"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "ГСО Нитрит-Ион (У) 7479-98"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "ГСО Окисляемость перманганатная 7797-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "ГСО Олово 1, 27К(П)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "ГСО Рас-р нефтепрод в гексане 7950-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "ГСО ртути 7343-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "ГСО Свинец 1мг/см3 7252-96(У)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "ГСО Сульфат-ион 10,0г/дм3 5мл 7480-98"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "ГСО Тем-ра вспышки в отк. тигл 8153-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "ГСО Толуол 7814-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "ГСО УЭП-3 водных сред 7376-97"

    Кол-во: 9

    "Позиция 54"

    "ГСО Фенол 1г/см3 р-р этаноле 7270-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "ГСО фосфат-ион (У) 7260-96"

    Кол-во: 28

    "Позиция 56"

    "ГСО фосфат-иона 5241-90"

    Кол-во: 35

    "Позиция 57"

    "ГСО фосфат-иона 7018-93"

    Кол-во: 11

    "Позиция 58"

    "ГСО хлорид-ион 7478-98"

    Кол-во: 39

    "Позиция 59"

    "ГСО ХПК (П) сухое вещество 8048-94"

    Кол-во: 15

    "Позиция 60"

    "ГСО хром 1,0 7257-96 (У)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "ГСО Цинк 1мг/см3 7256-96(У)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "ГСО этилмеркаптан в этаноле 9430-2009"

    Кол-во: 101

    "Позиция 63"

    "Дифенилкарбазон, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Железо (III) хлорид 6-вод, чда"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Известь натронная ХП-И"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Индикатор Бромфеноловый синий, чда с/р"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Индикатор метиловый красный, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Индикатор метиловый оранжевый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Индикатор нитразиновый желтый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Индикатор о-Фенантролин 1-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Индикатор Тимоловый синий, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Индикатор хромовый темно-синий, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Индикатор щелочной голубой 6Б, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Индикатор Эриохром чёрный Т ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Кадмий хлористый 2,5-вод, чда"

    Кол-во: 13

    "Позиция 76"

    "Калий азотнокислый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Калий антимонилтартрат (сурьмяновидный), чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Калий гидроокись, чда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Калий двухромовокислый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Калий железистосинеродистый, 3-водн. чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Калий йодистый, хч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Калий марганцевокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Калий фосфорнокислый 1-зам, хч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам,чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Калий хлористый, ч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Калий хромовокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Калий-натрий виннокислый, 4-вод, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Кальций хлористый б/в,ч,грану"

    Кол-во: 11

    "Позиция 89"

    "Кальций хлористый безвод., хч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Кальций хлористый гран. ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Канифоль сосновая кл А"

    Кол-во: 41

    "Позиция 92"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Квасцы железоаммонийные, ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Кислота азотная техническая 57%"

    Кол-во: 500

    "Позиция 95"

    "Кислота азотная, осч"

    Кол-во: 18

    "Позиция 96"

    "Кислота аскорбиновая, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Кислота борная, хч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Кислота салициловая ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Магний азотнокислый"

    Кол-во: 0

    "Позиция 100"

    "Магний сернокислый 7-вод, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Магний сернокислый стандарт-титр, 10 ампул"

    Кол-во: 7

    "Позиция 102"

    "Магний хлористый, 6-водн., хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "Марганец (II)Сернокислый ,5-вод, чда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Медь (II) сернокислая 5-вод,ч"

    Кол-во: 15

    "Позиция 105"

    "Метанол д/хр 3мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Метилен хлористый, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Мурексид, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Набор ГО для опред-я диоксида кремния и оксида железа (III) на фильтрах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Натрий Азотистокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Натрий гидроокись, хч"

    Кол-во: 27

    "Позиция 111"

    "Натрий нитропруссидный, 2-водный, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Натрий пирофосфорнокислый 10-водный, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "Натрий углекислый кислый, хч"

    Кол-во: 7

    "Позиция 114"

    "Натрий сернистокислый б/в, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Натрий сернистый 9-вод,чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Натрий сернокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "Натрий углекислый б/в, чда"

    Кол-во: 19

    "Позиция 118"

    "Натрий уксуснокислый 3-вод, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам, 12-вод, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Натрий фтористый, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Натрий хлористый, осч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Никель азотнокислый 6-водный, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "Окись алюминия, АОА-1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "О-Ксилол д/хр.5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Олово двухлористое 2-вод, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Перекись водорода, чда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Реактив ГРИССА, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Реактив НЕССЛЕРА, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Ртуть (II) сернокислая, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Серебро азотнокислое, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Серебро сернокислое, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Спирт изопропиловый, 2- пропанол"

    Кол-во: 9

    "Позиция 134"

    "СТ Йод 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 13

    "Позиция 135"

    "СТ Калий двухромовокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "СТ Калий железосинеродистый, 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Стандарт-титр калий хлористый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "СТ Калий хромовокислый (хромат) 10 ампул"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "СТ Кислота соляная 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 8

    "Позиция 140"

    "СТ Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "СТ Натрий гидроокись 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 22

    "Позиция 142"

    "СТ Натрий серноватистокислый 0,1Н 10 амп"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "СТ натрий хлористый 0,1 Н 10 ампул"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "СТ рН-метрия д/буф.раств. 9,18 2 разр. Натрий тетраборат, ампула"

    Кол-во: 28

    "Позиция 145"

    "СТ рН-метрия д/буфер.раств. 6,86 2 разр калий дигидрофосфат, ампула"

    Кол-во: 28

    "Позиция 146"

    "СТ рН-метрия д/буфер.раств. 2 разряд рН 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43, упаковка 6 ампул"

    Кол-во: 21

    "Позиция 147"

    "СТ Серебро азотнокислое, ампула"

    Кол-во: 7

    "Позиция 148"

    "СТ Трилон Б 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 16

    "Позиция 149"

    "Стандарт-титр калий гидрофталат рН=4,01, 6 ампул"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "Стандарт-титр Натрий сернистокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Толуол, осч"

    Кол-во: 13

    "Позиция 152"

    "Трилон Б, хч"

    Кол-во: 12

    "Позиция 153"

    "Триэтаноламин, ч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 154"

    "Фенолфталеин, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 155"

    "Хлороформ, хч"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Цинк гранулированный, ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 157"

    "Цинк уксуснокислый 2-вод, чда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Цинк уксуснокислый, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 159"

    "Этанол для хроматографии, ампула 3 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Этилбензол д/хр 3мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Трубка медицин.рез.ф 10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Трубка медицин. силикон.ф 5 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 163"

    "Трубка медицин.рез.ф 8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Банка полиэт. для хим реактивов 1000"

    Кол-во: 27

    "Позиция 165"

    "Трубка медицин. силикон.ф 8 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Трубка медицин. силикон.ф 20мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 167"

    "Груша резиновая №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 168"

    "Этиленгликоль технический, ВС"

    Кол-во: 800

    "Позиция 169"

    "Стакан с крышкой фторопласт-4 1000мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Фотокювета 24х30см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Фотокювета 30х40см"

    Кол-во: 13

    "Позиция 172"

    "Бюкс СН-45/13 ХС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "Бюретка 1-1-2-25-0,10 с краном"

    Кол-во: 39

    "Позиция 174"

    "Виала стекл. Hach 2125815 10 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Воронка B-56-80 ХС"

    Кол-во: 9

    "Позиция 176"

    "Воронка ВД-1-10 коническая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 177"

    "Воронка В-36-50 ХС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 178"

    "Воронка В-75-110 ХС"

    Кол-во: 9

    "Позиция 179"

    "Воронка ВД-1-100 коническая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Воронка ВД-1-50 коническая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 181"

    "Колба КН-1-500-29/32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Колба КН-2-250-34 ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Колба Кн-2-3000-24/9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Колба КН-2-100-34"

    Кол-во: 22

    "Позиция 185"

    "Колба КН-2-250-34 с шкалой"

    Кол-во: 34

    "Позиция 186"

    "Колба КН-2-500-34"

    Кол-во: 32

    "Позиция 187"

    "Колба Мерная 1-1000 ТС"

    Кол-во: 24

    "Позиция 188"

    "Колба мерная 1-100-2"

    Кол-во: 37

    "Позиция 189"

    "Колба мерная 1-2 25 ХС"

    Кол-во: 14

    "Позиция 190"

    "Колба мерная 1-250-1 ХС"

    Кол-во: 18

    "Позиция 191"

    "Колба мерная 1-50 ХС"

    Кол-во: 34

    "Позиция 192"

    "Колба мерная 2-100-1 ХС"

    Кол-во: 35

    "Позиция 193"

    "Колба мерная 2-250 ПМ ХС"

    Кол-во: 18

    "Позиция 194"

    "Колба мерная 2-25 ПМ ХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Колба мерная 2-500 ПМ ХС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 196"

    "Колба мерная 2-50-1 ХС"

    Кол-во: 35

    "Позиция 197"

    "Колба мерная с пробкой 2-1000-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Колба П-3-500-34 ТС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 199"

    "Мензурка 100мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Мензурка 250мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Мензурка 500мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 202"

    "Микробюретка 1 мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 203"

    "Микробюретка 2 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Набор стеклянных кювет для КФК №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Насос стекл.водоструйный лабораторный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 206"

    "Палочка стеклянная ф5мм L-220мм ХС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 207"

    "Пикнометр ПГ-100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 208"

    "Пипетка 1-2-1 с меткой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Пипетка 1-2-2-1 расш.град"

    Кол-во: 40

    "Позиция 210"

    "Пипетка 1-2-2-10 расш.град."

    Кол-во: 30

    "Позиция 211"

    "Пипетка 1-2-2-2 расш.град"

    Кол-во: 14

    "Позиция 212"

    "Пипетка 1-2-2-5 расш.град."

    Кол-во: 33

    "Позиция 213"

    "Пипетка 2-1-2-10 прям.град."

    Кол-во: 43

    "Позиция 214"

    "Пипетка 2-1-2-1 прям.град."

    Кол-во: 13

    "Позиция 215"

    "Пипетка 2-1-2-25 прям. град"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Пипетка 2-1-2-2 прям.град."

    Кол-во: 30

    "Позиция 217"

    "Пипетка 2-1-2-5 прям.град"

    Кол-во: 41

    "Позиция 218"

    "Пипетка лаб.2-2-2-10-0,1 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Пипетка МОРА 2-2 20 б/дел."

    Кол-во: 9

    "Позиция 220"

    "Приемник-ловушка к АКОВ-10 10 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 221"

    "Промывалка 250мл КШ 29/32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Промывалка 750 мл КШ 29/32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 223"

    "Склянка СН-1-500 со шлифом и пробкой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 224"

    "Склянка 500 мл темн.стекло,шир.горловина"

    Кол-во: 18

    "Позиция 225"

    "Склянка ДРЕКСЕЛЯ 100мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 226"

    "Склянка ДРЕКСЕЛЯ 250мл"

    Кол-во: 11

    "Позиция 227"

    "Склянка СН-1-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Склянка с рез пробкой и краном 1-5000 (бутыль Вульфа)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "Стакан В-1-250 со шкалой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 230"

    "Стакан В-1-400 со шкалой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 231"

    "Стаканчик СВ -24/10 (высокий)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 232"

    "Стакан В-1-1000 со шкалой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Стакан Н-1-1000 с шкалой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "Стекло смотровое А 30х8мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 235"

    "Стекло часовое 70мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Тигель кварцевый высокий ТВ-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 237"

    "Тигель низкий №4 25мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "Трубка хлоркальциевая ТХ-У-3-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Трубка хлоркальциевая ТХ-У-3-150"

    Кол-во: 8

    "Позиция 240"

    "Трубка хлоркальциевая ТХ-У-2-150"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "Трубка стекл. хлоркальц.U-обр.ТХ-У-2-100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 242"

    "Трубка толстостен.стекл.ф 10+1,5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 243"

    "Холодильник ХПТ-1-200-14/23 ТХС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Холодильник ХПТ-1-400-14/23 ТХС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Цилиндр 1-100-2 с носиком"

    Кол-во: 27

    "Позиция 246"

    "Цилиндр 1-1000-2 с носиком ТС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 247"

    "Цилиндр 1-250-2 с носиком"

    Кол-во: 15

    "Позиция 248"

    "Цилиндр 1-500-2 с носиком ТС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 249"

    "Цилиндр 1-50-2 с носиком"

    Кол-во: 31

    "Позиция 250"

    "Цилиндр д/ареометров V-250 H-335 Д-39"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Цилиндр д/ареометров V-900 H-500 Д-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Часы песочные 5 мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Воронка Бюхнера №1 65/100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 254"

    "Воронка Бюхнера №3 100/160"

    Кол-во: 6

    "Позиция 255"

    "Кастрюля лаб.№1 фарф."

    Кол-во: 6

    "Позиция 256"

    "Колба Бунзена 1-250 ТХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Чаша выпаривания №5 250мл 250/123"

    Кол-во: 5

    "Позиция 258"

    "Шпатель №1 120мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Штатив лабораторный ШЛ-98"

    Кол-во: 5

    "Позиция 260"

    "Штатив д/пробирок 20 гнезд 245х60х70"

    Кол-во: 11

    "Позиция 261"

    "Чашка д/образцов алюмин.с крышкой 40мкл, 100 шт. в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 262"

    "Конус балансирный Васильева"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Бюкс грунтовый БГ ф30мм H-25мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "Бюкс грунтовый БГ ф50мм Н-40мм V-70мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 265"

    "Бюкс грунтовый БГ ф42мм H-45мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 266"

    "1-нафтиламин гидрохлорид, чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 267"

    "Шпатель №2 150мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 268"

    "Бумага фильтр.ФМ-III 520х600мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "Фильтр АФА-ВП-10 (100шт/упак)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 270"

    "Кислота серная осч"

    Кол-во: 55

    "Позиция 271"

    "Кислота соляная, осч"

    Кол-во: 40

    "Позиция 272"

    "Кислота сульфаминовая х.ч."

    Кол-во: 0

    "Позиция 273"

    "Кислота сульфаниловая чда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 274"

    "Кислота сульфосалициловая, чда"

    Кол-во: 8

    "Позиция 275"

    "Кислота уксусная ледяная, хч"

    Кол-во: 17

    "Позиция 276"

    "Кислота о-фосфорная, хч"

    Кол-во: 0

    "Позиция 277"

    "Кислота щавелевая, хч"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Кислота янтарная, хч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Коагулянт Аква-аурат 18"

    Кол-во: 60

    "Позиция 280"

    "Крахмал, чда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "М-ксилол д/хр, хч 3мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 282"

    "Фильтр АФА-ВП-20 (100шт/упак)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "ГСО сульфид-иона 7970-2001"

    Кол-во: 113

    "Позиция 284"

    "Натрий салициловокислый, ЧДА"

    Кол-во: 0

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    Заказчик
    Прием заявок
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    Прием заявок:
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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