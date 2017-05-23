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Номер извещения
ГП705001
Уникальный номер закупки
17/2.1/0028265/ДНадым
Наименование закупки
Коммунальное обслуживание объекта пансионат "Надым": - Очистка емкостей (резервуаров чистой воды) общей площадью 216 м². - Очистка трубопроводов канализации; - Очистка емкости для сбора водно – жировой эмульсии; - Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов IV класса опасности.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-73-77
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Fedenko.iuiu@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Феденко Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Коммунальное обслуживание объекта пансионат "Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 06:00 GMT +323.05.2017 06:0023.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705001Дата и время окончания срока приема заявок Коммунальное обслуживание объекта пансионат "Надым"ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 06:0023.05.2017 06:0023.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705001Дата и время вскрытия заявок Коммунальное обслуживание объекта пансионат "Надым"ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 15:0007.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705001Подведение итогов не позднее Коммунальное обслуживание объекта пансионат "Надым"ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Коммунальное обслуживание объекта пансионат "Надым"
Начальная цена
251 280,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Аванс не предусмотрен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
38.11.39.000
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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