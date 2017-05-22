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Номер извещения
31705076095
Уникальный номер закупки
17/2.1/0014281/ДШельф
Наименование закупки
Техническое обслуживание узлов измерений для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 02:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьвич
Место рассмотрения предложений
Россия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
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Техническое обслуживание узлов измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 06:00 GMT +322.05.2017 06:0022.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705076095Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание узлов измеренийРоссия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705076095Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание узлов измеренийРоссия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705076095Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание узлов измеренийРоссия, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание узлов измерений
Начальная цена
1 892 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
33.14.1
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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