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Номер извещения
31705075206
Уникальный номер закупки
17/2.1/0025538/ДУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 гг 25538
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 19:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 12:00 GMT +323.05.2017 12:0023.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705075206Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 13:4524.05.2017 13:4524.05.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705075206Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 20:0026.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705075206Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 20:0026.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705075206Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 ггг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации отдыха для детей работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в лечебно-оздоровительном учреждении, расположенном на черноморском побережье Краснодарского края в г.-к. Анапа, с. Витязево в 2017-2019 гг
Начальная цена
117 032 799,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
86.90.19.140
86.90.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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