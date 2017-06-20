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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705075203
Уникальный номер закупки
17/2.1/0027613/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2017-2018 гг 27613
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 19:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2017-2018гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705075203Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2017-2018ггг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 10:4021.06.2017 10:4021.06.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705075203Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2017-2018ггг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 14:0012.07.2017 14:0012.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705075203Подведение итогов не позднее Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2017-2018ггг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2017-2018гг
Начальная цена
499 619 716,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
52.29.19.110
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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