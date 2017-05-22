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Номер извещения
31705074950
Уникальный номер закупки
17/2.1/0023805/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2017-2018 гг. (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017 - 2018 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074950Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017 - 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074950Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017 - 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017 - 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017 - 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Администрации ООО "Газпромтранс" в 2017 - 2018 гг.
Начальная цена
332 381,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.16.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074950Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074950Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 гг.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 гг.
Начальная цена
119 329,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.16.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074950Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074950Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074950Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.
Начальная цена
353 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.16.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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