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Номер извещения
31705074708
Уникальный номер закупки
17/2.1/0020997/ТГКазань
Наименование закупки
Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
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Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074708Дата и время окончания срока приема заявок Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопроводаhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 15:0011.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074708Дата и время вскрытия заявок Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопроводаhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 00:0031.05.2017 00:0031.05.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074708Подведение итогов не позднее Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопроводаhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 00:0031.05.2017 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074708Подведение итогов не позднее Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопроводаhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Составление комплекта электронно монтажных схем конструктивных элементов линейной части магистрального газопровода
Начальная цена
541 502,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
82.19
82.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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