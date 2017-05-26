Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автомобилей (2 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность». (№ 0056/17/2.2/0027894/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Поставка запасных частей для автомобилей (2 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность». (№ 0056/17/2.2/0027894/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705074640

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027894/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автомобилей (2 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность». (№ 0056/17/2.2/0027894/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 27894.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074640Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074640Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074640Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.

    Начальная цена

    430 110,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    45.3

    Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный КАМАЗ - 43118 в 614 ум 93 (Арок), КАМАЗ-55111 в 417 нс 23 7405.1109510"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный ГАЗ-3221 у 995 тс 93, ГАЗ-330273 х 117 хр 93 3110-1109010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный КАМАЗ - 43118 в 614 ум 93 (Арок), КАМАЗ-55111 в 417 нс 23 FG 1064/Р551026"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный ГАЗ-3221 у 995 тс 93, ГАЗ-330273 х 117 хр 93 GB335PL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный ВАЗ- 21214 к 479 вв 123 U-505Champion"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Катушка зажигания ГАЗ-3221 у 995 тс 93, ГАЗ-330273 х 117 хр 93 Б 116-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Свечи зажигания ГАЗ-330273 х 117 хр 93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Элемент фильтра маслянного 7405-1012040-01, ширина,м- 0,116, высота, м-0,223, длина,м- 0,116, вес, кг- 0,51; для авт КамАЗ-евро"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтра маслянного 7405-1017040-01, ширина,м- 0,095, высота, м-0,095, длина,м- 0,202, вес, кг- 0,545;для авт КамАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Клапан ускорительный 100-3518010, Рабочее давление, Мпа (кгс/см²), не более – 0,8 (8,0), Площадь проходного сечения, соответствующего внутреннему диаметру 15 мм, см² - 1,8, Присоединительная резьба: М 22х1,5, Температурный интервал, °С - -45…+80, шир"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Лампа фарная А24-55-50, напряжение-24вольт, мощность-55/50 ват вес, кг- 0,03"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Лампа стоп-сигнала А24-21, Лампа "Маяк",напряжение- 24 вольт, мощность-21/5 Вт. стоп, габарит., двуконтактная с цоколем 13499"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Лампа А24-10-01, лампа габаритов, напряжение-24вольт,мощность-10ват,тип цоколя-BA 15s, вес, кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Лампа галогеновая фарная АКГ- 100-90, лампа галогеновая трехконтактная, фарная, H4, напряжение-24вольт, мощность-100/90 ват, вес, кг- 0,03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Фара-прожектор универсальная 2012.3711-01, для автом КамАЗ,в комплекте: лампа галогеновая напряжение - 24вольт, фара-прожектор, кронштейн крепления, ширина,м- 0,099, высота, м-0,16, длина,м- 0,177, вес, кг- 0,58"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Лампа стоп-сигнала А12-21-3, лампа накаливания одноконтактная, для стоп сигнала, напряжение-12 вольт,мощность-21 ват,тип цоколя-BA 15s, вес,кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Лампа освещения салона А 12-5, лампа накаливания 2-х контактная,освещение салона,напряжение-12 вольт, мощность-5 ват, вес,кг- 0,045"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Лампа 2-х контактная А12-21-5, лампа накаливания 2-х контактная, напряжение-12 вольт,мощность-21/5 ват,тип цоколя-BAY 15d , вес,кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Опора промежуточная карданного вала с/о 3302-2202076, ширина,м- 0,122, высота, м-0,056, длина,м- 0,138, вес,кг- 0,68; для авт ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Клапан ускорительный 8001-3518010-20 с шумоглушителем, ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 0,15, вес,кг- 0,88; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Хомут ленточный Хомут d08-16/9мм, ширина,м- 0,03, высота, м-0,01, длина,м- 0,03, вес,кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Хомут ленточный Хомут d32-50/9мм, ширина,м- 0,06, высота, м-0,01, длина,м- 0,06, вес,кг- 0,025"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Электроподогреватель ЭМ-1,5-220-3, Мощность 1.5кВт, Номинальное напряжение 220В, Частота тока 50 Гц, Терморегулятор (температура срабатывания 95°С (не ниже), Вес: 1.375 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Фильтр топливный 740.21-1117010, ширина,м- 0,2, высота, м-0,15, длина,м- 0,2, вес,кг- 2; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Фильтр масляный КАМАЗ - 43118 в 614 ум 93 (Арок), КАМАЗ-55111 в 417 нс 23 740.101.2040"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Цилиндр тормозной главный 469-3505010, ширина,м- 0,1, высота, м-0,17, длина,м- 0,025, вес,кг- 2,149; для авт УАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Датчик концентрации кислорода ДК 889, ширина,м- 0,08, высота, м-0,05, длина,м- 0,14, вес,кг- 0,15; для авт ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Датчик положения дросельной заслонки 406.1130000-01, ширина,м- 0,05, высота, м-0,02, длина,м- 0,07, вес,кг- 0,03; для авт ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Фильтр воздушный 31512-1109080, ширина,м- 0,16, высота, м-0,16, длина,м- 0,15, вес,кг- 0,423; для авт УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Регулятор холостого хода 406-1147051-02, ширина,м- 0,08, высота, м-0,06, длина,м- 0,15, вес,кг- 0,543; для авт УАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Амортизатор 38.2905402, масляный в сборе, ширина,м- 0,07, высота, м-0,06, длина,м- 0,45, вес,кг- 1,812; для авт УАЗ; Присоединительные габариты, мм: - максимальный 550 - минимальный 350 Ход поршня, мм 200 Масса, кг 1,8 Номинальные усилия при скорости"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Диск ведомый БВЗ972271, ширина,м- 0,365, высота, м-0,05, длина,м- 0,365, вес,кг- 5,43; Передаваемый крутящий момент, кгс/м - 46; Наружный диаметр фрикционной накладки, мм - 350 Внутренний диаметр икционной накладки, мм - 210 Параметры шлицевого отвер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шкворень 3741-2304014, ширина,м- 0,095, высота, м-0,052, длина,м- 0,095, вес,кг- 1,305; для авт УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Кран отопителя 5320-8105160-01, ширина,м- 0,08, высота, м-0,06, длина,м- 0,012, вес, кг- 1; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Ремень вентилятора AVX13х1320 поликлиновой, приводной, двиг КамАЗ740 вес,кг- 0,155; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Подушка опоры двигателя (передняя) 650.1001212, ширина,м- 0,18, высота, м-0,15, длина, м- 0,25, вес, кг- 5,8 для авт КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Подушка опоры двигателя (задняя) 650.1000.1210, ширина, м- 0,18, высота, м-0,15, длина, м- 0,25, вес, кг- 5,8 ; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Клапан перепускной ТНВД 33-1111282-01, ширина, м- 0,015, высота, м-0,015, длина, м- 0,05, вес,кг- 0,05; для тнвд авт КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Болт крепления карданного вала 201518-П 29, ширина, м- 0,015, высота, м-0,015, длина, м- 0,03, вес, кг- 0,02 дла авт УАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Влючатель массы ВК-318БУ-УЛ 50А, ширина,м- 0,012, высота, м-0,05, длина, м- 0,18, вес, кг- 0,2; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Диск колеса 450-3101015-02, ширина, м- 0,2, высота, м-0,425, длина, м- 0,425, вес,кг- 11,7; Диаметр диска (R): 15 Диаметр ступицы (ЦО): 108 PCD расстояний: 139.7 Вылет диска (ET): 22 PCD отверстий: 5; для авт УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Клапан редукционный 15-1772100, ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 0,18, вес, кг- 0,86; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Датчик давления воздуха А2С53257696, ширина,м- 0,065, высота, м-0,06, длина,м- 0,06, вес,кг- 0,035; Диапазон рабочих температур от минус (40±3) до плюс (125±3) °С. Диапазон рабочих давлений 15-115 кПа. Номинальное напряжение питания датчика (5,00±0,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Редуктор заднего моста №2123-2402010-02, Габариты, см (Д х Ш х В) 27 x 26 x 19, Вес, кг (брутто) 16,010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Тормозные колодки КАМАЗ - 43118 в 614 ум 93 (Арок) ГОСТ 53212-3501090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Тормозные колодки ГАЗ-330273 х 117 хр 93 ГОСТ Р 41.90-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Тормозные колодки ГАЗ-3221 у 995 тс 93 ТУ 2571-071-05766936-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Трос ручного тормоза ГАЗ-330273 х 117 хр 93 АК 330202-3508068"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ремень генератора КАМАЗ - 43118 в 614 ум 93 (Арок), КАМАЗ-55111 в 417 нс 23 ГОСТ 5813-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Рем. комплект фильтра топливного 740,1117009 РК34, ширина,м- 0,05, высота, м-0,03, длина,м- 0,1, вес,кг- 0,025; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Ободная лента 340-5333 лента, ширина,м- 0,45, высота, м-0,3, длина,м- 0,45, вес,кг- 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Насос водяной № 421-1307010,для авт УАЗ ; патрубок 16мм; ширина,м- 0,16, высота, м-0,2, длина,м- 0,17, вес,кг- 1,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Насос топливный №315195-1139020/11, ширина,м- 0,2, высота, м-0,1, длина,м- 0,25, вес,кг- 0,8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Подшипник ступицы Номер: 21210 3103;020 11 0; 6-2007108-А ; диаметр внешний-68;диаметр внутренний-40;высота-19, вес,кг- 0,28"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Колодка тормозная №2123 -3501090, задние (комплект 2- шт).; для Шеви-нивы; ширина,м- 0,08, высота, м-0,08, длина,м- 0,14, вес,кг- 1,05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "ШРУС №3151-2304061/60, левый длинный ; длинна 1450мм; ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 1,15, вес,кг- 8,3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Шланг гидравлический тормозной № 3160-3506060, для авт УАЗ ; передний;ширина,м- 0,06, высота, м-0,01, длина,м- 0,35, вес,кг- 0,1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Кран отопителя 5320-8105160-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Рем.комплект фильтра масляного дв.7406 КамАЗ, 7406.1019083-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Лампа фарная А24-55-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Лампа галогеновая фарная АКГ- 100-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Хомут ленточный Хомут d08-16/9мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Хомут ленточный Хомут d32-50/9мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Свеча зажигания Шевроле Нива, DR17YC"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Шланг подкачки № 4310-3125050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Глушитель в сборе №4310-1201010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Редуктор заднего моста № 2217-2402010-01 41х9 зуб., ширина,м- 0,34, высота, м-0,46, длина,м- 0,34, вес,кг- 30,54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Ступица № 2123-3103011,ступица Шеви- нива в сборе с торм диском 24 шлица ширина,м- 0,28, высота, м-0,09, длина,м- 0,265, вес,кг- 6,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Фильтр масляный №31512-1017010, ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 0,12, вес,кг- 0,394"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Рем. комплект фильтра топливного № 17-740Т.000, марка 740-1117010 ЛААЗ для автом КамАЗ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный № 721-1109510, ширина,м- 0,331, высота, м-0,595, длина,м- 0,331, вес,кг- 14,275; КамАЗ "Евро-1" патрубок 150 мм без завихрителя"

    Кол-во: 11

    "Позиция 72"

    "Стекло ветровое №2123-520610, ширина,м- 0,003, высота, м-0,76, длина,м- 1,46, вес,кг- 11; для автомобиля Шеви-нива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Цилиндр сцепления № 3163-1602300, цилиндр сцепления главный с бачком для авт УАЗ; материал: сталь; ширина,м- 0,15, высота, м-0,05, длина,м- 0,22, вес,кг- 1,06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Цилиндр тормозной № 31029-3505010,цилиндр тормозной главный в сборе с бачком для авт ГАЗ; ширина,м- 0,175, высота, м-0,125, длина,м- 0,25, вес,кг- 1,964"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Сальник ступицы № 4310-3103058, 130х162х16, вес,кг- 0,38"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Предохранитель 294.3722, номинальное напряжение: 12;24 В, номинальный ток: 15 А, термобиметаллический, с принудительным возвратом кнопкой, ширина,м- 0,052, высота, м-0,032, длина,м- 0,032, вес,кг- 0,02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Реле поворота 712.3777, номинальное напряжение, В – 12, номинальная нагрузка, W – (2х21+3)х2, масса, г – 20, габаритные размеры, мм – 40x42x25 для авт ГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Сальник КПП 24.1701210, 38х56х10, вес,кг- 0,046 ; для авт ГАЗ,УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Болт вала карданного 11422031сб; м14х55х1,5;для авт КамАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Фланец карданного вала 69-2402100, ширина,м- 0,105, высота, м-0,06, длина,м- 0,108, вес,кг- 0,745,для авт УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Ручка двери наружняя правая 3741-6105149, ширина,м- 0,08, высота, м-0,04, длина,м- 0,17, вес,кг- 0,158; для авт УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Рем. комплект фильтра маслянного 7406.1019083-02, силикон (2 поз./4 дет.), 740.1012083-01 - Прокладка колпака масляного фильтра 2 шт., 740.1012085-10- Кольцо уплотнительное - 2шт., ширина,м- 0,12, высота, м-0,02, длина,м- 0,12, вес,кг- 0,055"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Стартер 406 двигатель 6012.3708000; 12В / 2,0 кВт, редукторный, высота, м-0,15, ширина,м- 0,15, длина,м- 0,27, вес,кг- 4,8; для авт УАЗ,ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Колодки тормозные 2121-2123 передние 2121-3501080-01, высота, м-0,008, ширина,м- 0,07, длина,м- 0,14, вес,кг- 1,08, количество в упаковке 4шт; для авт Шеви-нива"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Рем. комплект шкворня 3160-00-2304019, к-кт 4 шт., с латунными вкладышами; для авт ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Радиатор 21236Х21301.012-10, высота, м-0,09, ширина,м- 0,41, длина,м- 0,59, вес,кг- 2,72 пластиковые бачки,алюминиевая сердцевина; для авт Шеви-нива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Катушка зажигания 221503001, высота, м-0,1, ширина,м- 0,11, длина,м- 0,9, вес,кг- 1 для авт ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Датчик массового расхода воздуха 20-3855000-10, высота, м-0,11, ширина,м- 0,125, длина,м- 0,135, вес,кг- 0,246; для авт ГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Датчик коленвала 40904-3847010, высота, м-0,07, ширина,м- 0,17, длина,м- 0,17, вес,кг- 0,15; для авт ГАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Стартер 406 двигатель 6012.3708000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Диск сцепления №14.1601130-01, Передаваемый крутящий момент, кгс∙м 65 Наружный диаметр фрикционной накладки, мм 350 Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм 200 Параметры шлицевого отверстия, мм - dxDxbxz (d-внутренний ø, D- наружный ø, b - ширина"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Корзина сцепления №14.1601090-10Передаваемый крутящий момент, N.m (кг/см) - 666 (68) Число трущихся поверхностей - 4 Нажимная пружина: тип цилиндрическая, витая; количество - 12 вес,кг- 26,2; для авт КамАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Глушитель в сборе №4310-1201010-01, активно-реактивного типа, без звукопоглощающих материалов, ширина,м- 0,35, высота, м-0,35, длина,м- 0,7, вес,кг- 12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Башмак балансира с втулками №6520-2918070, ширина,м- 0,4, высота, м-0,25, длина,м- 0,24, вес,кг- 37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Стремянка ресоры №4310-2912408,задняя,h=350мм, вес,кг- 2,637"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Рессора задняя 4310 12 листов №4310-2912012-03, Масса рессоры в сборе, кг 96,4, Полная длина рессоры L, мм 1464, Расчетная длина рессоры L', мм 1320, Длина переднего конца l, мм 732, Высота пакета H, мм 160, Количество листов 12, Марка стали 50ХГФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Кронштейн балансира левый №4310-2918155, ширина,м- 0,365, высота, м-0,035, длина,м- 0,61, вес,кг- 37,45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Шланг подкачки № 4310-3125050, колесный, гибкий, в метал оплетке; длина-850мм; вес,кг- 0,21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Свеча зажигания DR17YC, резьба:М14х1,25, длина резьбы:19мм; помехозащищенность:R;калильное число:17;зазор между электродами:0,4-0,9; вес,кг- 0,05"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074640Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074640Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074640Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.

    Начальная цена

    305 244,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    45.3

    Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал карданный промежуточный 375-2202010-02, L=436мм+26 (8 отв.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал карданный заднего моста 4320-2201010-01, L= 821мм+90 (4 отв.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диск ведомый Артикул 154-18780206, КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Диск промежуточный Артикул 14-1601094-10, КАМАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Диск нажимной сцепления Артикул 14-1601093/ ОАО Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Компрессор 1-но цилиндр. КАМАЗ, артикул 53205-3509015-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Наконечник рулевой тяги 5320 левый /палец в полиурет., артикул 5320-3414057"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Наконечник рулевой тяги 5320 правый /палец в полиурет., артикул 5320-3414056"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Насос водяной Евро-2 / ОАО Камаз, артикул 740.50-1307010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Радиатор основной 5320 3-х рядный Шадринск, артикул 5320-1301010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Свеча ПЖД-30 артикул СН-423-3707000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Вал кардарданный средний 786 мм (торцевые шлицы), артикул 55111-2205011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вал кардарданный средний 1322мм (торцевые шлицы), артикул 43118-2205011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Вал карданный основной(торцевые шлицы) 450мм, артикул 43118-2202011-31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Вал кардарданный средний 699 мм (торцевые шлицы), артикул 43114-2205011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Котёл подогрева в сборе ПЖД30-1015010-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Рем. комплект предпускового подогревателя (ЗиП) ПЖД30-10150063И"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Насос водяной 236-1307010-Б1, на Урал с двигателем ЯМЗ (нов.образца. ЯМЗ-236НЕ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Топливный насос высокого давления 60.1111005-30, (для двигателей ямз-236 М2, М2-1,М2-4) (ТНВД) (ЯЗДА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Металлорукав гофрированный с фланцами 4320Я3-1203099, (дв.ямз-236НЕ) (L= 395-465 мм.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Металлорукав гофрированный с фланцами (Урал-5323) (L= 295-335 мм.) 5323РХ-1203099, (Урал-5323) (L= 295-335 мм.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Клапан электромагнитный КЭМ 32-20, (24В включения гидромуфты)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Радиатор отопителя 4320-8101060, (4-рядный) (размер 180x379x88)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Радиатор Урал 4320Х-2402007-01, ( 15 отверстий 49 зуб. i =7,49)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Редуктор заднего моста 320Х-2402007-01, ( 15 отверстий 49 зуб. i =7,49)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Турбокомпрессор ТКР-90, ямз-236 НЕ/БЕ, НЕ2/БЕ2, 7601"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Диск нажимной с кожухом в сборе (корзина сцепления) 236К-1601090-Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Цилиндр гидравлический (гидроусилитель сцепления) (нового образца, маленький) 6361-1602510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Вал карданный переднего моста 375-2203010-06, L=1167мм+90 (4 отв.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Вал карданный среднего моста 4322-2205010, (длиннобазовый Урал) L=1464мм+60"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить