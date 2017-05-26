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Номер извещения
31705074640
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027894/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка запасных частей для автомобилей (2 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность». (№ 0056/17/2.2/0027894/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074640Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074640Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей для Оренбургской и Центральной ВЧ.
Начальная цена
430 110,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
45.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 21
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074640Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074640Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074640Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей для Северной ВЧ.
Начальная цена
305 244,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
45.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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