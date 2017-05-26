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Номер извещения
31705074512
Уникальный номер закупки
17/2.2/0022101/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования (4 лота)(0056/17/2.2/0022101/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нестеренко Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧ
Начальная цена
304 086,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.99.52
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 864
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧ
Начальная цена
183 462,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.99.52
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧ
Начальная цена
295 911,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.99.52
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧ
Начальная цена
167 579,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.99.52
46.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 19
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