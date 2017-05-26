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    Главная / Торги / Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования (4 лота)(0056/17/2.2/0022101/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования (4 лота)(0056/17/2.2/0022101/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705074512

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0022101/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования (4 лота)(0056/17/2.2/0022101/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 22101.rar

    Участникам изменения от 17.05.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеренко Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Астраханской ВЧ

    Начальная цена

    304 086,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.99.52

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект из 4-х фильтров для воздушного компрессора AUER Для очистки воздуха из компрессора при закачке в баллоны воздушно-дыха-тельного аппарата. Комплект фильтрующего блока воз-душного компрессора MSA AUER (А+С+В+В): встроенные фильтрующие патроны "

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Тип "ГХ-Е H2S-0,0066". Технические данные: 1.Измеряемый газ – сероводород; 2.Диапазон измерения – 0…0,0066 об%; 3.Объем пропускаемой смеси -100 см3; 4.Цвет индикаторной массы – ; 5.Цвет окрашивания массы при измерении – белый; 6.Погрешность измерени"

    Кол-во: 864

    Лот 2

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    183 462,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.99.52

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект из 4-х фильтров для воздушного компрессора AUER Для очистки воздуха из компрессора при закачке в баллоны воздушно-дыха-тельного аппарата. Комплект фильтрующего блока воз-душного компрессора MSA AUER (А+С+В+В): встроенные фильтрующие патроны "

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Портативное дыхательное устройство (ПДУ-3) Средство индивидуальной защиты органов дыхания изолирующего типа (самоспасатель). Состоит из маски, дыхательного мешка, пускового устройства, регенеративного патрона, соединительного гофро-патрубка. Температ"

    Кол-во: 7

    Лот 3

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Северной ВЧ

    Начальная цена

    295 911,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.99.52

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сменная трубка для прибора MSA Airtester HP на Oil"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Сменная трубка для прибора MSA Airtester HP на H2O"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Сменная трубка для прибора MSA Airtester HP на CO2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сменная трубка для прибора MSA Airtester HP на CO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Комплект для обслуживания лицевых масок Ultra Elite PF-F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Прокладка штуцера шланга манометра к легочному автомату LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Скользящее кольцо к легочному автомату LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Возвратная пружина к легочному автомату LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пружина избыточного давления к легочному автомату LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Индикаторная пружина к легочному автомату LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Клапанный механизм в сборе к легочному автомату LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Мембрана лёгочного автомата LA-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Опорное кольцо манометра к дыхательному аппарату BD-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Прокладка шланга высокого давления к дыхательному аппарату BD-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Прокладка манометра к дыхательному аппарату BD-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Прокладка шланга сигнального устройства к дыхательному аппарату BD-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Прокладка шланга среднего давления к дыхательному аппарату BD-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Фильтр-картридж для компрессора MSA AUER 260 E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Полнолицевая маска Ultra Elite PF-F"

    Кол-во: 4

    Лот 4

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074512Дата и время вскрытия заявок Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074512Подведение итогов не позднее Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газозащитного и газоаналитического оборудования и расходных материалов для газозащитного и газоаналитического оборудования для Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    167 579,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.99.52

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контрольно-индикаторные трубки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Баллон кислородный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Сальник 3х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сальник 11х2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фильтрующие патроны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Комплект для ТО лицевых масок"

    Кол-во: 19

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    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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