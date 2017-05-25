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Номер извещения
31705074074
Уникальный номер закупки
17/2.3/0031214/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чёрный Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы д. 2А
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074074Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМг. Санкт-Петербург, пл. Победы д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 12:0025.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074074Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМг. Санкт-Петербург, пл. Победы д. 2А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074074Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМг. Санкт-Петербург, пл. Победы д. 2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074074Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМг. Санкт-Петербург, пл. Победы д. 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Рубка просек для выполнения инженерно-геологических изысканий. Участок УЗПОУ-3К - УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ
Начальная цена
17 671 679,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71.12.3
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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