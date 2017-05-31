www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705074629
Уникальный номер закупки
17/5.3/0021683/ТГКраснодар
Наименование закупки
Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/17/5.3/0021683/ТГКраснодар/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 09:00 GMT +331.05.2017 09:0031.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705074629Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар». г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705074629Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар». г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074629Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар». г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705074629Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар». г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт трактора К-700А, трактора К-701 сварочный агрегат, агрегат сварочный К-700, агрегат сварочный КАИ-У2 Яблоновского УАВР для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Начальная цена
1 582 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
29.32.30.390
33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.