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    Главная / Торги / Поставка металлообрабатывающих инструментов

    Поставка металлообрабатывающих инструментов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073909Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлообрабатывающих инструментов196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073909

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006372/ТюменНИИГГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлообрабатывающих инструментов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация.zip

    Уведомление 6372.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    проектирование, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлообрабатывающих инструментов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073909Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлообрабатывающих инструментов196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073909Дата и время вскрытия заявок Закупка металлообрабатывающих инструментов196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073909Подведение итогов не позднее Закупка металлообрабатывающих инструментов196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073909Подведение итогов не позднее Закупка металлообрабатывающих инструментов196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлообрабатывающих инструментов

    Начальная цена

    6 492 162,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.111

    Сверла из быстрорежущей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Сверло ц\х 10,0х87х133 ВК8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Сверло ц\х 10,0х87х133 ВК9"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Сверло ц\х 10,0х87х133 ВК10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Сверло ц\х 10,0х87х133 ВК11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Сверло ц\х 10,0х87х133 ВК12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Сверло ц\х 10,0х87х133 ВК13"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К9"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К11"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К12"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К13"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К14"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К17"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К18"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К19"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К64"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К66"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Бур SDS-PLUS 5х160 Гранит"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Бур SDS-PLUS 6х110 Зубр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Бур SDS-PLUS 10х210 Гранит"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Бур SDS-PLUS 12х210 Гранит"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Бур SDS-PLUS 16х350 Кратон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Набор буров и пик SDS+ 13шт Зубр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Набор буров 5-12мм SDS+ (8пр.)Эксперт Зубр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Плашка NPT 1* - 11 ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Плашка NPT 1/2 - 14 ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Плашка NPT 1/8 - 27 ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Плашка NPT 3/4 - 14 ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Плашка NPT 3/8 - 18 ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Плашка UNF 1/2"-20 ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Плашка М 4х0,7"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Плашка М 5х0,8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Плашка М 6х1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Плашка М 8х0,75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Плашка М 8х1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Плашка М 8х1,25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Плашка М 10х1,25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Плашка М 10х1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 59"

    "Плашка М 12х1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "Плашка М 12х1,25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Плашка М 12х1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Плашка М 12х1,75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Плашка М 14х1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Плашка М 14х1,25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Плашка М 14х1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Плашка М 14х2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Плашка М 16х1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Плашка М 16х1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 69"

    "Плашка М 16х2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 70"

    "Плашка М 18х2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 71"

    "Плашка М 18х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 72"

    "Плашка М 18х2,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Плашка М 20х1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Плашка М 20х2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К63"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К26"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К29"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К31"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К33"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К34"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К38"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К39"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К41"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К42"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К43"

    Кол-во: 15

    "Позиция 97"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К44"

    Кол-во: 15

    "Позиция 98"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К45"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К46"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К47"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К48"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К49"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К51"

    Кол-во: 25

    "Позиция 105"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К52"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К53"

    Кол-во: 9

    "Позиция 107"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К54"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К56"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К57"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К58"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К59"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К61"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Метчик М 10х1,5 комплект из 2-х штук Р6М5К62"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Сверло к\х 22,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Сверло к\х 23,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Сверло к\х 23,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 119"

    "Сверло к\х 24,25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Сверло к\х 24,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Сверло к\х 25,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Сверло к\х 26,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Сверло к\х 26,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Сверло к\х 27,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Сверло к\х 27,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Сверло к\х 28,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Сверло к\х 29,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Сверло к\х 29,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Сверло к\х 30,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Сверло к\х 30,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Сверло к\х 31,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Сверло к\х 32,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Сверло к\х 32,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Сверло к\х 34,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Сверло к\х 35,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Сверло к\х 36,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Сверло к\х 37,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Сверло к\х 37,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Сверло к\х 38,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Сверло к\х 39,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Сверло к\х 40,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Сверло к\х 42,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Сверло к\х 43,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Сверло к\х 45,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Сверло к\х 46,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Сверло к\х 47,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Сверло к\х 48,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Сверло к\х 12,7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 149"

    "Сверло к\х 13,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 150"

    "Сверло к\х 13,2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Сверло к\х 15,25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Сверло к\х 15,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Сверло к\х 13,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Сверло к\х 14,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Сверло к\х 16,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Сверло к\х 17,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 157"

    "Сверло к\х 18,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 158"

    "Сверло к\х 18,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 159"

    "Сверло к\х 18,75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Сверло к\х 19,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Сверло к\х 19,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Сверло к\х 20,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Сверло к\х 20,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 164"

    "Сверло к\х 20,75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Сверло к\х 21,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Сверло к\х 21,25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Сверло ц\х 7,1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 168"

    "Сверло ц\х 7,2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Сверло ц\х 7,6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 170"

    "Сверло ц\х 7,8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 171"

    "Сверло ц\х 8,1 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 172"

    "Сверло ц\х 8,2 Р9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Сверло ц\х 8,3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 174"

    "Сверло ц\х 8,4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 175"

    "Сверло ц\х 8,9 Р9"

    Кол-во: 15

    "Позиция 176"

    "Сверло ц\х 9,0 Р6М5К5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 177"

    "Сверло ц\х 9,8 Р6М5К5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 178"

    "Сверло ц\х 10,0 Р6М5К5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Сверло ц\х 10,4 Р6М5К5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Сверло ц\х 10,5 Р6М5К5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 181"

    "Сверло ц\х 10,7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Сверло ц\х 10,8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 183"

    "Сверло ц\х 11,0 Р6М5К5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 184"

    "Сверло ц\х 11,1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 185"

    "Сверло ц\х 11,3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Сверло ц\х 11,7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Сверло ц\х 12,0 Р6М5К5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 188"

    "Сверло ц\х 12,4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Сверло ц\х 12,5 Р6М5К5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 190"

    "Сверло ц\х 13,3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Сверло ц\х 13,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 192"

    "Сверло ц\х 13,7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 193"

    "Сверло ц\х 13,8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 194"

    "Сверло ц\х 14,0 Р9"

    Кол-во: 15

    "Позиция 195"

    "Сверло ц\х 14,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 196"

    "Сверло ц\х 15,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Ц/Х2,0д.с.Р9Н/тип"

    Кол-во: 40

    "Позиция 198"

    "Ц/Х4,00д.с.Р9Н/тип"

    Кол-во: 15

    "Позиция 199"

    "Ц/Х4,10д.с.Р9Н/тип"

    Кол-во: 15

    "Позиция 200"

    "Сверло"

    Кол-во: 30

    "Позиция 201"

    "Фреза Т-образная для пазов сегментных шпонок d 10х2,5 ц\х"

    Кол-во: 8

    "Позиция 202"

    "Сверло ц\х 7,0 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Сверло к\х 60,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Сверло к\х 65,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Сверло к\х 70,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Сверло к\х 75,0 КМ5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Сверло к\х 79,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Сверло к\х 80,0 КМ5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Сверло ц\х 2,0 Р6М5К5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Сверло ц\х 2,3 Р6М5К5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "Сверло ц\х 2,4 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "Сверло ц\х 2,5 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 213"

    "Сверло ц\х 2,6 Р9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Сверло ц\х 2,7 Р9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Сверло ц\х 2,8 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 216"

    "Сверло ц\х 3,0 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 217"

    "Сверло ц\х 2,9 Р6М5К5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 218"

    "Сверло ц\х 3,1 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 219"

    "Сверло ц\х 3,2 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 220"

    "Сверло ц\х 3,3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Сверло ц\х 3,4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 222"

    "Сверло ц\х 3,5 Р9"

    Кол-во: 40

    "Позиция 223"

    "Сверло ц\х 5,0 Р9"

    Кол-во: 120

    "Позиция 224"

    "Сверло ц\х 4,9 Р9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Сверло ц\х 5,1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 226"

    "Сверло ц\х 5,2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 227"

    "Сверло ц\х 5,4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Сверло ц\х 4,5 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 229"

    "Сверло ц\х 4,2 Р9"

    Кол-во: 40

    "Позиция 230"

    "Сверло ц\х 4,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 231"

    "Сверло ц\х 3,9 Р9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Сверло ц\х 3,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Сверло ц\х 6,9 Р9"

    Кол-во: 15

    "Позиция 234"

    "Сверло ц\х 6,6 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 235"

    "Сверло ц\х 6,5 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 236"

    "Сверло ц\х 6,4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 237"

    "Сверло ц\х 6,1 Р9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Сверло ц\х 5,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Сверло ц\х 5,6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Сверло ц\х 5,7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 241"

    "Сверло ц\х 6,0 Р9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 242"

    "Сверло ц\х 5,8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "Сверло К 3/4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 244"

    "Сверло К 3/8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Сверло К 1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "G 5/8 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "G ½ ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 248"

    "G ¾ ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 249"

    "G 1 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 250"

    "G 1 ¼ ГОСТ 9740"

    Кол-во: 30

    "Позиция 251"

    "М3 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 252"

    "М4 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 253"

    "М5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 254"

    "М6 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 255"

    "М8×1,25 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 256"

    "М8 ×1 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 257"

    "М10×1 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "М12×1 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "М12×1,25 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "М12×1,5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "М14×1,25 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "М14×1,5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "М16×1,5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 20

    "Позиция 264"

    "М18×1,5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "М20×1,5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 50

    "Позиция 266"

    "М22×1,5 ГОСТ 9740"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "NPT 1/8 27ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "NPT 1/4" 18ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 269"

    "NPT 3/8" 18ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "NPT 1/2" 14ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 271"

    "NPT 3/4" 14ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 272"

    "NPT 1" 11 1/2 ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 273"

    "UNF5/16 24ниток/дюйм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "UNF7/16 20ниток/дюйм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "UNF1/2 20ниток/дюйм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "UNF3/8 24ниток/дюйм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "UNF9/16 18ниток/дюйм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "NPT1/8 27ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 279"

    "NPT1/4 18ниток/дюйм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "NPT3/8 18ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 281"

    "NPT1/2 14ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 282"

    "NPT3/4 14ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 283"

    "Сверло К 1/4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Ø23.8×5×60 ГОСТ 6648"

    Кол-во: 10

    "Позиция 285"

    "Ø23.8×6×60 ГОСТ 6648"

    Кол-во: 10

    "Позиция 286"

    "D-100 d-22 B-1 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "D-100 d-22 B-1,2 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 288"

    "D-100 d-22 B-1,4 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "D-100 d-22 B-1,6 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "D-100 d-22 B-2 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "D-100 d-22 B-2,5 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "D-100 d-22 B-2,8 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "D-100 d-22 B-3 зуб-40 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 294"

    "D-100 d-22 B-3,5 зуб-40 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 295"

    "D-100 d-22 B-4 зуб-40 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "D-100 d-22 B-5 зуб-40 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 297"

    "D-100 d-22 B-6 зуб-32 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "D-160 d-32 B-1,6 зуб-80 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "D-160 d-32 B-2 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "D-160 d-32 B-2,5 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "D-160 d-32 B-2,8 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "D-160 d-32 B-3 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "D-160 d-32 B-3,5 зуб-64 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 304"

    "D-160 d-32 B-4 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "D-160 d-32 B-4,5 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "D-160 d-32 B-5 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "D-160 d-32 B-5,5 зуб-48 ГОСТ 2679"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Ø3 Материал группы ВК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "Ø4 Материал группы ВК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Ø5 Материал группы ВК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 311"

    "Ø6 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 312"

    "Ø8 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 313"

    "Ø10 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "Ø12 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 315"

    "Ø14 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 316"

    "Ø16 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 317"

    "Ø18 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 318"

    "Ø20 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 319"

    "Ø22 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 320"

    "Ø24 Материал группы ВК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 321"

    "Ø50×36×27 Р18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 322"

    "Ø63×40×27 Р18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Сверло К 1/8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 324"

    "Ø22×60гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 325"

    "Ø22×90гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 326"

    "Ø25×60гр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 327"

    "Ø25×90гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 328"

    "Ø45×60гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 329"

    "Ø45×90гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "сталь HSS-G, диаметр 0,3 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 331"

    "сталь HSS-G, диаметр 0,3 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 332"

    "Сверло"

    Кол-во: 5

    "Позиция 333"

    "Метчик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 334"

    "Метчик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 335"

    "Метчик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Метчик конический дюймовый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 337"

    "Плашки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 338"

    "Ø 14 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "Ø 14,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 340"

    "Ø 15 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 341"

    "Ø 15,25 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "Ø 15,5 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 343"

    "Ø 16 ГОСТ 10903 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 344"

    "Ø 19 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 345"

    "Ø 18,75 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Ø 19,75 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "Ø 20 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 348"

    "Ø 20,5 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 349"

    "Ø 18,5 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 350"

    "Ø 18 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Ø 17,5 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 5

    "Позиция 352"

    "Сверло к\х 50,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 353"

    "Сверло к\х 52,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 354"

    "Сверло к\х 53,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Сверло к\х 54,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Сверло к\х 55,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Сверло к\х 56,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Сверло к\х 57,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Сверло к\х 58,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Сверло к\х 21,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 361"

    "Сверло к\х 10,7"

    Кол-во: 15

    "Позиция 362"

    "Сверло к\х 10,8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 363"

    "Сверло к\х 10,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 364"

    "Сверло к\х 10,1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 365"

    "Сверло к\х 10,0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 366"

    "Сверло к\х 11,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 367"

    "Сверло к\х 11,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 368"

    "Сверло к\х 11,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 369"

    "Сверло к\х 12,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 370"

    "Сверло к\х 12,2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 371"

    "Сверло к\х 9,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 372"

    "Сверло к\х 9,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 373"

    "Сверло к\х 8,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 374"

    "Сверло к\х 8,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 375"

    "Сверло к\х 7,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 376"

    "Сверло к\х 7,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 377"

    "Сверло к\х 6,8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 378"

    "Сверло к\х 6,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 379"

    "Сверло к\х 6,0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 380"

    "Сверло к\х 5,0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 381"

    "Сверло к\х 12,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 382"

    "Плашки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 383"

    "Коронки"

    Кол-во: 90

    "Позиция 384"

    "Диск отрезной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 385"

    "Ø18×90гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 386"

    "NPT1" 11 1/2ниток/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 387"

    "UNF1/4 20ниток/дюйм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 388"

    "Сверло К1/8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 389"

    "Сверло К 1/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 390"

    "Сверло К 1/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 391"

    "G 1/8 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 392"

    "G 3/8 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 5

    "Позиция 393"

    "G 1/2 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 394"

    "G 3/4 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 395"

    "G 1 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 396"

    "G 1 ¼ ГОСТ 3266"

    Кол-во: 10

    "Позиция 397"

    "М3 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 398"

    "М4 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 399"

    "М5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 400"

    "М6 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 50

    "Позиция 401"

    "М8 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 50

    "Позиция 402"

    "М8×1 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 403"

    "М8×1,25 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 404"

    "М10×1 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 405"

    "М12×1 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 406"

    "М12×1,25 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 407"

    "М12×1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 408"

    "М14×1,25 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 409"

    "М14×1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 410"

    "М16×1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 30

    "Позиция 411"

    "М18×1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 20

    "Позиция 412"

    "М20×1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 50

    "Позиция 413"

    "М22×1,5 ГОСТ 3266"

    Кол-во: 20

    "Позиция 414"

    "Ø10×60гр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 415"

    "Ø10×90гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 416"

    "Ø15×60гр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 417"

    "Ø15×90гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 418"

    "Ø18×60гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 419"

    "Ø20.5×4×56 ГОСТ 6648"

    Кол-во: 10

    "Позиция 420"

    "Сверло Ø2 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 421"

    "Сверло Ø 2,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 422"

    "Сверло Ø2,9 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 423"

    "Сверло Ø 3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 424"

    "Сверло Ø 3,1 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 425"

    "Сверло Ø 3,2 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 426"

    "Сверло Ø 3,3 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 200

    "Позиция 427"

    "Сверло Ø 3,4 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 200

    "Позиция 428"

    "Сверло Ø 3,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 70

    "Позиция 429"

    "Сверло Ø3,6 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 430"

    "Сверло Ø3,8 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 30

    "Позиция 431"

    "Сверло Ø3,9 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 432"

    "Сверло Ø 4 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 433"

    "Сверло Ø 4,1 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 434"

    "Сверло Ø 4,2 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 435"

    "Сверло Ø 5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 200

    "Позиция 436"

    "Сверло Ø 5,1 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 437"

    "Сверло Ø 5,2 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 200

    "Позиция 438"

    "Сверло Ø5,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 439"

    "Сверло Ø 6 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 440"

    "Сверло Ø 6,1 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 441"

    "Сверло Ø 6,2 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 442"

    "Сверло Ø 6,3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 443"

    "Сверло Ø 6,4 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 444"

    "Ø 6,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 445"

    "Ø 6,6 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 446"

    "Ø 6,7 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 447"

    "Ø 7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 448"

    "Ø 7,3 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 449"

    "Ø 7,5 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 450"

    "Ø 8 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 100

    "Позиция 451"

    "Ø 8,3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 452"

    "Ø 8,5 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 453"

    "Ø 8,7 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 454"

    "Ø 8,8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 455"

    "Ø 9 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 456"

    "Ø 9,3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 457"

    "Ø 9,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 458"

    "Ø 9,8 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 459"

    "Ø 10,2 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 30

    "Позиция 460"

    "Сверло Ø1,7 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 50

    "Позиция 461"

    "Плашка G 2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 462"

    "Плашка G 5/8""

    Кол-во: 15

    "Позиция 463"

    "Плашка G 1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 464"

    "Плашка G 1""

    Кол-во: 10

    "Позиция 465"

    "Плашка G 1 1/4""

    Кол-во: 10

    "Позиция 466"

    "Плашка R 1 1/4""

    Кол-во: 15

    "Позиция 467"

    "Плашка R 1""

    Кол-во: 15

    "Позиция 468"

    "Плашка R 1/2""

    Кол-во: 15

    "Позиция 469"

    "Плашка R 1/4""

    Кол-во: 15

    "Позиция 470"

    "Плашка R 1/8""

    Кол-во: 10

    "Позиция 471"

    "Плашка G 1 1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 472"

    "Плашка K 1/2""

    Кол-во: 20

    "Позиция 473"

    "Плашка K 3/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 474"

    "Плашка K 1/4""

    Кол-во: 20

    "Позиция 475"

    "Плашка М 24х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 476"

    "Плашка М 22х2,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 477"

    "Плашка М 22х2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 478"

    "Плашка М 22х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 479"

    "Плашка М 20х1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 480"

    "Плашка М 20х2,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 481"

    "Плашка R 2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 482"

    "Плашкодержатель d20мм (М5-М6) CNIC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 483"

    "Плашкодержатель d25мм Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 484"

    "Плашкодержатель d30мм Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 485"

    "Плашкодержатель d38мм Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 486"

    "Плашкодержатель d55мм М22-М24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 487"

    "Плашкодержатель d65мм М27-М36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 488"

    "Развертка d 14,0 машинная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 489"

    "Развертка d 3,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 490"

    "Развертка d 4,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 491"

    "Развертка d 5,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 492"

    "Развертка d 6,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 493"

    "Развертка d 7,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 494"

    "Развертка d 8,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 495"

    "Развертка d 9,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 496"

    "Развертка d 10,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 497"

    "Развертка d 11,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 498"

    "Развертка d 22,0 ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 499"

    "Развертка d 16,0 ручная Н7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 500"

    "Развертка d 12,0 ручная Н7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 501"

    "Ø 36 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 502"

    "Ø 37,5 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 503"

    "Ø 42 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Ø 53 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 505"

    "Ø 72 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 506"

    "Ø 30-32×500-600мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Ø 40-42×500-600мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Ø 50-52×500-600мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    "Сверло Ø 1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 510"

    "Сверло Ø 1,6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 511"

    "Сверло Ø 2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 512"

    "Сверло Ø 2,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 513"

    "Сверло Ø 3,15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 514"

    "Сверло Ø 4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 515"

    "Сверло Ø 5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 516"

    "Сверло Ø 6,3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 517"

    "Ø3×40×8 зуб-4 ГОСТ 17025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 518"

    "Ø4×43×11 зуб-4 ГОСТ 17025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 519"

    "Ø5×47×13 зуб-4 ГОСТ 17025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 520"

    "Ø6×57×13 зуб-4 ГОСТ 17025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 521"

    "Ø8×63×19 зуб-4 ГОСТ 17025"

    Кол-во: 50

    "Позиция 522"

    "Ø10×72×22 зуб-4 ГОСТ 17025"

    Кол-во: 40

    "Позиция 523"

    "Ø14×111×26 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 20

    "Позиция 524"

    "Ø16×117×32 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 20

    "Позиция 525"

    "Ø18×117×32 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 20

    "Позиция 526"

    "Ø20×140×38 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 15

    "Позиция 527"

    "Ø22×123×38 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 528"

    "Ø22×140×38 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 529"

    "Ø25×147×45 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 530"

    "Ø28×147×45 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 531"

    "Ø28×170×45 зуб-3 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 532"

    "Ø32×155×53 зуб-4 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 533"

    "Ø32×178×53 зуб- 4 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 534"

    "Ø36×155×53 зуб-4 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 535"

    "Ø36×178×53 зуб-4 ГОСТ 17026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 536"

    "Ø45×225×100 зуб-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 537"

    "Ø10 ГОСТ 6648-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 538"

    "Ø16х3 ГОСТ 6648-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 539"

    "Ø 35 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 540"

    "Ø 10,3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 541"

    "Ø 10,5 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 542"

    "Ø 10,8 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 30

    "Позиция 543"

    "Ø 11 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 50

    "Позиция 544"

    "Ø 11,1 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 545"

    "Ø 11,2 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 546"

    "Ø 11,3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 547"

    "Ø 11,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 548"

    "Ø 12 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 549"

    "Ø 12,5 ГОСТ 4010, 10902, 886 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 550"

    "Ø 12,8 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 551"

    "Ø 13 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 20

    "Позиция 552"

    "Ø 13,3 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 553"

    "Ø 13,5 ГОСТ 4010, 10902, 886"

    Кол-во: 10

    "Позиция 554"

    "Ø 63 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 1

    "Позиция 555"

    "Ø 17 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 556"

    "Ø 16,75 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 10

    "Позиция 557"

    "Ø 34,7 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 558"

    "Ø 32 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 559"

    "Ø 31,5 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 560"

    "Ø 28 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 561"

    "Ø 20,75 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 562"

    "Ø 21 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 563"

    "Ø 22,25 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 564"

    "Ø 25 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 565"

    "Ø 24 ГОСТ 10903"

    Кол-во: 3

    "Позиция 566"

    "Ø 25,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 567"

    "Сверло Ø12"

    Кол-во: 50

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