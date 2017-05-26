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Номер извещения
31705073553
Уникальный номер закупки
17/2.2/0020576/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром экспорт» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0020576/ГЭкcпорт/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 11:4029.05.2017 11:4029.05.2017 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073553Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073553Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
5 129 870,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
47.62.20.000
46.49.23.000
46.49
47.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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