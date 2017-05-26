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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром экспорт» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0020576/ГЭкcпорт/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром экспорт» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0020576/ГЭкcпорт/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073553

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0020576/ГЭкcпорт

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром экспорт» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0020576/ГЭкcпорт/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20576 для участника.rar

    20576 Уведомление о продлении.doc

    20576 Ув. о комиссии 08.06.17.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 11:4029.05.2017 11:4029.05.2017 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073553Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073553Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073553Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    5 129 870,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром экспорт
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Адрес местонахождения

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Классификатор ОКПД2

    47.62.20.000

    Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    46.49.23.000

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Степлер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Степлер"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Степлер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Карандаш"

    Кол-во: 800

    "Позиция 8"

    "Карандаш"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Подставка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Карандаш"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Точилка для карандашей"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Набор цветных ручек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Набор маркеров для досок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Пружины для переплета"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Зажимы для бумаг 41 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 35

    "Позиция 19"

    "Стикеры 76x76 мм, Z-сложение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Ластик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Калькулятор"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Набор текстовыделителей"

    Кол-во: 120

    "Позиция 23"

    "Датер мини"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Подушка штемпельная сменная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Стикеры Z-сложение"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Стикеры клейкие"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Стикеры клейкие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Стержень роллер"

    Кол-во: 70

    "Позиция 29"

    "Набор клейких закладок-стрелок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Штамп самонаборный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Клейкие закладки"

    Кол-во: 500

    "Позиция 32"

    "Разделитель листов А4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Разделитель листов А4"

    Кол-во: 160

    "Позиция 34"

    "Разделитель листов А4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 35"

    "Разделитель листов А4"

    Кол-во: 85

    "Позиция 36"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 350

    "Позиция 37"

    "Подушка для смачивания пальцев"

    Кол-во: 63

    "Позиция 38"

    "Кнопки силовые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Кнопки канцелярские"

    Кол-во: 350

    "Позиция 40"

    "Подставка для канцелярских мелочей"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Подставка-стакан для канцелярских мелочей"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Корректирующая жидкость (штрих)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Стержень микрографический"

    Кол-во: 80

    "Позиция 44"

    "Корректирующая жидкость (штрих)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 45"

    "Зажимы для бумаг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Зажимы для бумаг 19 мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 47"

    "Зажимы для бумаг 51 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 48"

    "Блок-кубик"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Набор цветных ручек"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Папка скоросшиватель A4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "Папка скоросшиватель A4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 52"

    "Папка адресная на подпись"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Папка адресная небраско"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Папка адресная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 800

    "Позиция 56"

    "Папка файл-вкладыш"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Папка с арочным механизмом 70 мм, бежевая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 58"

    "Папка с арочным механизмом 50 мм, бежевая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 59"

    "Резинка банковская Attache РБ 50"

    Кол-во: 120

    "Позиция 60"

    "Линейка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Линейка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Ручка"

    Кол-во: 600

    "Позиция 63"

    "Ручка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Ручка"

    Кол-во: 150

    "Позиция 65"

    "Ручка"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Ручка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 67"

    "Ножницы"

    Кол-во: 80

    "Позиция 68"

    "Ручка стирающаяся гелевая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 69"

    "Набор класса Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Ручка"

    Кол-во: 300

    "Позиция 71"

    "Ручка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Папка портфель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Ручка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Ручка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 75"

    "Ручка"

    Кол-во: 850

    "Позиция 76"

    "Ручка"

    Кол-во: 75

    "Позиция 77"

    "Папка-портфель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Подвесная папка А4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 450

    "Позиция 80"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 500

    "Позиция 81"

    "Папка-конверт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 80

    "Позиция 83"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 84"

    " Папка-уголок "

    Кол-во: 1000

    "Позиция 85"

    "Папка адресная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    " Папка-планшет "

    Кол-во: 80

    "Позиция 87"

    "Папка-планшет"

    Кол-во: 80

    "Позиция 88"

    "Папка файловая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Папка файловая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 90"

    "Папка на 4-х кольцах"

    Кол-во: 400

    "Позиция 91"

    "Папка на резинках А4"

    Кол-во: 400

    "Позиция 92"

    "Папка на двух кольцах"

    Кол-во: 150

    "Позиция 93"

    "Папка на 2-х кольцах"

    Кол-во: 150

    "Позиция 94"

    "Папка-конверт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "Папка-конверт для билетов"

    Кол-во: 200

    "Позиция 96"

    "Папка на молнии"

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "Спрей для очистки маркерных досок"

    Кол-во: 35

    "Позиция 98"

    "Губка магнитная для маркерных досок"

    Кол-во: 35

    "Позиция 99"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 200

    "Позиция 100"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 160

    "Позиция 102"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 150

    "Позиция 103"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 80

    "Позиция 105"

    "Нить прошивная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Салфетки"

    Кол-во: 150

    "Позиция 107"

    "Клейкая лента"

    Кол-во: 75

    "Позиция 108"

    "Корзина для мусора"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Набор для сшивания документов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Подарочный набор швейный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Шило канцелярское"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Игла"

    Кол-во: 25

    "Позиция 113"

    "Короб картонный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Носители информации"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "Носители информации"

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "Лупа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Батарейка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 119"

    "Батарейки"

    Кол-во: 120

    "Позиция 120"

    "Батарейки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Батарейки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "Носовые платки"

    Кол-во: 300

    "Позиция 123"

    "Салфетки влажные"

    Кол-во: 300

    "Позиция 124"

    "Салфетки влажные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 125"

    "Салфетки косметические"

    Кол-во: 60

    "Позиция 126"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 230

    "Позиция 127"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 400

    "Позиция 128"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 129"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Бирки для ключей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Картотека"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Стеллаж металлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Шкаф архивный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Шкаф для бумаг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Сейф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Картридж струйный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Картридж струйный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 138"

    "Картридж струйный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 139"

    "Картридж лазерный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Картридж лазерный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Картридж лазерный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Скрепочница магнитная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 143"

    "Скрепки металлические"

    Кол-во: 500

    "Позиция 144"

    "Клейкие закладки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Лоток для бумаг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 146"

    "Вертикальный накопитель для бумаги"

    Кол-во: 60

    "Позиция 147"

    "Файл-вкладыш А4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 148"

    "Файл-вкладыш А5"

    Кол-во: 800

    "Позиция 149"

    "Файл-вкладыш А3"

    Кол-во: 500

    "Позиция 150"

    "Дырокол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Дырокол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Дырокол для люверсов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Дырокол"

    Кол-во: 60

    "Позиция 154"

    "Дырокол"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Степлер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Степлер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 300

    "Позиция 159"

    "Этикетки 105х99 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Люверсы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Коврик на стол"

    Кол-во: 60

    "Позиция 162"

    "Бейджик"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 163"

    "Пенал для ключей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Держатель для бейджа"

    Кол-во: 160

    "Позиция 165"

    "Держатель для бейджа"

    Кол-во: 150

    "Позиция 166"

    "Стакан одноразовый"

    Кол-во: 378

    "Позиция 167"

    "Книга учета бухгалтерская"

    Кол-во: 25

    "Позиция 168"

    "Обложки для переплета"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "Заготовка для ламинирования"

    Кол-во: 15

    "Позиция 170"

    "Заготовка для ламинирования А3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 171"

    "Заготовка для ламинирования А4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 172"

    "Обложки для переплета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Брошюровщик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Флипчарт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Доска магнитно-маркерная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Доска магнитно-маркерная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Роллер"

    Кол-во: 120

    "Позиция 178"

    "Штамп стандартный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Подушка штемпельная сменная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 180"

    "Этикетки самоклеящиеся"

    Кол-во: 25

    "Позиция 181"

    "Маркер для CD"

    Кол-во: 35

    "Позиция 182"

    "Диспенсер настольный для Z-блоков"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Скрепки"

    Кол-во: 650

    "Позиция 184"

    "Роллер"

    Кол-во: 80

    "Позиция 185"

    "Подставка для канцелярских мелочей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Штамп стандартный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 187"

    "Штамп стандартный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Скрепочница"

    Кол-во: 30

    "Позиция 189"

    "Магнитный держатель для досок"

    Кол-во: 15

    "Позиция 190"

    "Подставка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Настольный набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Скрепочница"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Маркер перманентный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Набор перманентных маркеров"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Обложки для переплета"

    Кол-во: 6

    "Позиция 196"

    "Обложки для переплета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Пружины для переплета"

    Кол-во: 15

    "Позиция 198"

    "Пакет Крафт В4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Пакет Крафт В4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Пакет Крафт E4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Конверт крафт C4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Конверт крафт С5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Конверт крафт C4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Конверт E65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Конверт C5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Конверт C4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Блокнот"

    Кол-во: 250

    "Позиция 208"

    "Блокнот А6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Обложка для термопереплета"

    Кол-во: 30

    "Позиция 210"

    "Обложка для термопереплета"

    Кол-во: 25

    "Позиция 211"

    "Пружины для переплета"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Блокнот А6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 213"

    "Тетрадь общая А5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 214"

    "Тетрадь общая А4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 215"

    "Тетрадь общая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 216"

    "Бумага для флипчартов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Визитница на 120 визиток"

    Кол-во: 80

    "Позиция 218"

    "Бумага А4"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 219"

    "Бумага А3"

    Кол-во: 600

    "Позиция 220"

    "Бумага для флипчартов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 221"

    "Бумага для флипчартов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 222"

    "Этикетки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Этикетки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Этикетки 105х57 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Этикетки 70х35 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 226"

    "Этикетки 210х297 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Этикетки 105х37 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    " Клей-карандаш "

    Кол-во: 150

    "Позиция 229"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 250

    "Позиция 230"

    "Пружины для переплета"

    Кол-во: 12

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