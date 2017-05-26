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    Главная / Торги / Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента и расходных материалов для инструментов (4 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность» (0056/17/2.2/0025729/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента и расходных материалов для инструментов (4 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность» (0056/17/2.2/0025729/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073440

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0025729/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента и расходных материалов для инструментов (4 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность» (0056/17/2.2/0025729/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 25729.zip

    Участникам изменения от 17.05.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    169 982,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.24

    Инструменты ручные с механизированным приводом

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковка Ø680х Ø200мм ст30ХМА ГОСТ 4543-71, Гр.II ГОСТ 8479-70 Ø680хØ200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Напильник плоский ГОСТ 1465-80, насечка № 2, длина рабочей части 350 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Напильник плоский ГОСТ 1465-80, насечка № 3, длина рабочей части 400 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Напильник трехгранный ГОСТ 1465-80, насечка № 2, длина рабочей части 350 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Напильник трехгранный ГОСТ 1465-80, насечка № 3, длина рабочей части 350 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Напильник квадратный ГОСТ 1465-80, насечка № 3, длина рабочей части 350 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Напильник квадратный ГОСТ 1465-80, насечка № 2, длина рабочей части 350 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Напильник ромбический ГОСТ 1465-80, насечка № 3, длина рабочей части 250 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Набор инструментов КВТ НИИ-01 до 1000 В, 9 предметов, бокорезы 180 мм-1 шт., полоскогубцы 180 мм-1 шт., длиногубцы 160 мм-1шт.,отвертки шлиц-3 т., отвертки филипс-2 шт., отвертка индикатор-1 шт., упаковка- тканевый водозащитный кофр, 340х260х40 мм., "

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Метчик ручной для метрической резьбы ГОСТ 3266-81, класс точности 2, комплект из 2-х штук, КММП 3266, Р18, М3х0,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Метчик ручной для метрической резьбы ГОСТ 3266-81, класс точности 2, комплект из 2-х штук, КММП 3266, Р18, М5х0,8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Метчик ручной для метрической резьбы ГОСТ 3266-81, класс точности 2, комплект из 2-х штук, КММП 3266, Р18, М6х1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Метчик ручной для метрической резьбы ГОСТ 3266-81, класс точности 2, комплект из 2-х штук, КММП 3266, Р18, М8х1,25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Метчик ручной для метрической резьбы ГОСТ 3266-81, класс точности 2, комплект из 2-х штук, КММП 3266, Р18, М10х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Метчик ручной для метрической резьбы ГОСТ 3266-81, класс точности 2, комплект из 2-х штук, КММП 3266, Р18, М12х1,75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М8х1,25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М10х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М12х1,75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для сквозных отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММСП 3266, Р18, М16х2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М20х2,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для сквозных отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММСП 3266, Р18, М22х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для сквозных отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММСП 3266, Р18, М24х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М24х3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для сквозных отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММСП 3266, Р18, М27х2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для сквозных отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММСП 3266, Р18, М27х3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М33х3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М36х4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М42х3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Метчик машинный для метрической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, ММГП 3266, Р18, М45х3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Метчик машинный для конической резьбы, для глухих отверстий ГОСТ 3266-81, класс точности 2, Р18, М/Р, К1/2""

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М5х0,8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М8х1,25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М10х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М12х1,75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М16х2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М20х2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М20х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М22х2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М22х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М24х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М27х2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Плашка круглая ГОСТ 9740-71, 9ХС, М30х2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Плашка круглая ГОСТ 6228-80, 9ХС, К 1/2""

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    144 709,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.24

    Инструменты ручные с механизированным приводом

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щетка по металлу Тип: 5-ти рядная, Вес: 0,15 кг, Ручка: дерево"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "ические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2; Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309.""

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Круглогубцы "Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Материал губок: сталь Функция ""антистатик"" нет Диэлектрическое покрытие нет Длина, мм 160 Вес, кг 0.20""

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Плоскогубцы "Размер: 135 мм Цвет: Стальной Форма: Инструмент Материал: Сталь Плоскогубцы с пластиковой насадкой. Насадка предохраняет основы (проволока, пины и т.п.) от царапания и "насечек".""

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ключ накидной затяжной под удлинитель "Размер ключа : 32мм;Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Рукоять под удлинитель""

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ключ накидной затяжной под удлинитель "Размер ключа : 30мм; Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Рукоять под удлинитель""

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Ключ накидной ударный "Размер ключа : 41мм Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Снабжен усиленной ударной частью.""

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ключ накидной ударный "Размер ключа : 32мм Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Снабжен усиленной ударной частью.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Ключ накидной ударный "Размер ключа : 30мм Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Снабжен усиленной ударной частью.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Ключ накидной "Вес, кг: 0.1 Материал: хромванадиевая сталь Марка: DEXELL Размер ключа, мм: 27 Сплав/сталь: 1 Наличие прорезиненной ручки: нет""

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Ключ накидной "Вес, кг: 0.1 Материал: хромванадиевая сталь Марка: DEXELL Размер ключа, мм: 24 Сплав/сталь: 1 Наличие прорезиненной ручки: нет""

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Калибр-кольцо Р-ОБС диаметр 114 мм, шаг резьбы 3,175"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Калибр-кольцо Г-ОБС диаметр 114 мм, конусность 1:16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Калибр-кольцо Г-ОТТМ диаметр 114 мм, конусность 1:16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Плашка "М30х1,5 Диаметр: 30 мм Шаг резьбы: 1.5 мм""

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Плашка "М27х1,5 Диаметр: 27 мм Шаг резьбы: 1.5 мм""

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Метчик "№2 Диаметр нарезаемой резьбы, (d) - 30,0 Общая длина, (L) -125,0 мм Длина рабочей части,- 35,0 мм Шаг резьбы -1,5 (мелкий шаг,основной шаг будет - 3,5) Направление -правая Тип исполнения - 2 (с кольцевой проточкой, 11,8 мм, на хвостовике) Хво"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Метчик "№1 Диаметр нарезаемой резьбы, (d) - 30,0 Общая длина, (L) -125,0 мм Длина рабочей части,- 35,0 мм Шаг резьбы -1,5 (мелкий шаг,основной шаг будет - 3,5) Направление -правая Тип исполнения - 2 (с кольцевой проточкой, 11,8 мм, на хвостовике) Хво"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Метчик "№2 Диаметр D, мм : 27 Производитель : Россия Материал : 9ХС Артикул : Метчик М27х1,5 ручной Шаг резьбы : 1,5 Обозначение по ГОСТ : 2620-1876, 2620-1878, 2621-1876, 2621-1878 Вес, кг : 0,538""

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Метчик "№1 Диаметр D, мм : 27 Производитель : Россия Материал : 9ХС Артикул : Метчик М27х1,5 ручной Шаг резьбы : 1,5 Обозначение по ГОСТ : 2620-1876, 2620-1878, 2621-1876, 2621-1878 Вес, кг : 0,538""

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Тиски слесарные поворотные "Тип: поворотные Ширина губок , мм 125. Усилие зажима , кгс 2500. Длина хода подвижной губки, мм 160. Высота раб. пространства, мм 80. Длина, мм 380. Ширина, мм 190. Высота, мм 175. Масса не более, кг 13,0""

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Пневмогайковерт "Диаметр затягиваемой резьбы, не более 42 Комплектация головками, S= 41,46 Давление сжатого воздуха, МПа 0,63 Внутренний диаметр рукава, мм 16 Максимальный момент затяжки, Нм 1600 Удельный расход воздуха, м3/мин 2,5 Скорость вращения,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Нож строгальный Для BOSCH GHO 40-82 C PROFESSIONAL, 2 608 635 376 1 НМ прямой 82 мм, 40 град"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Ножовочный станок по металлу "Материал рукояти пластиковая Длина лезвия, мм 300 Материал полотна инструментальная сталь Материал рамы сталь""

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Плашка "М30х3,5 Диаметр: 30 мм Шаг резьбы: 3.5 мм""

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Метчик "№1 Диаметр нарезаемой резьбы, (d) - 30,0 Общая длина, (L) -125,0 мм Длина рабочей части,- 35,0 мм Шаг резьбы -3,5 (мелкий шаг,основной шаг будет - 3,5) Направление -правая Тип исполнения - 2 (с кольцевой проточкой, 11,8 мм, на хвостовике) Хво"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Метчик "М6, Диаметр резьбы (М) М6 Направление резьбы правая Тип метчик Сталь быстрорежущая сталь Р6М5""

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Метчик "М5, Шаг резьбы, мм 0.8 Диаметр, мм 5 Диаметр, дюйм набор Сталь Инструментальная""

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Метчик "М4, Шаг резьбы, мм 0.7 Диаметр, мм 4 Диаметр, дюйм набор Сталь Инструментальная""

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Плоскогубцы "Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Материал губок CrMb Функция ""антистатик"" нет Диэлектрическое покрытие нет Длина, мм 180""

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Набор ключей комбинированных Набор инструментов ключей комбинированных 6-32 мм , 22 предмета Дело Техники 511220 6х8; 8х10; 10х12; 12х14; 14х17; 17х19; 19х22; 22х24; 24х27; 27х30; 30х32 по 2 комбинации"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ножницы по металлу Сибин 23044-25. Тип: прямые, Длина (мм): 250, обрезиненные ручки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Набор отверток Центроинструмент 0368. Тип наконечника набор, форма ручки прямая, материал рукояти обрезиненный пластик, намагниченный наконечник, тип шлица SL 4-5,5-6,5(8 шт.); РH 1-2 (8шт.); PZ 1-2 (8 шт)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Щетка по металлу Тип: 3-х рядная, Вес: 0,15 кг, Ручка: дерево"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Молоток Форма бойка: круг, Рукоятка: древесина, Вес нетто кг: 0.6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Кувалда Форма бойка: квадрат, Рукоятка: древесина, Вес нетто: 4 кг."

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Набор диэлектрических отвёрток Включает пластиковый чемодан, четыре отвертки типа SL, три отвертки типа PH и одну отвертку-индикатор, до 1000 В. Изготовлены из хромо-ванадиевой стали."

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Набор инструментов торцевых головок Набор слесарного ручного инструмента профессионального качества включает в себя торц.профилей с рабочими размерами от 4 до 32мм и аксессуары (все размещенные в металлическом кейсе с габаритами 476х282х57). Ручной "

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Набор инструментов Набор электромонтажника №5 Шток. Пресс-клещи 0,1-10 мм. Устройство для снятия изоляции с провода 0.75-6 мм. Устройство для снятия изоляции с провода диам. 4-22 мм. Пассатижи 180 мм 1000В. Кусачки боковые 160 мм. Круглогубцы 1000В. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Кувалда (вес - 3 кг; форма бойка - квадрат; материал рукоятки - фиброглас)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Кувалда (вес - 2 кг; форма бойка - квадрат; материал рукоятки - фиброглас)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Набор имбусовых ключей Производитель: ЗУБР. Материал изготовления: хромомолибденовая сталь(Cr-Mo). Тип гнезда шестигранника: НЕХ. Количество предметов в наборе: 9 штук. Размеры ключей: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Матери"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Штанген-циркуль ШЦ-1-125-0,1 ( Тип - нониусный; Вид ШЦ-I ; Диапазон, мм 0-125 ; Шаг резьбы, мм - 0.1; Класс точности - 2 )"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Набор кованных ключей Набор кованых ключей "БЕРМАН" рожковые, 27032-H10-2. Количество предметов в наборе: 10 штук. Размеры рожкового инструмента: от 10 мм до 24 мм. Размеры комбинированного инструмента: от 17 мм до 24 мм. Тип изделия: набор гаечных к"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    1 465 722,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.24

    Инструменты ручные с механизированным приводом

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73, 2102-0055, 25х16х140, Т15К6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73, 2102-0059, 32х20х170, Т15К6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий ГОСТ18883-73, 20х20х170, Т15К6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Резец токарный резьбовой ГОСТ18885-73, 2662-0007, 20х20х200, Т15К6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Резец токарный резьбовой ГОСТ18885-73, 2662-0005, 16х16х170, Т15К6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Резец долбежный ГОСТ 10046-72, 16х10х150, а= 4, 2182-0601, Р18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Резец отрезной ГОСТ 18884-73, 2130-0009, ВК6, 25х16х140"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Резец отрезной ГОСТ 18884-73, 2130-0159, ВК6, 50х32х280"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Резец резьбовой для наружней резьбы ГОСТ 18885-73, 2660-0005, S=1,25-5, Т15К6, 25х16х140"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Резец резьбовой для наружней резьбы ГОСТ 18885-73, 2660-0007, S=2-6, Т15К6, 32х20х170"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы ГОСТ 18885-73, 2662-0009, S=3-6, Т15К6, 25х25х240"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы ГОСТ 18885-73, 2662-0007, S=2-5, Т15К6, 20х20х200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Сверло центровочное комбинированное (с предохранительным конусом ТИП В) ГОСТ 14952-75, 2317-0015, Ø2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Сверло центровочное комбинированное (с предохранительным конусом ТИП В) ГОСТ 14952-75, 2317-0017, Ø3,15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Сверло центровочное комбинированное (с предохранительным конусом ТИП В) ГОСТ 14952-75, 2317-0018, Ø4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Сверло центровочное комбинированное (с предохранительным конусом ТИП В) ГОСТ 14952-75, 2317-0019, Ø5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0141, L=49, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0145, L=53, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø2,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0148, L=57, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø2,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-7515, L=61, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-7545, L=75, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-7551, L=75, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø4,2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-6173, L=86, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0181, L=93, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0185, L=101, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø6,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0186, L=101, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø6,7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0187, L=109, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0195, L=117, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Резец токарный проходной упорный с пластиной из твердого сплава 2103-0057 Т15К6 правый ГОСТ 18879-73(тип 2), сечение 25х16х140"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Резец токарный проходной упорный с пластиной из твердого сплава 2103-0059 Т15К6 правый ГОСТ 18879-73(тип 2) сечение 32х20х170"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Резец токарный проходной упорный левый с пластиной из твердого сплава 2103-0058 Т15К6 левый ГОСТ 18879-73(тип 2), сечение 25х16х140"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Резцы токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава 2102-0055 Т15К6 правый ГОСТ 18877-73, сечение 25х16х140"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Резцы токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава 2102-0059 Т15К6 правый ГОСТ 18877-73, сечение 32х20х170"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Резец токарный резьбовой для наружной метрической резьбы с пластиной из твердого сплава 2660-0005 Т15К6 правый ГОСТ 18885-73, сечение 32х20х170"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Резец токарный резьбовой для наружной метрической резьбы с пластиной из твердого сплава 2660-0007 Т15К6 правый ГОСТ 18885-73, сечение 25х16х140"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Резцы токарные отрезные с пластинами из твердого сплава 2130-0009 Т15К6 правый ГОСТ 18884-73, сечение 25х16х140"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Резцы токарные отрезные с пластинами из твердого сплава 2130-0013 Т15К6 правый ГОСТ 18884-73, сечение 32х20х170"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Ручка для напильника материал дерево, вес, кг: 0,04 габариты, мм: 110 x 29 x 29 мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 39"

    "Круг алмазный шлифовальный 12А2-45, 150х20х3х32×40 ГОСТ 16172-80 тип 12А2-45, диаметр круга 150мм, ширина алмазного слоя 20мм, толщина алмазного слоя 3мм, посадочный диаметр 32 мм, высота круга 40мм, зернистость 160/125 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Круг алмазный шлифовальный 1FF1, 125×8×4×32×4 ГОСТ 16180-91 тип 1FF1, диаметр круга 125мм, ширина круга 8мм, радиус поверхности круга 4мм, посадочный диаметр 32 мм, толщина алмазного слоя 4мм, зернистость 160/125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Абразивный круг плоский прямого профиля 63С F46 К 7V, ПП400х50х203, ГОСТ Р 52781-2007 порфиль круга прямой Тип зерна - карбит кремния внешний диаметр: 400 мм посадочный диаметр: 203 мм толщина круга:50 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Абразивный круг плоский прямого профиля 25A 40 K 6 V 50 2, ПП400х50х203, ГОСТ Р 52781-2007 порфиль круга прямой Тип зерна - электрокорунд белый внешний диаметр: 400 мм посадочный диаметр: 203 мм толщина круга:50 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Бумага шлифовальная KK19XW, ГОСТ 13344-79, 10-Н Серия KK19XW Стандарт ГОСТ 13344-79 Материал основы - Хлопчатобумажная ткань средней жесткости типа Х Связующее - Смола синтетическая Тип зерна - Электрокорунд нормальный Зернистость - 10-H Града"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Бумага шлифовальная KK19XW, ГОСТ 13344-79, 20-Н Серия KK19XW Стандарт ГОСТ 13344-79 Материал основы - Хлопчатобумажная ткань средней жесткости типа Х Связующее - Смола синтетическая Тип зерна - Электрокорунд нормальный карбид кремния зеленый Зе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Ножовочное полотно для лентопильного станка маятникового типа 34мм * 1,1мм * 4100мм, по металлу, марка стали М42, шаг 5/8 зуб/дюйм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Круг отрезной КРАТОН, по металлу, внешний диаметр: 125 мм посадочный диаметр: 22,2 мм толщина диска:1,0 мм"

    Кол-во: 565

    "Позиция 47"

    "Круг зачистной КРАТОН, по металлу, внешний диаметр: 125 мм посадочный диаметр: 22,2 мм толщина диска: 6,0 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 48"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой КЛТ2, 125×22, КК19XW 25-Н(Р60) ТУ 3980-006-00223332-2006 Серия KK19XW Материал основы - Хлопчатобумажная ткань средней жесткости типа Х Зернистость - 25-H Градация - P60 внешний диаметр: 125 мм посадочны"

    Кол-во: 110

    "Позиция 49"

    "Пластина резьбовая Т1 22НП 5,08 ОТМ Для наружнойй трапецеидальной резьбы по ГОСТ 632-80 шаг резьбы 5.08, диаметр вписанной окружности 12.7 мм, толщина пластины 6.35 мм, длина стороны 22 мм, число зубьев 3, износостойкое покрытие TiC+TiCN+TiN "

    Кол-во: 45

    "Позиция 50"

    "Пластина резьбовая Т1 22НП 3.175 НКТ Для наружнойй треугольной резьбы по ГОСТ 632-80 шаг резьбы 3.175, диаметр вписанной окружности 12.7 мм, толщина пластины 6.35 мм, длина стороны 22 мм, число зубьев 3, износостойкое покрытие TiC+TiCN+TiN"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком Ø42мм L=354, 2301-0144, средняя серия, класс точности В, Р18 ГОСТ10903-77"

    Кол-во: 18

    "Позиция 52"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком Ø36мм L=344, 2301-0125, средняя серия, класс точности В, Р18 ГОСТ10903-77"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком Ø32мм L=334, 2301-0113, средняя серия, класс точности В, Р18 ГОСТ10903-77"

    Кол-во: 18

    "Позиция 54"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком Ø24мм L=281, 2301-0083, средняя серия, класс точности В, Р18 ГОСТ10903-77"

    Кол-во: 18

    "Позиция 55"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком Ø18мм L=228, 2301-0061, средняя серия, класс точности В, Р18 ГОСТ10903-77"

    Кол-во: 18

    "Позиция 56"

    "Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73, 2101-0013, 25х16х120, Т15К6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73, 2101-0014, 25х16х120 (левый), Т15К6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0135, L=349, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø39"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0137, L=349, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0142, L=354, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø41,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0153, L=359, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0166, L=369, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0173, L=417, средняя серия, класс точности В, КМ5, Р6М5, Ø55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-3101, L=432, средняя серия, класс точности В, КМ5, Р6М5, Ø64"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-183, L=437, средняя серия, класс точности В, КМ5, Р6М5, Ø70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0188, L=514, средняя серия, класс точности В, КМ6, Р6М5, Ø80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Пластина ТСМТ 110204-SM, IS807, 10PCS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Пластина CCMT 09T304-WG, IC8250, 10PCS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "Пластина CCMT 09T304-SM, IC907, 10PCS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Пластина ГОСТ 19064-80, 10113-110408"

    Кол-во: 210

    "Позиция 71"

    "Пластина ГОСТ 19043-80, 01111-160312"

    Кол-во: 190

    "Позиция 72"

    "Фреза концевая шпоночная с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53003-2008, ФК3944, Р6М5, Ø4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Фреза концевая шпоночная с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53003-2008, ФК3944, Р6М5, Ø6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Фреза концевая шпоночная с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53003-2008, ФК3944, Р6М5, Ø8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Фреза концевая шпоночная с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53003-2008, ФК3944, Р6М5, Ø10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 76"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53002-2008, тип 2, исполнение Б, ФК 4034, Р6М5, Ø8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53002-2008, тип 1, исполнение Б, ФК 4034, Р6М5, Ø10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53002-2008, тип 1, исполнение Б, ФК 4034, Р6М5, Ø12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53002-2008, тип 1, ФК 4059, Р6М5, Ø14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53002-2008, тип 1, ФК 4059, Р6М5, Ø16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ Р53002-2008, тип 1, ФК 4059, Р6М5, Ø18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 53002-2008 (ТУ 2-035-055-88), Р6М5, КМ3, z5, Ø20, L=180мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 53002-2008 (ТУ 2-035-055-88), Р6М5, КМ3, z5, Ø22, L=203мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 53002-2008 (ТУ 2-035-055-88), Р6М5, КМ4, z3, Ø32, L=238мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 53002-2008 (ТУ 2-035-055-88), Р6М5, КМ4, z6, Ø40, L=270мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 53002-2008 (ТУ 2-035-055-88), Р6М5, КМ4, z6, Ø50, L=320мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0133, L=349, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø38,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Сверло спиральное удлиненное с коническим хвостовиком ГОСТ 2092-77, 2301-4022, L=240, класс точности А1, Р6М5,КМ1, Ø8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0030, L=168, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø8,4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0200, L=117, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø8,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0203, L=125, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77, 2300-0208, L=133, средняя серия, класс точности В, Р6М5, Ø10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0030, L=168, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø10,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 12121-77, 2301-3197, L =200, длинная серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø10,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0034, L=175, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-3012, L=182, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-3016, L=182, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-3022, L=189, средняя серия, класс точности В, КМ1, Р6М5, Ø14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0050, L=212, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0054, L=218, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0057, L=223, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø17"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0060, L=228, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø17,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0061, L=228, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0068, L=238, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø19,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0069, L=238, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0073, L=243, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0076, L=248, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-3047, L=253, средняя серия, класс точности В, КМ2, Р6М5, Ø23"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0083, L=281, средняя серия, класс точности В, КМ3, Р6М5, Ø24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0087, L=281, средняя серия, класс точности В, КМ3, Р6М5, Ø25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0089, L=286, средняя серия, класс точности В, КМ3, Р6М5, Ø26"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0094, L=291, средняя серия, класс точности В, КМ3, Р6М5, Ø27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0106, L=296, средняя серия, класс точности В, КМ3, Р6М5, Ø30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0113, L=334, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0117, L=334, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77, 2301-0122, L=339, средняя серия, класс точности В, КМ4, Р6М5, Ø35"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Резец долбежный ГОСТ 10046-72, 20х12х250, а= 8, 2182-0604, Р18"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Резец токарный проходной упорный ГОСТ 18879-73, 2101-0015, 32х20х140, Т15К6"

    Кол-во: 40

    Лот 4

    Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧ

    Начальная цена

    255 396,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    28.24

    Инструменты ручные с механизированным приводом

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец резьбовой Тип: ИР 186а-2525-1 Вид: (3-1-3-2) Износостойкое покрытие TiC+TiCN+TiN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Пластина резьбовая Тип: ИР 186а Шаг резьбы (t=3,175 мм) Износостойкое покрытие TiC+TiCN+TiN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Пластина резьбовая Тип: ИР 186в Шаг резьбы (t=5,08 мм) Износостойкое покрытие TiC+TiCN+TiN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Круги отрезные "Наружный диаметр 230 мм Толщина 1.6мм Посадочный диаметр 22 мм Тип круга диск отрезной (41) Шлифматериал 14А Назначение круга металл и нержавеющая сталь Связка BF(БУ) Вес брутто 0.144 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Круги зачистные "Наружный диаметр 230 мм Толщина 6мм Посадочный диаметр 32 мм Назначение круга металл Шлифматериал 14А Связка BF(БУ) Вес брутто 0.55 кг""

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Пластина резьбовая ОБС. Пластина резьбовая Т1 22НП 3.175 НКТ по ГОСТ 633-80 (Шаг резьбы - 2.54; Диаметр вписанной окружности d, мм - 12.7; Толщина пластины s, мм - 6.35; Длина стороны l, мм - 22; Число зубьев - 4; Износостойкое покрытие - TiC+TiCN+Ti"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Пластина резьбовая ОТТМ. Пластина резьбовая Т1 22НП 5,08 ОТМ по ГОСТ 633-80 (Шаг резьбы - 5,08; Диаметр вписанной окружности d, мм - 12.7; Толщина пластины s, мм - 6.35; Длина стороны l, мм - 22; Число зубьев - 3; Износостойкое покрытие - TiC+TiCN+Ti"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Резец отрезной Резец отрезной Размер: 25 х 16 х 140 ВК-8, Тип- правый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Диск отрезной по металлу Круг отрезной Зубр 230 Х 2,5 Х 22 ( Наружный диаметр 230 мм ; Толщина 2.5 мм ; Посадочный диаметр 22,2 мм ; Тип круга диск отрезной (41) ; Шлифматериал - 14А ; Назначение круга - металл ; Связка BF(БУ) ; Вес брутто 0.235 кг."

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Диск отрезной по металлу Круг отрезной Зубр 125 Х 1,6 Х 22 ( Наружный диаметр 125 мм ; Толщина 1.6 мм ; Посадочный диаметр 22 мм ; Тип круга диск отрезной (41) ; Шлифматериал - 14А ; Назначение круга - металл ; Связка - BF(БУ) ; Вес брутто 0.05 кг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Круг на точильный станок D-T-H, мм - 400-40-203; шлифматериал - 14А, 25А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Набор свёрл по металлу парооксидированных "Быстрорежущая сталь, в мет. боксе, • Ø1,0 – 30 шт. • Ø1,5–2,0 по 50 шт. • Ø2,5 – 40 шт. • Ø3,0–3,5 по 30 шт. • Ø4,0–4,5 по 20 шт. • Ø5,0–9,0 по 10 шт. (шаг 0,5 мм) • Ø9,5–10 по 5 шт. (шаг 0,5 мм)""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сверло "Тип- ТиЗ; Диаметр- 22; Общая длинна, мм 248 Длинна рабочей части, мм 150 Хвостовик КМ4""

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Пластина резьбовая "Резьба обсадных труб ОТТМ и ОТТГ по ГОСТ 632-80 Т1 22НП 5.08 ОТМ P=5.08, S=6.35, dвп=12.7, Z=3 TiCr-TiCrN-TiN""

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Пластина резьбовая "Резьба насосно-компрессорных муфт по ГОСТ 633-80, бурильных муфт по ГОСТ 631-75 и обсадных и муфт по ГОСТ 632-80 Т1 22ВП 3.175 НКТ P=3.175, S=6.35, dвп=12.7, Z=5 TiCr-TiCrN-TiN""

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Круги отрезные по металлу Круг отрезной Зубр 230 Х 3 Х 22 ( Наружный диаметр 230 мм ; Толщина 3 мм ; Посадочный диаметр 22,2 мм ; Тип круга диск отрезной (41) ; Шлифматериал - 14А ; Назначение круга - металл ; Связка BF(БУ) ; Вес брутто 0.235 кг."

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Круги отрезные по металлу для рельс к бензорезу "Диаметр диска, мм : 350 Толщина несущего полотна, мм : 3 Диаметр посадочного отверстия, мм : 25.4""

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Круги зачистные "Наружный диаметр 230 мм Толщина 6мм Посадочный диаметр 32 мм Назначение круга металл Шлифматериал 14А Связка BF(БУ) Вес брутто 0.55 кг""

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Круги отрезные по металлу ØØ125х22; S=2,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Круги абразивные шлифовальные для твердосплавов из эльбора, карбида кремния "Наружный диаметр 230 мм Толщина 32мм Посадочный диаметр 32 мм Назначение круга металл Шлифматериал 14А Связка BF(БУ) Вес брутто 0.55 кг""

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Набор сверл по металлу "Кратон 144 Multi PC (производство Россия), Комплектность: 43 сверла по металлу с титановым покрытием:1 - 13 мм,длина34 - 150 мм,15 сверл по металлу оксидированных:3 - 12 мм,60 - 300 мм,3 сверла перовых:12 - 18 мм,длина 150 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Набор бит-насадок для шуруповёрта Включает 61 предмет: адаптер к торцевым головкам, магнитный адаптер-удлинитель, 59 бит. Биты изготовлены из хромо-ванадиевой стали. Упаковка - пластиковый мини-бокс."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Полотно для электролобзика 5 шт в комплекте, Обрабатываемый материал: Дерево, Металл Длина: 106х2 4-5 мм (Интерскол)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Набор сверл по металлу ду1-10 мм, 10 шт. каждого типа размера (Зубр МЕТ-В)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Полотно ножовочное широкое, имеет каленный зуб, 2-стор. 300 х 25 мм (КФ 110440)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 26"

    "Отрезные круги Круг отрезной Зубр 230 Х 2,5 Х 22 ( Наружный диаметр 230 мм ; Толщина 2.5 мм ; Посадочный диаметр 22,2 мм ; Тип круга диск отрезной (41) ; Шлифматериал - 14А ; Назначение круга - металл ; Связка BF(БУ) ; Вес брутто 0.235 кг."

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Отрезные круги Круг отрезной Зубр 115 Х 1 Х 22 ( Наружный диаметр 230 мм ; Толщина 2.5 мм ; Посадочный диаметр 22,2 мм ; Тип круга диск отрезной (41) ; Шлифматериал - 14А ; Назначение круга - металл ; Связка BF(БУ) ; Вес брутто 0.235 кг."

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Пильный диск Тип/размер : 160х2,2/1,6х20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Цепь пильная "Длина цепи: 35см Тип цепь Шаг цепи 3/8'' Толщина 1.3мм Количество звеньев 50 Вес брутто 0.04 кг""

    Кол-во: 5

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