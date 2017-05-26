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Номер извещения
31705073440
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025729/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента и расходных материалов для инструментов (4 лота) для нужд ООО «Газпром газобезопасность» (0056/17/2.2/0025729/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Оренбургской ВЧ
Начальная цена
169 982,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.24
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧ
Начальная цена
144 709,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.24
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для инструментов для Оренбургской ВЧ
Начальная цена
1 465 722,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.24
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 110
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 565
Кол-во: 80
Кол-во: 110
Кол-во: 45
Кол-во: 50
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 210
Кол-во: 190
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073440Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073440Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073440Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для инструментов для Центральной, Астраханской, Восточно-Сибирской, Северной и Ямальской ВЧ
Начальная цена
255 396,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
28.24
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5
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