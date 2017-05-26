Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧ

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Поставка металлорежущего, ручного, слесарного инструмента для Центральной, Северной и Ямальской ВЧ

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Щетка по металлу Тип: 5-ти рядная, Вес: 0,15 кг, Ручка: дерево" Кол-во: 10

"Позиция 2" "ические свойства в соответствии с DIN 50049.2.2; Магнитные свойства в соответствии с ISO 764 и DIN 8309."" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Круглогубцы "Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Материал губок: сталь Функция ""антистатик"" нет Диэлектрическое покрытие нет Длина, мм 160 Вес, кг 0.20"" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Плоскогубцы "Размер: 135 мм Цвет: Стальной Форма: Инструмент Материал: Сталь Плоскогубцы с пластиковой насадкой. Насадка предохраняет основы (проволока, пины и т.п.) от царапания и "насечек"."" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Ключ накидной затяжной под удлинитель "Размер ключа : 32мм;Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Рукоять под удлинитель"" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Ключ накидной затяжной под удлинитель "Размер ключа : 30мм; Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Рукоять под удлинитель"" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Ключ накидной ударный "Размер ключа : 41мм Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Снабжен усиленной ударной частью."" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Ключ накидной ударный "Размер ключа : 32мм Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Снабжен усиленной ударной частью."" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Ключ накидной ударный "Размер ключа : 30мм Изготовлен из из легированной конструкционной хромистой стали 40Х Имеет 12-гранный рабочий профиль. Снабжен усиленной ударной частью."" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Ключ накидной "Вес, кг: 0.1 Материал: хромванадиевая сталь Марка: DEXELL Размер ключа, мм: 27 Сплав/сталь: 1 Наличие прорезиненной ручки: нет"" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Ключ накидной "Вес, кг: 0.1 Материал: хромванадиевая сталь Марка: DEXELL Размер ключа, мм: 24 Сплав/сталь: 1 Наличие прорезиненной ручки: нет"" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Калибр-кольцо Р-ОБС диаметр 114 мм, шаг резьбы 3,175" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Калибр-кольцо Г-ОБС диаметр 114 мм, конусность 1:16" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Калибр-кольцо Г-ОТТМ диаметр 114 мм, конусность 1:16" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Плашка "М30х1,5 Диаметр: 30 мм Шаг резьбы: 1.5 мм"" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Плашка "М27х1,5 Диаметр: 27 мм Шаг резьбы: 1.5 мм"" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Метчик "№2 Диаметр нарезаемой резьбы, (d) - 30,0 Общая длина, (L) -125,0 мм Длина рабочей части,- 35,0 мм Шаг резьбы -1,5 (мелкий шаг,основной шаг будет - 3,5) Направление -правая Тип исполнения - 2 (с кольцевой проточкой, 11,8 мм, на хвостовике) Хво" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Метчик "№1 Диаметр нарезаемой резьбы, (d) - 30,0 Общая длина, (L) -125,0 мм Длина рабочей части,- 35,0 мм Шаг резьбы -1,5 (мелкий шаг,основной шаг будет - 3,5) Направление -правая Тип исполнения - 2 (с кольцевой проточкой, 11,8 мм, на хвостовике) Хво" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Метчик "№2 Диаметр D, мм : 27 Производитель : Россия Материал : 9ХС Артикул : Метчик М27х1,5 ручной Шаг резьбы : 1,5 Обозначение по ГОСТ : 2620-1876, 2620-1878, 2621-1876, 2621-1878 Вес, кг : 0,538"" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Метчик "№1 Диаметр D, мм : 27 Производитель : Россия Материал : 9ХС Артикул : Метчик М27х1,5 ручной Шаг резьбы : 1,5 Обозначение по ГОСТ : 2620-1876, 2620-1878, 2621-1876, 2621-1878 Вес, кг : 0,538"" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Тиски слесарные поворотные "Тип: поворотные Ширина губок , мм 125. Усилие зажима , кгс 2500. Длина хода подвижной губки, мм 160. Высота раб. пространства, мм 80. Длина, мм 380. Ширина, мм 190. Высота, мм 175. Масса не более, кг 13,0"" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Пневмогайковерт "Диаметр затягиваемой резьбы, не более 42 Комплектация головками, S= 41,46 Давление сжатого воздуха, МПа 0,63 Внутренний диаметр рукава, мм 16 Максимальный момент затяжки, Нм 1600 Удельный расход воздуха, м3/мин 2,5 Скорость вращения," Кол-во: 1

"Позиция 23" "Нож строгальный Для BOSCH GHO 40-82 C PROFESSIONAL, 2 608 635 376 1 НМ прямой 82 мм, 40 град" Кол-во: 6

"Позиция 24" "Ножовочный станок по металлу "Материал рукояти пластиковая Длина лезвия, мм 300 Материал полотна инструментальная сталь Материал рамы сталь"" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Плашка "М30х3,5 Диаметр: 30 мм Шаг резьбы: 3.5 мм"" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Метчик "№1 Диаметр нарезаемой резьбы, (d) - 30,0 Общая длина, (L) -125,0 мм Длина рабочей части,- 35,0 мм Шаг резьбы -3,5 (мелкий шаг,основной шаг будет - 3,5) Направление -правая Тип исполнения - 2 (с кольцевой проточкой, 11,8 мм, на хвостовике) Хво" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Метчик "М6, Диаметр резьбы (М) М6 Направление резьбы правая Тип метчик Сталь быстрорежущая сталь Р6М5"" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Метчик "М5, Шаг резьбы, мм 0.8 Диаметр, мм 5 Диаметр, дюйм набор Сталь Инструментальная"" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Метчик "М4, Шаг резьбы, мм 0.7 Диаметр, мм 4 Диаметр, дюйм набор Сталь Инструментальная"" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Плоскогубцы "Рукоятки-чехлы двухкомпонентные Материал губок CrMb Функция ""антистатик"" нет Диэлектрическое покрытие нет Длина, мм 180"" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Набор ключей комбинированных Набор инструментов ключей комбинированных 6-32 мм , 22 предмета Дело Техники 511220 6х8; 8х10; 10х12; 12х14; 14х17; 17х19; 19х22; 22х24; 24х27; 27х30; 30х32 по 2 комбинации" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Ножницы по металлу Сибин 23044-25. Тип: прямые, Длина (мм): 250, обрезиненные ручки" Кол-во: 6

"Позиция 33" "Набор отверток Центроинструмент 0368. Тип наконечника набор, форма ручки прямая, материал рукояти обрезиненный пластик, намагниченный наконечник, тип шлица SL 4-5,5-6,5(8 шт.); РH 1-2 (8шт.); PZ 1-2 (8 шт)." Кол-во: 2

"Позиция 34" "Щетка по металлу Тип: 3-х рядная, Вес: 0,15 кг, Ручка: дерево" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Молоток Форма бойка: круг, Рукоятка: древесина, Вес нетто кг: 0.6" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Кувалда Форма бойка: квадрат, Рукоятка: древесина, Вес нетто: 4 кг." Кол-во: 5

"Позиция 37" "Набор диэлектрических отвёрток Включает пластиковый чемодан, четыре отвертки типа SL, три отвертки типа PH и одну отвертку-индикатор, до 1000 В. Изготовлены из хромо-ванадиевой стали." Кол-во: 2

"Позиция 38" "Набор инструментов торцевых головок Набор слесарного ручного инструмента профессионального качества включает в себя торц.профилей с рабочими размерами от 4 до 32мм и аксессуары (все размещенные в металлическом кейсе с габаритами 476х282х57). Ручной " Кол-во: 1

"Позиция 39" "Набор инструментов Набор электромонтажника №5 Шток. Пресс-клещи 0,1-10 мм. Устройство для снятия изоляции с провода 0.75-6 мм. Устройство для снятия изоляции с провода диам. 4-22 мм. Пассатижи 180 мм 1000В. Кусачки боковые 160 мм. Круглогубцы 1000В. " Кол-во: 1

"Позиция 40" "Кувалда (вес - 3 кг; форма бойка - квадрат; материал рукоятки - фиброглас)" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Кувалда (вес - 2 кг; форма бойка - квадрат; материал рукоятки - фиброглас)" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Набор имбусовых ключей Производитель: ЗУБР. Материал изготовления: хромомолибденовая сталь(Cr-Mo). Тип гнезда шестигранника: НЕХ. Количество предметов в наборе: 9 штук. Размеры ключей: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Матери" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Штанген-циркуль ШЦ-1-125-0,1 ( Тип - нониусный; Вид ШЦ-I ; Диапазон, мм 0-125 ; Шаг резьбы, мм - 0.1; Класс точности - 2 )" Кол-во: 5