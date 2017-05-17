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Номер извещения
31705073363
Уникальный номер закупки
17/2.2/0024902/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
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Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 10:5018.05.2017 10:5018.05.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073363Дата и время вскрытия заявок Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073363Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073363Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017
Начальная цена
7 190 115,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
31.09.13.190
31.01.12.160
31.01.11.190
31.01.11.150
23.19.26.000
47.59.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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