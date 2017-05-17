Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпром трансгаз Волгоград Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф бухгалтерский Практик 3-дверный SL-150/ЗТ, цвет светло-серый, 46х34х149" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Тумба выкатная 3 ящика без замка+дверь-купе из ДСП Борн, цвет венге, 120,2х50х66, Born 202-550" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Шкаф для одежды Борн, цвет венге, 90,2х45х207,4 Born 701-820" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Шкаф для документов, двери стеклянные в алюминиевой рамке+ДСП без замка Борн, цвет венге, 90х45х207,4, Born 430-822" Кол-во: 7

"Позиция 5" "Тумба приставная, 3 ящика с центральным замком, Борн, цвет венге, 48х45х66, В 201 ВГ" Кол-во: 7

"Позиция 6" "Стол руководителя письменный Борн, цвет венге, 160х80х75, В 103 ВГ" Кол-во: 7

"Позиция 7" "Тумба под ксерокс Комфорт, цвет бук, размер 800х600х769, артикул К304. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм." Кол-во: 3

"Позиция 8" "Стол рабочий Комфорт, цвет бук, размер 1200х750х750, артикул К102. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм." Кол-во: 16

"Позиция 9" "Шкаф для одежды Комфорт, цвет бук, размер 800х380х2000, артикул К511. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм." Кол-во: 49

"Позиция 10" "Шкаф для документов Комфорт, цвет бук, размер 800х380х2000, артикул К429. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм." Кол-во: 61

"Позиция 11" "Приставная тумба Комфорт, цвет бук, размер 400х600х750, артикул К302. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм." Кол-во: 115

"Позиция 12" "Стол эргономичный правый Комфорт цвет бук, размер 1400х900х750, артикул К122, материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм." Кол-во: 113

"Позиция 13" "Стул ИЗО, каркас хром, сиденье - искуственная кожа/ размер 54х43х82" Кол-во: 172

"Позиция 14" "Кресло оператора Эльза Т (ткань TW), размер : 1100/1180х590х450/550. Материал: ткань TW различных цветов; возможно двухцветное исполнение Крестовина: полиамидная опора. Подлокотники: пластиковые, нерегулируемые. Колесная опора: прорезиненные колеса" Кол-во: 127

"Позиция 15" "Диван офисный трехместный Аполло, кож.зам, размер 1730х850х700, цвет по согласованию" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Тумба серии Этюд (СП-Мебель) стационарная с замком Р20.9, размеры 750х432х600, 4 выдвижных ящика, материал - ЛДСП, цвет орех, артикул Р20.9 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Шкаф колонка полузакрытый серии Этюд (СП-Мебель), размеры 1944х400х384, С15.17, цвет по согласованию, топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Шкаф офисный для документов Арго А-310 770х370х2000мм, цвет груша арозо ГОСТ 16371-93" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Кресло офисное Chairman СН 685 черн. обивка ткань стандарт. Подлокотники - пластиковые, механизм качания - с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, крестовина - пластиковая черная. Газпатрон - 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Р" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Шкаф закрытый, размер 1944*800*384, Этюд С15.5, цвет орех, топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Шкаф для одежды, размер 1944*800*384, Этюд С15.3, цвет бук Бавария, топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Вешалка настенная с 5 крючками В 7Н, Размер: 88х23 h 62 cм, вес: 2 кг. Материалы: цельный массив, гнутоклееный шпон" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Стеллаж металлический архивный СТФ 1054-2.0/5 на 5 полок, размеры: 2000*100*500мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 7

"Позиция 24" "Шкаф инструментальный серии Титан с 4-мя оцинкованными полками 500х950х1900мм ТС 1995, тип замка ключевой,покрытие порошковое, корпус серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002)" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Шкаф для одежды, размер 1944*800*600 серия Этюд модель С15.3.1, цвет бук бавария,топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Стол письменный, размер 750*1400*700 серия Этюд модель Т20.7, цвет бук бавария,столешницы, опоры столов, изготовлены из ДСП толщина 25 мм" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Стеллаж грузовой усиленный складской Профи-Т модификация Т-150,размер 2000*1540*770/4.Стойки изготовлены из гнутого профиля размером 50х50х3 мм. Полки из фанеры лежат на металлическом каркасе, изготовленном из С-образного металлического профиля. Ст" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Верстак слесарный стационарный двухтумбовый металлический ВСД-02-02 6 ящиков 1500х750х850мм" Кол-во: 4

"Позиция 29" "Шкаф сушильный Dion Mobile для 3-4 комплектов летней или 2 комплектов зимней спецодежды. Габариты 1500х700х450 мм, мощность 1001-1500 Вт, вес 8 кг, 220 Вт, максимальное время сушки 3 часа, диапазон рабочих t 40-60 С, ТУ 3468-001-23568789-2013, ООО СК" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Сейфовый шкаф Контур КЗ-035Т, цвет серый, размер 50х44,5х74,5" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Скамья уличная, Вдохновение, материал сталь+дерево сосна, покрытие яхтный лак, цвет сосна и дуб, размер 1500*900(500)*1000(450)" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Скамейка под крышей уличная, изготовлена из профильных труб, крыша поликарбонат. Цвет металла: черный, коричневый, цвет поликарбоната - бронза." Кол-во: 1

"Позиция 33" "Стул для переговорной, СН 659 размер 870*570*490, обивка Экокожа,подлокотники - деревянные, каркас - немонолитный.Набивка кресла - стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. Рекомендованная максимальная нагрузка 100 кг." Кол-во: 10

"Позиция 34" "Стеллаж для литературы, дисков с фильмами и плакатов, арт. 090.234.03. Основные части: ДСП, Бумага, Березовый шпон, Прозрачный акриловый лак Задняя стенка: ДВП, Пленка.Основные части: ДСП, Березовый шпон, Бумага, Прозрачный акриловый лак.Задняя стен" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Стеллаж для литературы, дисков с фильмами и плакатов (укомплектованный). арт. 090.234.03 Основные части: ДСП, Бумага, Березовый шпон, Прозрачный акриловый лак Задняя стенка: ДВП, Пленка.Основные части: ДСП, Березовый шпон, Бумага, Прозрачный акрилов" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Витрина демонтрационная СИЗ изготовливается из алюминиевого профиля золотого или серебряного цвета.Верхняя, средняя полки и боковинки - стекло. Раздвижные стеклянные дверцы с замком Нижняя полка - ламинированное ДСП (цвет на выбор). Задняя стенка" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Витрина демонтрационная СИЗ изготовливается из алюминиевого профиля золотого или серебряного цвета. Верхняя, средняя полки и боковинки - стекло. Раздвижные стеклянные дверцы с замком. Нижняя полка - ламинированное ДСП (цвет на выбор). Задняя стенк" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Кронштейн настенный для телевизора и DVD проигрывателя, AV компонентов, артикул DVD 2, вес которых не превышает 10 кг. Высота полки регулируется. Цвет: черный, серебро" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Стул Samba soft (хром), экокожа, 45х45х88" Кол-во: 23

"Позиция 40" "Кресло руководителя Олимп XW (полокотники хромированные с деревянными накладками), натуральная кожа/ дерево, 68х72х120" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Стол для Переговоров Премьер, цвет венге, 240х117х76, ПР 154" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Шкаф для одежды, Премьер, цвет венге, 96х46х198, ПР 342" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Стол руководителя Премьер, цвет венге, 200х104х76, ПР 0131" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Шкаф для одежды Формула, цвет бук, 80х45х219, ФР 307 БК" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Шкаф для документов со стеклом Формула, цвет бук, 80х45х219, ФР 379" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Тумба приставная 2-х дверная Формула, цвет бук 90х67х75, ФР 206 БК" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Комплект боковых опор ресепшен Формула, цвет бук, 110х76,2х2,2, ФР 466 БК" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Опора ресепшен промежуточная Формула, цвет бук, 110х76,2х2,2, ФР 476 БК" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Модуль ресепшн прямой Формула, цвет бук, 140х76х110, ФР 485 БК" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Модуль ресепшн прямой Формула, цвет бук, 80х76х110, ФР 481 БК" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Модуль 90град. Изогнутый наружу с экранами, Формула, цвет бук, ФР 469+ФР 487ХР" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Стол журнальный Квартет-12, махагон/тонированное стекло, орех/прозрачное стекло, 105х60х42, Квр-12" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Стеллаж СТФЛ (5 полок) цвет серый, размер 100х30х180, артикул СТФЛ 180 (5)" Кол-во: 67

"Позиция 54" "Стеллаж СТФЛ (5 полок) цвет серый, размер 100х50х200, артикул СТФЛ 200 (5)" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Шкаф универсальный ШМ-У 22-600 с замком, цвет светло-серый, 60х49х185, ШМ-У 22-00" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Стол для переговоров Премьер, цвет венге, 210х105х76, ПР 120" Кол-во: 3

"Позиция 57" "Шкаф для документов низкий закрытый Премьер, цвет венге, 96х46х83, ПР 302" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Шкаф для документов со стеклянными дверьми Премьер, цвет венге, 96х46х198, ПР 343" Кол-во: 2