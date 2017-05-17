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    Главная / Торги / Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

    Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073363

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0024902/ТГВолгоград

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    24902 изменения в документацию_1.doc

    24902 смсп бс.rar

    0024902 Уведомление о комиссии 01.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 12:00 GMT +317.05.2017 12:0017.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 10:5018.05.2017 10:5018.05.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073363Дата и время вскрытия заявок Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073363Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073363Подведение итогов не позднее Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебельной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0024902/ТГВолгоград/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017

    Начальная цена

    7 190 115,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    31.09.13.190

    Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

    31.01.12.160

    Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

    31.01.11.190

    Мебель офисная металлическая прочая

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    23.19.26.000

    Изделия из стекла, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    47.59.1

    Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф бухгалтерский Практик 3-дверный SL-150/ЗТ, цвет светло-серый, 46х34х149"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Тумба выкатная 3 ящика без замка+дверь-купе из ДСП Борн, цвет венге, 120,2х50х66, Born 202-550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф для одежды Борн, цвет венге, 90,2х45х207,4 Born 701-820"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Шкаф для документов, двери стеклянные в алюминиевой рамке+ДСП без замка Борн, цвет венге, 90х45х207,4, Born 430-822"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Тумба приставная, 3 ящика с центральным замком, Борн, цвет венге, 48х45х66, В 201 ВГ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Стол руководителя письменный Борн, цвет венге, 160х80х75, В 103 ВГ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Тумба под ксерокс Комфорт, цвет бук, размер 800х600х769, артикул К304. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм."

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Стол рабочий Комфорт, цвет бук, размер 1200х750х750, артикул К102. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм."

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Шкаф для одежды Комфорт, цвет бук, размер 800х380х2000, артикул К511. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм."

    Кол-во: 49

    "Позиция 10"

    "Шкаф для документов Комфорт, цвет бук, размер 800х380х2000, артикул К429. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм."

    Кол-во: 61

    "Позиция 11"

    "Приставная тумба Комфорт, цвет бук, размер 400х600х750, артикул К302. Материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм."

    Кол-во: 115

    "Позиция 12"

    "Стол эргономичный правый Комфорт цвет бук, размер 1400х900х750, артикул К122, материал: ламинированная ДСП; кромка — ПВХ 0,4 мм, 2 мм, ЛДСтП толщина 25 мм."

    Кол-во: 113

    "Позиция 13"

    "Стул ИЗО, каркас хром, сиденье - искуственная кожа/ размер 54х43х82"

    Кол-во: 172

    "Позиция 14"

    "Кресло оператора Эльза Т (ткань TW), размер : 1100/1180х590х450/550. Материал: ткань TW различных цветов; возможно двухцветное исполнение Крестовина: полиамидная опора. Подлокотники: пластиковые, нерегулируемые. Колесная опора: прорезиненные колеса"

    Кол-во: 127

    "Позиция 15"

    "Диван офисный трехместный Аполло, кож.зам, размер 1730х850х700, цвет по согласованию"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Тумба серии Этюд (СП-Мебель) стационарная с замком Р20.9, размеры 750х432х600, 4 выдвижных ящика, материал - ЛДСП, цвет орех, артикул Р20.9 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шкаф колонка полузакрытый серии Этюд (СП-Мебель), размеры 1944х400х384, С15.17, цвет по согласованию, топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шкаф офисный для документов Арго А-310 770х370х2000мм, цвет груша арозо ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Кресло офисное Chairman СН 685 черн. обивка ткань стандарт. Подлокотники - пластиковые, механизм качания - с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, крестовина - пластиковая черная. Газпатрон - 3 категории по стандарту Germany DIN 4550. Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Шкаф закрытый, размер 1944*800*384, Этюд С15.5, цвет орех, топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шкаф для одежды, размер 1944*800*384, Этюд С15.3, цвет бук Бавария, топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Вешалка настенная с 5 крючками В 7Н, Размер: 88х23 h 62 cм, вес: 2 кг. Материалы: цельный массив, гнутоклееный шпон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Стеллаж металлический архивный СТФ 1054-2.0/5 на 5 полок, размеры: 2000*100*500мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Шкаф инструментальный серии Титан с 4-мя оцинкованными полками 500х950х1900мм ТС 1995, тип замка ключевой,покрытие порошковое, корпус серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Шкаф для одежды, размер 1944*800*600 серия Этюд модель С15.3.1, цвет бук бавария,топы шкафов изготовлены из ДСП толщиной 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стол письменный, размер 750*1400*700 серия Этюд модель Т20.7, цвет бук бавария,столешницы, опоры столов, изготовлены из ДСП толщина 25 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стеллаж грузовой усиленный складской Профи-Т модификация Т-150,размер 2000*1540*770/4.Стойки изготовлены из гнутого профиля размером 50х50х3 мм. Полки из фанеры лежат на металлическом каркасе, изготовленном из С-образного металлического профиля. Ст"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Верстак слесарный стационарный двухтумбовый металлический ВСД-02-02 6 ящиков 1500х750х850мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Шкаф сушильный Dion Mobile для 3-4 комплектов летней или 2 комплектов зимней спецодежды. Габариты 1500х700х450 мм, мощность 1001-1500 Вт, вес 8 кг, 220 Вт, максимальное время сушки 3 часа, диапазон рабочих t 40-60 С, ТУ 3468-001-23568789-2013, ООО СК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Сейфовый шкаф Контур КЗ-035Т, цвет серый, размер 50х44,5х74,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Скамья уличная, Вдохновение, материал сталь+дерево сосна, покрытие яхтный лак, цвет сосна и дуб, размер 1500*900(500)*1000(450)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Скамейка под крышей уличная, изготовлена из профильных труб, крыша поликарбонат. Цвет металла: черный, коричневый, цвет поликарбоната - бронза."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Стул для переговорной, СН 659 размер 870*570*490, обивка Экокожа,подлокотники - деревянные, каркас - немонолитный.Набивка кресла - стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3. Рекомендованная максимальная нагрузка 100 кг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Стеллаж для литературы, дисков с фильмами и плакатов, арт. 090.234.03. Основные части: ДСП, Бумага, Березовый шпон, Прозрачный акриловый лак Задняя стенка: ДВП, Пленка.Основные части: ДСП, Березовый шпон, Бумага, Прозрачный акриловый лак.Задняя стен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Стеллаж для литературы, дисков с фильмами и плакатов (укомплектованный). арт. 090.234.03 Основные части: ДСП, Бумага, Березовый шпон, Прозрачный акриловый лак Задняя стенка: ДВП, Пленка.Основные части: ДСП, Березовый шпон, Бумага, Прозрачный акрилов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Витрина демонтрационная СИЗ изготовливается из алюминиевого профиля золотого или серебряного цвета.Верхняя, средняя полки и боковинки - стекло. Раздвижные стеклянные дверцы с замком Нижняя полка - ламинированное ДСП (цвет на выбор). Задняя стенка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Витрина демонтрационная СИЗ изготовливается из алюминиевого профиля золотого или серебряного цвета. Верхняя, средняя полки и боковинки - стекло. Раздвижные стеклянные дверцы с замком. Нижняя полка - ламинированное ДСП (цвет на выбор). Задняя стенк"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кронштейн настенный для телевизора и DVD проигрывателя, AV компонентов, артикул DVD 2, вес которых не превышает 10 кг. Высота полки регулируется. Цвет: черный, серебро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стул Samba soft (хром), экокожа, 45х45х88"

    Кол-во: 23

    "Позиция 40"

    "Кресло руководителя Олимп XW (полокотники хромированные с деревянными накладками), натуральная кожа/ дерево, 68х72х120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Стол для Переговоров Премьер, цвет венге, 240х117х76, ПР 154"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Шкаф для одежды, Премьер, цвет венге, 96х46х198, ПР 342"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Стол руководителя Премьер, цвет венге, 200х104х76, ПР 0131"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Шкаф для одежды Формула, цвет бук, 80х45х219, ФР 307 БК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Шкаф для документов со стеклом Формула, цвет бук, 80х45х219, ФР 379"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Тумба приставная 2-х дверная Формула, цвет бук 90х67х75, ФР 206 БК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Комплект боковых опор ресепшен Формула, цвет бук, 110х76,2х2,2, ФР 466 БК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Опора ресепшен промежуточная Формула, цвет бук, 110х76,2х2,2, ФР 476 БК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Модуль ресепшн прямой Формула, цвет бук, 140х76х110, ФР 485 БК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Модуль ресепшн прямой Формула, цвет бук, 80х76х110, ФР 481 БК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Модуль 90град. Изогнутый наружу с экранами, Формула, цвет бук, ФР 469+ФР 487ХР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Стол журнальный Квартет-12, махагон/тонированное стекло, орех/прозрачное стекло, 105х60х42, Квр-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Стеллаж СТФЛ (5 полок) цвет серый, размер 100х30х180, артикул СТФЛ 180 (5)"

    Кол-во: 67

    "Позиция 54"

    "Стеллаж СТФЛ (5 полок) цвет серый, размер 100х50х200, артикул СТФЛ 200 (5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Шкаф универсальный ШМ-У 22-600 с замком, цвет светло-серый, 60х49х185, ШМ-У 22-00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Стол для переговоров Премьер, цвет венге, 210х105х76, ПР 120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Шкаф для документов низкий закрытый Премьер, цвет венге, 96х46х83, ПР 302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Шкаф для документов со стеклянными дверьми Премьер, цвет венге, 96х46х198, ПР 343"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Тумба для оргтехники левая/правая Премьер, цвет венге, 122х55х65, ПР 264 ВГ"

    Кол-во: 2

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
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    177069
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
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    264 600 003
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    1
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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