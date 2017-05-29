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    Главная / Торги / Поставка масел и спецжидкостей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» (0001/17/2.2/0026720/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Поставка масел и спецжидкостей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» (0001/17/2.2/0026720/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073540

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026720/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масел и спецжидкостей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» (0001/17/2.2/0026720/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0026720 Продление вскрытия 02.doc

    0026720 Уведомление о комиссии 01.doc

    Для участника.rar

    0026720 Продление вскрытия 01.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 14:3530.05.2017 14:3530.05.2017 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073540Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073540Подведение итогов не позднее Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073540Подведение итогов не позднее Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.

    Начальная цена

    16 933 304,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.213

    Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.9

    Производство прочих нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное 2-тактное ЛУКОЙЛ Мото 2Т (СТО 79345251-002-2008) в канистре 4л"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Масло моторное 2-тактное ЛУКОЙЛ Мото 2Т (СТО 79345251-002-2008) в канистре 1л"

    Кол-во: 187

    "Позиция 3"

    "масло для цепей Gazpromneft Chain Oil (1 литр) Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "масло для двухтактных двигателей Gazpromneft Moto 2Т (1 литр)Россия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Масло гидравлическое МГТ (ТУ 0253-035-45169682-05) в бочке 180кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Масло гидравлическое марки "А" (СТО 79345251-014-2009изм. 1-3) в бочке 180кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ (ТУ 38.101479-00 изм.1-2) в бочке 175кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое АМГ-10 (ГОСТ 6794-75 изм. 1-4) в бочке по 178кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Масло гидравлическое АМГ-10 (ГОСТ 6794-75 изм. 1-4) в бидоне по 15кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Масло трансформаторное Т-1500у (ТУ 38.401-58-107-94) в бочке 174кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-46, СТО 84035624-010-2010, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-46, СТО 84035624-010-2010, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-32, СТО 84035624-010-2010, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-32, СТО 84035624-010-2010, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Масло авиационное МС-20, производства ООО «Лукойл Волгоград-нефтепереработка» (ГОСТ 21743-76 изм. №1-7) в бочке 185кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Масло авиационное МС-20, производства ООО «Лукойл Волгоград-нефтепереработка» (ГОСТ 21743-76 изм. №1-7) в бидоне 15кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Масло моторное для 2-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 2T/JASO FB/ISO-L-EGB, СТО 84035624-071-2012, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 45

    "Позиция 18"

    "Масло 132-07 ТУ6-02-897-78 Диапазон раб. температур -65/+70°С ТУ6-02-897-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Масла трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-068/078-2012, Фасовка 4 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Масла трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-068/078-2012, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Жидкость тормозная Томъ-4 (ТУ 2451-074-36732629-2009) в бутылке 910 гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Жидкость тормозная Томъ-4 (ТУ 2451-074-36732629-2009) в бутылке 455 гр."

    Кол-во: 231

    "Позиция 23"

    "Жидкость тормозная G-Energy EXPERT DOT 4, СТО 36732629-084-2012, Фасовка 0,910 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Жидкость тормозная G-Energy EXPERT DOT 4, СТО 36732629-084-2012, Фасовка 0,455 кг"

    Кол-во: 215

    "Позиция 25"

    "Жидкость против замерзания Канистра 3,78лТУ 2384-071-36732629-2007"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть Тосол 65, СТО 84035624-164-2015, Фасовка 220кг"

    Кол-во: 18

    "Позиция 27"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть Тосол 65, СТО 84035624-164-2015, Фасовка 10кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз 40 (BS), СТО 84035624-166-2015,Фасовка 5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз 40 (BS), СТО 84035624-166-2015,Фасовка 220кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз 40 (BS), СТО 84035624-166-2015,Фасовка 10кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Жидкость для катализатора Евро-4 Ad Blue фасовка 1000л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Жидкость для катализ. Евро-4 Ad Blue ЛУКОЙЛ «AdBlue» (СТО 82851503-041-2012) (в канистре 20л)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 33"

    "Жидкость гидравлическая ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР А, СТО 79345251-085-2015 (пр-во: ООО "ЛЛК-Интернешнл") бочка 200 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Жидкость гидравлическая кремнийорганическая на основе полиметилсилоксановых жидкостей для гидросистем арматуры трубопроводной ПМС-20 РК ТУ 6-05-11687721-022-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Диэтиленгликоль (тех) марка А Кнст 22"

    Кол-во: 7300

    "Позиция 36"

    "водостойкая литиевая смазка ШРУС Газпромнефть 350 грамм (от - 40 до + 130 0С) Россия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Антифриз ОЖ AWM11/ Glysantin G 48, концентрат ТУ 2422-061-36732629-2005"

    Кол-во: 80

    "Позиция 38"

    "Антифриз ОЖ AWM11/ Glysantin G 48, концентрат (ТУ 2422-061-36732629-2005) в бочке 220кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Антифриз FELIX PROLONGER (зел.цв) G11 (ТУ 2422-073-36732629-2008) в канистре 5 кг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Антифриз FELIX PROLONGER (зел.цв) G11 (ТУ 2422-073-36732629-2008) в канистре 10 кг"

    Кол-во: 170

    "Позиция 41"

    "Масло промывочное для ДВС Gazpromneft Promo, СТО 84035624-070-2012, Фасовка 3,5 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС SАЕ:5W-40. API SL/CF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Масло компрессорное К3-10Н ( ТУ 38.401905-92) в бочке 185кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HVLP-10, СТО 84035624-010-2010, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Тосол-антифриз 10кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Тосол 40 Газпромнефть (СТО 84035624-164-2015) в бочке 220кг"

    Кол-во: 45

    "Позиция 47"

    "Тосол 40 Газпромнефть (СТО 84035624-164-2015) в бочке 10кг"

    Кол-во: 105

    "Позиция 48"

    "Тормозная жидкость "РОСДОТ-4" по 910 гр.ТУ 2451-004-36732629-99"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Антифриз FELIX PROLONGER (зел.цв) G11 (ТУ 2422-073-36732629-2008) в бочке 220 кг"

    Кол-во: 17

    "Позиция 50"

    "Антифриз DIXIS 65 теплоноситель (ТУ 2422-002-76076135-06 изм. 1) в канистре 20л"

    Кол-во: 36

    "Позиция 51"

    "Антифриз DIXIS 65 теплоноситель (ТУ 2422-002-76076135-06 изм. 1) в бочке 200л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Авиакеросин ТС-1 (ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6) в бочке 170кг"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "Тормозная жидкость "РОСДОТ-4" по 455 мл. ТУ 2451-004-36732629-99"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Тормозная жидкость "РОСДОТ-4" по 910 гр.ТУ 2451-004-36732629-99"

    Кол-во: 422

    "Позиция 55"

    "Тормозная жидкость "РОСДОТ-4" по 455 мл. ТУ 2451-004-36732629-99"

    Кол-во: 530

    "Позиция 56"

    "Стеклоомывающая жидкость против замерзания (ТУ 2384-071-36732629-2007) в канистре 3,78л, изопропил"

    Кол-во: 777

    "Позиция 57"

    "Смазка ШРУС (ТУ 0254-017-11006106-2006) картуш 400гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Смазка ШРУС (ТУ 0254-017-11006106-2006) картуш 400гр."

    Кол-во: 36

    "Позиция 59"

    "Смазка ШРУС (ТУ 0254-017-11006106-2006) банка 800гр."

    Кол-во: 43

    "Позиция 60"

    "Смазка Циатим-201 (ГОСТ 9433-80) в ведре по 18 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Смазка Циатим 221 бан. 0,8кг. ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Смазка Циатим 221 ( ГОСТ 9433-80) в банке 800гр"

    Кол-во: 101

    "Позиция 63"

    "Смазка Циатим 208 (ГОСТ 16422-79) в КНБ 18кг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 64"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 236

    "Позиция 66"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 210 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 108

    "Позиция 68"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 98

    "Позиция 69"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 208

    "Позиция 70"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 210 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 87

    "Позиция 71"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 210 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 90

    "Позиция 72"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Смазка универсальная проникающая Felix, Фасовка 400 мл ТУ 0257-072-44361940-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Смазка полужирная МеталлПлак С-ЕР00/000" (АЦСС) (ТУ0253-005-15238210-2003) в ведре по 40кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Смазка пластичная Литол-24, ГОСТ 21150-75, Фасовка 45 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Смазка пластичная Литол-24, ГОСТ 21150-75, Фасовка 18 кг"

    Кол-во: 60

    "Позиция 77"

    "Смазка пластичная Литол-24, ГОСТ 21150-75, Фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 177

    "Позиция 78"

    "Смазка пластичная Газпромнефть для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), СТО 84035624-083-2012, Фасовка 18кг"

    Кол-во: 16

    "Позиция 79"

    "Смазка пластичная Газпромнефть для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), СТО 84035624-083-2012, Фасовка 0,40кг"

    Кол-во: 126

    "Позиция 80"

    "Смазка пластичная Gazpromneft Grease Synt LX EP 2,Gazpromneft Specification G-22,Фасовка 18 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Смазка пластичная Gazpromneft Grease LX EP 2, СТО 84035624-072-2012, Фасовка 0,4 кг"

    Кол-во: 420

    "Позиция 82"

    "Смазка пластичная Gazpromneft Grease LTS 2, Фасовка 18 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Смазка пластичная Gazpromneft Grease LTS 2, Фасовка 0,4 кг"

    Кол-во: 198

    "Позиция 84"

    "Смазка пластичная Gazpromneft Grease L EP 2, СТО 84035624-072-2012, Фасовка 0,4 кг"

    Кол-во: 34

    "Позиция 85"

    "Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) туба по 350гр (либо 330гр)"

    Кол-во: 117

    "Позиция 86"

    "Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) туба по 350гр (либо 330гр)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) туба по 350гр (либо 330гр)"

    Кол-во: 223

    "Позиция 88"

    "Смазка пластичная Литол-24, ГОСТ 21150-75, Фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 191

    "Позиция 89"

    "Смазка Литол 24 (бочка-21кг) ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Смазка Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2 в картуш 400гр СТО 84035624-158-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Смазка графитовая Смазка графитовая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Смазка графитовая Жировая (ТУ 0254-003-11006106-2002) в банке 800гр"

    Кол-во: 43

    "Позиция 93"

    "Смазка №158 ф (ТУ 0254-025-11006106-2009) в КНБ 21кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2 (по 400 гр.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 95"

    "Смазка Gazpromneft Grease L EP 2 (по 400 гр.)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 96"

    "Паста уплотнительная конденсатостойкая 131-435 КГУ ТИП-4 (ТУ 2257-001-60565518-2009) в ведрах"

    Кол-во: 79

    "Позиция 97"

    "Паста уплотнительная конденсатостойкая 131-435 КГУ ТИП-3 (ТУ 2257-001-60565518-2009) в ведрах"

    Кол-во: 1128

    "Позиция 98"

    "Паста уплотнительная конденсатостойкая 131-435 КГУ ТИП-2 (ТУ 2257-001-60565518-2009) в ведрах"

    Кол-во: 1202

    "Позиция 99"

    "Паста уплотнительная конденсатостойкая 131-435 КГУ ТИП-1 (ТУ 2257-001-60565518-2009) в ведрах"

    Кол-во: 567

    "Позиция 100"

    "Паста уплотнительная конденсатостойкая 131-435 КГУ ТИП-0 (ТУ 2257-001-60565518-2009) в ведрах"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 101"

    "Паста водочувствительная тюбик 100 г."

    Кол-во: 13

    "Позиция 102"

    "Паста бензочувствительная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "Охлаждающая жидкость Тосол А-40М (ГОСТ 28084-89) в канистре 10кг"

    Кол-во: 119

    "Позиция 104"

    "Охлаждающая жидкость Тосол А-40М (ГОСТ 28084-89) в бочке 220кг"

    Кол-во: 58

    "Позиция 105"

    "Масло моторное для 2-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 2T/JASO FB/ISO-L-EGB, СТО 84035624-071-2012, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Масло трансмиссионное ТСП-10 (ГОСТ 23652-79 с изм.1-8) в бочке 180кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Масло трансмиссионное ТМ-5-18 (СТО 00044434-009-2006) в бочке 185кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Масло трансмиссионное ТМ-5 SAE 80W90 GL-5 (СТО 00044434-009-2006) в канистре 50л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Масло трансмиссионное ТМ-5 SAE 80W90 GL-5 (СТО 00044434-009-2006) в бочке 185кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 110"

    "Масло трансмиссионное ТМ-3-9, ТСзп-8 (ГОСТ 23652-79 с изм.1-8) , SAE-75W GL-3 в бочке 180кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ATF DX III (ТУ 0253-030-00148599-2005 с изм.1-3) в канистре 20л"

    Кол-во: 16

    "Позиция 112"

    "Масла трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-068/078-2012, Фасовка 4 л."

    Кол-во: 29

    "Позиция 113"

    "Масла трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-068/078-2012, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Масла трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-068/078-2012, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Масла трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-068/078-2012, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Масло трансмиссионное G-Truck GL-5 85W-140/API GL-5, СТО 84035624-101-2013, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Масло трансмиссионное G-Truck GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-101-2013, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Масло трансмиссионное G-Truck GL-5 80W-90/API GL-5, СТО 84035624-101-2013, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 60

    "Позиция 119"

    "Масло трансмиссионное G-Box GL-4/GL-5 75W-90 \API GL-4; GL-5,СТО 84035624-088-2012,Фасовка 205 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Масло трансмиссионное G-Box Expert GL-5 75W-90/API GL-5,СТО 84035624-040-2011, Фасовка 4 л."

    Кол-во: 15

    "Позиция 121"

    "Масло трансмиссионное G-Box Expert GL-5 75W-90/API GL-5,СТО 84035624-040-2011, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Масло трансмиссионное G-Box ATF DX II/Dexron IID, СТО 84035624-052-2012, Фасовка 4 л."

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Масло трансмиссионное G-Box ATF DX II/Dexron IID, СТО 84035624-052-2012, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Масло промывочное Лукойл (СТО 00044434-012-2006) в канистре 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Масло моторное Лукойл-Люкс п/синт. SAE 5W40, API SL/CF (СТО000444434-005-2005) в канистре 5л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Масло моторное Лукойл-Люкс п/синт. SAE 5W40, API SL/CF (СТО000444434-005-2005) в канистре 18л"

    Кол-во: 17

    "Позиция 127"

    "Масло моторное Лукойл-Люкс п/синт. SAE 5W40, API SL/CF (СТО000444434-005-2005) в бочке 180кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Масло моторное Лукойл Стандарт SAE 10W40 API SF/CC (СТО 000444434-005-2005) в канистре 5л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ПРОФЕССИОНАЛ 5W30 (СТО 00044434-017-2010) в бочке 180кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Масло моторное Лукойл М8ДМ (СТО 79345251-001-2007 с изм. 1-2) в бочке 180кг"

    Кол-во: 17

    "Позиция 131"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 SL/CF (СТО 00044434-003-2005) в канистре 5л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 SL/CF (СТО 00044434-003-2005) в канистре 50л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 SL/CF (СТО 00044434-003-2005) в канистре 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Масло моторное ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 SL/CF (СТО 00044434-003-2005) в бочке 180кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 135"

    "Масло моторное для двухтактных двигателей Мото 2Т по 1 л СТО 79345251-002-2008"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Масло моторное для ГПУ G-Profi PSN 40, СТО 84035624-167-2015, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Масло моторное для 4-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 4T 30/API SG/CD, СТО 84035624-126-2014, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 32

    "Позиция 138"

    "Масло моторное для 2-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 2T/JASO FB/ISO-L-EGB, СТО 84035624-071-2012, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 180

    "Позиция 139"

    "Масло моторное Газпромнефть Масло М-10ДМ, ГОСТ 8581-78, Фасовка 50 л."

    Кол-во: 18

    "Позиция 140"

    "Масло моторное Газпромнефть Дизель Турбо SAE 20 типа М-8ДМ, ТУ 38.301-19-110-97,Фасовка 5 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Масло моторное Газпромнефть Дизель Турбо SAE 20 типа М-8ДМ, ТУ 38.301-19-110-97,Фасовка 20 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Масло моторное Газпромнефть Дизель Турбо SAE 20 типа М-8ДМ, ТУ 38.301-19-110-97,Фасовка 205 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Масло моторное Авангард Экстра SAE 15W40 API CH-4/СG-4/SJ (СТО-00044434-005-2005 / 00044434-026-2013) в бочке 180кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Масло моторное Авангард Экстра SAE 10W40 API CH-4/СG-4/SJ (СТО-00044434-005-2005 / 00044434-026-2013) в канистре 50л"

    Кол-во: 36

    "Позиция 145"

    "Масло моторное Авангард Экстра SAE 10W40 API CH-4/СG-4/SJ (СТО-00044434-005-2005 / 00044434-026-2013) в бидоне 15кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Масло моторное АВАНГАРД УЛЬТРА 5W-40 CI-4/SL СТО 00044434-005-2005 с изм. 1-8/ 00044434-026-2013"

    Кол-во: 200

    "Позиция 147"

    "Масло моторное АВАНГАРД УЛЬТРА 5W-40 CI-4/SL (СТО 00044434-005-2005 сизм. 1-8 / 00044434-026-2013) в канистре 50л"

    Кол-во: 18

    "Позиция 148"

    "Масло моторное АВАНГАРД УЛЬТРА 5W-40 CI-4/SL (СТО 00044434-005-2005 сизм. 1-8 / 00044434-026-2013) в бочке 180кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Масло моторное АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40 CI-4/SL СТО 00044434-005-2005 с изм. 1-8/ 00044434-026-2013"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "Масло моторное АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-30 CI-4/SL (СТО 00044434-005-2005 с изм. 1-8/00044434-026-2013) в бочке 180кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Масло моторное АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS CI-4 (СТО00044434-017-2010) 10W40 в бочке 180кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 152"

    "Масло моторное для 2-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 2T/JASO FB/ISO-L-EGB, СТО 84035624-071-2012, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Масло моторное 2-тактное ЛУКОЙЛ Мото 2Т (СТО 79345251-002-2008) в канистре 4л"

    Кол-во: 11

    "Позиция 154"

    "Масло моторное G-Energy F Synth 5W-40/API SN/CF, ACEA A3/B4,Gazpromneft Specification P-2,Фасовка 5 л."

    Кол-во: 89

    "Позиция 155"

    "Масло моторное G-Energy F Synth 5W-40/API SN/CF, ACEA A3/B4,Gazpromneft Specification P-2,Фасовка 205 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Масло моторное для 4-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 4T 30/API SG/CD, СТО 84035624-126-2014, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 15

    "Позиция 157"

    "Масло моторное 2-тактное ЛУКОЙЛ Мото 2Т (СТО 79345251-002-2008) в канистре 4л"

    Кол-во: 71

    "Позиция 158"

    "Масло моторное Авангард Экстра SAE 10W40 API CH-4/СG-4/SJ (СТО-00044434-005-2005 / 00044434-026-2013) в канистре 50л"

    Кол-во: 53

    "Позиция 159"

    "Масло моторное для 2-х тактных двигателей Gazpromneft Moto 2T/JASO FB/ISO-L-EGB, СТО 84035624-071-2012, Фасовка 1 л."

    Кол-во: 122

    "Позиция 160"

    "Масло моторное G-Profi MSJ 5W-30 в бочке 205л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Масло моторное G-Profi MSH 10W-40/API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B4, СТО 84035624-049-2012, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Масло моторное G-Profi MSH 10W-40/API CH-4/SL; ACEA E7, A3/B4, СТО 84035624-049-2012, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Масло моторное G-Profi CNG LA 10W-40 (для газовых двигателей)/API CF, Cummins CES 20074, ОАО "Камаз",СТО 84035624-168-2015, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Масло моторное G-Energy S Synth 10W-40 / API SL/CF, ACEA A3/B4, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Масло моторное G-Energy Far East 5W-30/API SN, ILSAC GF-5,Gazpromneft Specification P-10,Фасовка 4 л."

    Кол-во: 19

    "Позиция 166"

    "Масло моторное G-Energy Far East 5W-30/API SN, ILSAC GF-5,Gazpromneft Specification P-10,Фасовка 205 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Масло моторное G-Energy Far East 5W-30/API SN, ILSAC GF-5,Gazpromneft Specification P-10,Фасовка 20 л."

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Масло моторное G-Energy F Synth 5W-40/API SN/CF, ACEA A3/B4,Gazpromneft Specification P-2,Фасовка 5 л."

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Масло моторное G-Energy F Synth 0W-40/API SM/CF, ACEA A3/B4, ILSAC GF-4 ,Gazpromneft Specification P-1,Фасовка 20 л."

    Кол-во: 8

    "Позиция 170"

    "Масло моторное G-Energy F Synth 0W-40/API SM/CF, ACEA A3/B4, ILSAC GF-4 ,Gazpromneft Specification P-1,Фасовка 1 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Масло моторное Gazpromneft Premium N 5W-40/API SM/CF ACEA A3/B4, СТО 84035624-179-2015, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Масло моторное Gazpromneft Premium 5W-40 (СТО 84035624-057-2012) в канистре 4л"

    Кол-во: 27

    "Позиция 173"

    "Масло моторное Gazpromneft Premium 5W-40 (СТО 84035624-057-2012) в бочке 205л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Масло моторное Gazpromneft Premium 10W-40 (СТО 84035624-057-2012) в канистре 4л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Масло моторное Gazpromneft Premium 10W-40 (СТО 84035624-057-2012) в бочке 205л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B3, СТО 84035624-062-2012, Фасовка 50 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B3, СТО 84035624-062-2012, Фасовка 5 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B3, СТО 84035624-062-2012, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-40 API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B3, СТО 84035624-062-2012, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30/API CH-4/SL, ACEA E7, A3/B4, СТО 84035624-062-2012, Фасовка 20 л."

    Кол-во: 60

    "Позиция 181"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Extra 15W-40/API СF-4/CF/SG,СТО 84035624-063-2012, Фасовка 50 л."

    Кол-во: 80

    "Позиция 182"

    "Масло моторное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40/API СF-4, СТО 84035624-063-2012, Фасовка 205 л."

    Кол-во: 1

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