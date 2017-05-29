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Номер извещения
31705073540
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026720/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка масел и спецжидкостей для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Томск» (0001/17/2.2/0026720/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073540Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:3530.05.2017 14:3530.05.2017 14:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073540Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073540Подведение итогов не позднее Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и спецжидкостей для филиалов ООО "Газпром трансгаз Томск" на 2017 год.
Начальная цена
16 933 304,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
19.20.29.213
19.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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