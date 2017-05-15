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Номер извещения
31705073546
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026669/ДОренбург
Наименование закупки
Поставка аппаратов дыхательных для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» (0001/17/2.2/0026669/ДОренбург/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка аппаратов дыхательных для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073546Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратов дыхательных для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:3016.05.2017 10:3016.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073546Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратов дыхательных для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 19:0026.05.2017 19:0026.05.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073546Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов дыхательных для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратов дыхательных для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург"
Начальная цена
12 758 426,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
32.99.11.130
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 88
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