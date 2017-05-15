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Номер извещения
31705073258
Уникальный номер закупки
17/2.1/0019315/ГЦР
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг для территориальных управлений ТОиР и КСиР ООО «Газпром центрремонт» в 2017-2018 годах (9 лотов). Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/17/2.1/0019315/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг для Ставропольского, Краснодарского, Ростовского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Ставропольского, Краснодарского, Ростовского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Ставропольского, Краснодарского, Ростовского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Ставропольского, Краснодарского, Ростовского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Ставропольского, Краснодарского, Ростовского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Ставропольского, Краснодарского, Ростовского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
9 975 642,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Казанского, Нижегородского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Казанского, Нижегородского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Казанского, Нижегородского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Казанского, Нижегородского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Казанского, Нижегородского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
7 310 059,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Саратовского, Самарского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
5 861 853,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Волгоградского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Волгоградского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Волгоградского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Волгоградского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Волгоградского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
8 769 497,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Югорского, Томского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Югорского, Томского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Югорского, Томского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Югорского, Томского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Югорского, Томского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
7 304 126,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Ухтинского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Ухтинского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Ухтинского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Ухтинского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Ухтинского территориального управления ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
9 473 141,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Сургутского, Уренгойского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Сургутского, Уренгойского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Сургутского, Уренгойского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Сургутского, Уренгойского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Сургутского, Уренгойского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
7 428 662,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Санкт-Петербургского, Московского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Санкт-Петербургского, Московского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Санкт-Петербургского, Московского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Санкт-Петербургского, Московского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Санкт-Петербургского, Московского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Санкт-Петербургского, Московского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
9 286 195,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание транспортных услуг для Оренбургского, Чайковского, Уральского, Уфимского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073258Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг для Оренбургского, Чайковского, Уральского, Уфимского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073258Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг для Оренбургского, Чайковского, Уральского, Уфимского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Оренбургского, Чайковского, Уральского, Уфимского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073258Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг для Оренбургского, Чайковского, Уральского, Уфимского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг для Оренбургского, Чайковского, Уральского, Уфимского территориальных управлений ООО "Газпром центрремонт" в 2017-2018 годах.
Начальная цена
9 286 195,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
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Заказчики
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
49.39.39.000
49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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