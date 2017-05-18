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Номер извещения
31705073266
Уникальный номер закупки
17/7/0026081/ПАО Газпром
Наименование закупки
Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализа 26081
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073266Дата и время окончания срока приема заявок Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализаг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:2519.05.2017 10:2519.05.2017 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073266Дата и время вскрытия заявок Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализаг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.07.2017 14:0026.07.2017 14:0026.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073266Подведение итогов не позднее Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализаг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.07.201726.07.2017 14:0026.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073266Подведение итогов не позднее Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализаг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изучение структуры и эволюции углеводородных систем Дальневосточных морей России, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, прогноз и оценка ресурсов зон генерации и аккумуляции углеводородов с использованием современных методов и технологий бассейнового анализа
Начальная цена
82 299 010,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
72.19.29
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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