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Номер извещения
31705073140
Уникальный номер закупки
17/6/0026890/ПАО Газпром
Наименование закупки
Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Общества для нужд ПАО "Газпром"(ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (26890)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073140Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Обществаг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:5030.05.2017 10:5030.05.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073140Дата и время вскрытия заявок Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Обществаг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073140Подведение итогов не позднее Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Обществаг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073140Подведение итогов не позднее Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Обществаг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обновлению и поддержке приложения для мобильных операционных систем, объединяющего мультимедийные версии комплекта отчетов Общества, по загрузке контента в приложение и по организации видеотрансляций публичных мероприятий Общества
Начальная цена
7 045 803,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
63.11.13.000
63.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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