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    Главная / Торги / Поставка Инструментов для слесарной обработки

    Поставка Инструментов для слесарной обработки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073921

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006352/ТюменНИИГГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Инструментов для слесарной обработки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация.zip

    Уведомление 6352.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка слесарного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073921Дата и время вскрытия заявок Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка слесарного инструмента

    Начальная цена

    2 082 673,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Напильник полукруглый 150мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Коронка биметаллическая Ø102"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Коронка биметаллическая Ø114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Коронка биметаллическая Ø121"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Коронка биметаллическая Ø22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Напильник трехгранный 200мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Напильник трехгранный 200мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Напильник трехгранный 250мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Напильник трехгранный 250мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Напильник трехгранный 300мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Напильник трехгранный 300мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Напильник квадратный 150мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Напильник квадратный 150мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Ножницы ручные по металлу Центроинструмент модель 0230-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Скобозабивной пистолет Зубр 31523-z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Скобы для скобозабивного пистолета 53/10мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 17"

    "Зубило 250*25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Пинцет для монтажно-паяльных работ Пинцет анатомический 150х1,5мм П-59п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Заклёпочник ручной для вытяжных заклёпок SAR 003. Ø3-6,4 длина-530мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Щётка ручная из нержавеющей стали PFERD HBK 30 INOX 0,35 SG Для зачистки сварных швов на нержавеющих сталях"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Щётка ручная из нержавеющей стали PFERD HBG 10 INOX 0,30 SG Для зачистки сварных швов на нержавеющих сталях"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Щётка дисковая из нержавеющей проволоки Ø125 PFERD RBG 15006/M14 PIPE INOX 0,5 SG Для зачистки сварных швов на нержавеющих сталях"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Напильник плоский гост 1465-80 2820-0013"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Напильник круглый гост 1465-80 2822-0013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Напильник круглый гост 1465-80 2822-0028"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Напильник квадратный гост 1465-80 2821-0013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Щетка дисковая 125х22 плетеные пучки стальной проволоки Matrix"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 8х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Держатель магнитный для бит Jettools W7-21-41-06014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Напильник полукруглый гост 1465-80 2822-0129"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Ключ газовый №1(1")"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ключ газовый №2(1 1/2")"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Набор шестигранников от 2до 12мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Бор фреза конусная (по нержавейке) SKM 1225 6S Z3P (M)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Бор фреза цилиндрическая (по нержавейке) ZYA 1225 6S Z3P (A)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Коронка биметаллическая Ø25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Коронка биметаллическая Ø29"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Коронка биметаллическая Ø30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Коронка биметаллическая Ø32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Коронка биметаллическая Ø35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Коронка биметаллическая Ø44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Коронка биметаллическая Ø51"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Коронка биметаллическая Ø57"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Коронка биметаллическая Ø60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Коронка биметаллическая Ø65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Коронка биметаллическая Ø76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Коронка биметаллическая Ø80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Коронка биметаллическая Ø83"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Коронка биметаллическая Ø89"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Коронка биметаллическая Ø95"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Болторез Stayer 2330-075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Напильник плоский 150мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Напильник плоский 150мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Напильник плоский 200мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Напильник плоский 200мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Напильник плоский 200мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Напильник плоский 250мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Напильник плоский 250мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Напильник круглый 200мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Напильник круглый 200мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Напильник круглый 250мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Напильник круглый 250мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Напильник круглый 300мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Напильник круглый 300мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Напильник круглый 350мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Напильник круглый 350мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Напильник круглый 400мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Напильник круглый 400мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Напильник трехгранный 150мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 2,5 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 3 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 4 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 5 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 6 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 7 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 8 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Напильник круглый Длина 250мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Напильник полукруглый №2 Длина 250мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Напильник плоский №2 Длина 300мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Напильник 3-хгранный №2 Длина 300мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Полотно ножовочное по металлу сталь Х6ВФ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Набор отвёрток Автодело 30770 Набор отвёрток (6 предметов)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Набор ключей INFORCE 51821"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Набор комбинированных ключей ЗУБР МАСТЕР 27087-Н18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Набор ключей комбинированных дюймовых Likota AWT-ERSK03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Набор гравировальный Набор гравировальный Калибр 100 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Полотно ножовочное по металлу 300мм шаг зуба1.0мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 90"

    "Угольник поверочный 90 630*400 Гост3749 77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Угольник поверочный 90 400*250 Гост3749 77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Угольник слесарный УП УП-250 Гост3749-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Угольник слесарный УП УП-100 Гост3749-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Метчикодержатель №1 М3-М12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Метчикодержатель №2 М6-М20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Метчикодержатель №3 М8-М25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Комплект щупов 0.04-1.0 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Надфиль алмазный плоский гост 16611-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Патрон для сверления 3-16 мм ПС-16 B18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Киянка резиновая 90мм стеклопластиковая ручка Зубр"

    Кол-во: 15

    "Позиция 101"

    "Молоток 0,8 кг фибергласовая ручка Stayer"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Молоток 0,4 кг фибергласовая ручка Stayer"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Молоток 0,4 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Молоток 0,5 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Молоток 0,2 кг фибергласовая ручка Stayer"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Молоток 1,0 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 107"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 46 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 41 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 36 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 32 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 24 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "600-800гр."

    Кол-во: 100

    "Позиция 113"

    "Щетка металлическая 4х рядная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 22х24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 17х19"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 14х17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 13х15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 10х12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Киянка Резиновая, большая Ø90 с металлической ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Рулетка 3м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Набор головок с трещёткой Арсенал 108пр. до 32мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Набор головок с трещёткой Арсенал 42пр. до 14мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 50 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Головка торцевая ударная 3/4" 55 Kraftool"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Головка торцевая ударная 1" 60"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Головка торцевая ударная 1" 65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Головка сменная 1" 75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Плоскогубцы 200мм ж-с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "150мм ж-с / Brigadiеr"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "160 мм немецкий тип/TARG"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "для колец диаметром 30-40 мм."

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Набор надфилей, №1 - №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "MATRIX MASTER 15835"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "25шт,1-13/шаг 0,5мм/Энкор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Трубогиб на трубку до 6мм, ООО "Регул""

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Труборез RIDGID 65S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Труборез 238А.16 (FACOM)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Патрон для сверления 0,5-6 мм ПС-6 B10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Ключ комбинированный 15х15 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Ключ комбинированный 16х16 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 1,5 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Ключ торцевой с наружными 6-гранями 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Кувалда 5 кг кованая,фибергласовая рукоятка Зубр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Отвертка SL 5х100мм Эксперт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Отвертка PH 3х150мм Эксперт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Отвертка PH 3x100мм Standart Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Отвертка PH 1x100мм Standart Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Отвертка PH 2x100мм Standart Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "Отвертка SL 6х100мм Эксперт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Сопло Graco XHD 417"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Напильник полукруглый 200мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Напильник полукруглый 200мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Напильник полукруглый 250мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Напильник полукруглый 250мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Напильник полукруглый 350мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Напильник полукруглый 350мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Ручка к напильнику деревянная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 158"

    "Набор надфилей 160мм с пластиковой ручкой 6шт Зубр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Тиски станочные 7200-3213 А200 d160"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Ключ разводной (КР) 0-25мм 200мм Кратон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Пистолет скобозабивной 4-14мм тип 53 Барс"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Пневматический заклепочник Kraftool 31185"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Заклепочник 3,2-4-4,8-6-6,4мм Industrie Kraftool"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х22"

    Кол-во: 15

    "Позиция 165"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х21"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 167"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х19"

    Кол-во: 15

    "Позиция 168"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х18"

    Кол-во: 15

    "Позиция 169"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х17"

    Кол-во: 15

    "Позиция 170"

    "Ключ трубный рычажный (КТР) №1 10-36мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Ключ трубный рычажный (КТР) №3 20-63мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Ключ трубный рычажный (КТР) №2 20-50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Напильник квадратный 250мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "Тиски слесарные тип 1253 150М Bison"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Стол наклоняемый фрезерный поворотный d 160мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Диск делительный для фрезерного стола 160мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Сопло Graco XHD 109"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "Сопло Graco XHD 111"

    Кол-во: 20

    "Позиция 180"

    "Сопло Graco XHD 115"

    Кол-во: 20

    "Позиция 181"

    "Сопло Graco XHD 215"

    Кол-во: 20

    "Позиция 182"

    "Сопло Graco XHD 231"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Сопло Graco XHD 309"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "Сопло Graco XHD 311"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "Сопло Graco XHD 331"

    Кол-во: 20

    "Позиция 186"

    "Сопло Graco XHD 409"

    Кол-во: 20

    "Позиция 187"

    "Сопло Graco XHD 411"

    Кол-во: 20

    "Позиция 188"

    "Сопло Graco XHD 413"

    Кол-во: 20

    "Позиция 189"

    "Напильник квадратный 200мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 190"

    "Напильник квадратный 200мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 191"

    "Напильник квадратный 250мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 192"

    "Зубило 160х16мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Зубило 200х20мм Зубр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Зубило 250х25мм Зубр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Уровень 250 мм магнитный Kraftool"

    Кол-во: 20

    "Позиция 196"

    "Рулетка 5 м. Каучук"

    Кол-во: 50

    "Позиция 197"

    "Рулетка 3 м. Каучук"

    Кол-во: 50

    "Позиция 198"

    "Плоскогубцы ДР-180мм Зубр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 199"

    "Плоскогубцы ДР-160мм Зубр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 200"

    "Отвертка SL 3,2х100мм Эксперт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Отвертка SL 8х150мм Эксперт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Отвертка SL 8х150мм Standart Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Щётка проволочная дисковая Ø125×22"

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "Биты для шуруповёрта удлинённые РН2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 205"

    "Напильник плоский 150мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 206"

    "Пилка для лобзика по дереву L-100мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 207"

    "Отвёртка крестовая PH1×80 "Full star""

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Пилка для лобзика для фанеры L-50мм (узкие)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 209"

    "Пилка для лобзика по металлу L-100мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 210"

    "Отвёртка крестовая PH2×100 "Full star""

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Отвёртка крестовая PH3×150 "Full star""

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Отвёртка шлицевая 6,5×100 "Full star""

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Отвёртка шлицевая 8×150 "Full star""

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Щётка проволочная дисковая Ø60 ТУ 3918-001-23609732-2006"

    Кол-во: 200

    "Позиция 215"

    "Пильный диск для пилы RAGE2 355×2,2×25,4 по металлу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Съёмник шарнирный трёхлапый 350мм 80-370мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Съёмник шарнирный трёхлапый 150мм 25-160мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Адаптор на перфоратор с патроном Интерскол 2161901215130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Адаптер на перфоратора для коронок большого диаметра D.BOR 9h-qlsb205d Ø32-210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Адаптер на перфоратора для коронок малого диаметра D.BOR 9h-qlsb105d Ø14-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Коронка биметаллическая Ø152"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Коронка биметаллическая Ø133"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Коронка биметаллическая Ø127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Съёмник стопорных колец AIST 71912109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Съёмник стопорных колец AIST 71912212 310мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Плоскогубцы НИЗ 2212-1-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Круглогубцы SHTOK 160мм 08106"

    Кол-во: 5

    "Позиция 228"

    "Утконосы прямые Haupa 11208"

    Кол-во: 5

    "Позиция 229"

    "Утконосы загнутые Bahco 2477 G-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 230"

    "Слесарные тиски Поворотные 100 мм с зажимом для труб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Ключ комбинированный 9х9 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Ключ комбинированный 10х10 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 233"

    "Ключ комбинированный 11х11 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Ключ комбинированный 13х13 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Ключ комбинированный 14х14 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Кувалда 2кг ручка кованная обрезиненная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "Бита для шуруповёрта с внутренним шестигранником 7 Бита Harpoon М7 шестигранная магнитная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "Бита для шуруповёрта с внутренним шестигранником 8 Бита Harpoon М8 шестигранная магнитная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Коронка биметаллическая Ø19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 240"

    "Коронка биметаллическая Ø20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 242"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 243"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 9х14"

    Кол-во: 15

    "Позиция 245"

    "Сопло Graco XHD 511"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "Сопло Graco XHD 515"

    Кол-во: 20

    "Позиция 247"

    "Сопло Graco XHD 517"

    Кол-во: 20

    "Позиция 248"

    "Краскораспыдитель КРП-31В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 249"

    "Полотно ножовочное машинное 500х40х2х4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 250"

    "Полотно для эл.лобзика STAYER "PROFI" по металлу 106 мм. шаг 1,8мм, 2 шт."

    Кол-во: 100

    "Позиция 251"

    "Полотно для эл.лобзика Т234 2шт HCS Практика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 252"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 24"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 255"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 41"

    Кол-во: 5

    "Позиция 256"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 46"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 258"

    "Ключ гаечный накидной ударный (КГНУ) 55"

    Кол-во: 5

    "Позиция 259"

    "Ключ трубный рычажный (КТР) №1 10-36мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 260"

    "Ключ трубный рычажный (КТР) №2 20-50мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Набор ключей разводных ( кр-19. кр-25. кр-30. кр-40. кр-46.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 262"

    "Ножницы по металлу рычажные 260мм прямой рез Kraftool"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 6х7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонний (КГД) 7х8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "Напильник квадратный 300мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 266"

    "Напильник квадратный 300мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 267"

    "Напильник квадратный 300мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Напильник квадратный 350мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "Напильник квадратный 350мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Напильник квадратный 350мм №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Напильник полукруглый 150мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Сопло Graco XHD 415"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Биты для шуруповёрта короткие РН2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 274"

    "Ключ комбинированный 12х12 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Коронка биметаллическая Ø105"

    Кол-во: 3

    "Позиция 276"

    "Отвертка PZ 1x38мм бочка "Зубр""

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Напильник квадратный 250мм №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 278"

    "Отвертка PH 0х75мм Техник "Зубр""

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Отвертка PH 2х38мм бочка "Stayer Hercules""

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Отвертка PH 1х38мм бочка "Зубр""

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Закупка абразивного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073921Дата и время вскрытия заявок Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка абразивного инструмента

    Начальная цена

    2 366 040,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

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    Требования к документации

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    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг шлифовальный 230×6×22 г. Луга"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Круг отрезной 125×2,5×22 г. Луга "

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной 230×2.5×22 г. Луга"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной 400×4×32 г. Луга"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Головка шлифовальная SP05103AR100O5V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Головка шлифовальная SP08166AR80O5V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Головка шлифовальная ZY05103AR100O5V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Головка шлифовальная ZY08166AR80O5V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Шлифовальный круг 25А Т 175х16х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Шлифовальный круг 25А Т 200х20х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Круг алмазный 1FF1 125х4х4х2х32 АС4 125/100 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Круг алмазный 1FF1 125х5х4х2,5х32 АС4 125/100 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Круг алмазный 1FF1 125х12х6х6х32 АС4 160/125 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Круг алмазный 1FF1 125х10х4х5х32 АС4 160/125 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Круг алмазный 1FF1 125х6х3х4х32 АС4 125/100 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Круг алмазный 1FF1 125х8х4х4х32 АС4 160/125 В2-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Шлифовальный круг 25А Т 150х16х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Шлифовальный круг 25А Т 125х13х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Шлифовальный круг 25А ЧК 100х40х20 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Шлифовальный круг 25А ЧК 125х45х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Шлифовальный круг 25а ЧК 150х50х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Паста алмазная АС4 100/80 НОМ 50гр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Паста алмазная АС4 80/63 НОМ 50гр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ 50гр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Паста алмазная АСМ 7/5 НОМ 50гр."

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Круг алмазный 12А2-45 125х10х3х40х32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Круг алмазный 12А2-45 200х20х3х51 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Круг алмазный 12А2-45 200х20х3х32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Круг алмазный 12А2-45 200х20х5х32 АС4 125/100 100% В2-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Карандаш алмазный 3908-0083-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Паста ГОИ №2 (уп. 900гр.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Шлифовальный брусок 64С 200х40х20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Шлифовальный брусок 25А 200х20х20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Бумага наждачная 14а6Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 35"

    "Бумага наждачная 14а10Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Бумага наждачная 14а12Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Бумага наждачная 14а16Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Бумага наждачная 14а20Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Бумага наждачная 14а32Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Бумага наждачная 14а63Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "Бумага наждачная водостойкая Р600"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Бумага наждачная водостойкая Р800"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Бумага наждачная водостойкая Р2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Паста ГОИ Зелёная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Карандаш алмазный 0083-2 СТП 74880146 002-04 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Алмазная тарелка 12А2-45, 220×20×3×32(51) 100% В2-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Круг отрезной 125х1,2х22,2 Диаметр круга наружный.125,толщина диска1,2,посадочноый диаметр 22,2мм артикулЛГ0099"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Круг отрезной 230х1,8х22,2 Диаметр круга наружный.230,толщин. диска1,8,посадочноый диаметр 22,2мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Круг отрезной 125х1,2х22,3 металлическое1,25х12х300, Х6ВФ артикул 77707"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Бумага наждачная 14а4Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Круг войлочный для полировки 200-250×40-50×32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Круг шлифовальный для наждака 63с/64с карбид кремния зелёный 400×50×203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Круг шлифовальный для наждака 63с/64с карбид кремния зелёный 400×40×203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Круг шлифовальный для наждака 63с/64с карбид кремния зелёный 400×40×127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Круг шлифовальный для наждака 63с/64с карбид кремния зелёный 200×25×32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Круг шлифовальный для наждака 63с/64с карбид кремния зелёный 200×20×32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Круг шлифовальный для наждака 24а/25а-электрокорунд белый 400×50×127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Круг шлифовальный для наждака 24а/25а-электрокорунд белый 400×50×203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Круг шлифовальный для наждака 24а/25а-электрокорунд белый 400×40×203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Круг шлифовальный для наждака 24а/25а-электрокорунд белый 400×40×127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Круг шлифовальный для наждака 24а/25а-электрокорунд белый 200×20×32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Круг шлифовальный для наждака 24а/25а-электрокорунд белый 150×20×32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Круг шлифовальный лепестковый 150×40×32(крупный)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Круг шлифовальный лепестковый 150×30×32(мелкий)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой 125×22 ТУ 3980-00223332-2006"

    Кол-во: 500

    "Позиция 66"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 400х40х203 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 400х40х127 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 200х20х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 175х20х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой SMT324 180х22 Р40 Klingspor (для стали)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой SMT626 180х22 Р40 Klingspor (для нержавейки)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 72"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой 14А 180х22 Р40 Белгород"

    Кол-во: 700

    "Позиция 73"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 150х20х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой 1 4А 125х22 Р60 Белгород"

    Кол-во: 500

    "Позиция 75"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой 14А 125х22 Р40 Белгород"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 125х16х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Круг полировальный войлочный 150х20х32 Matrix"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Круг полировальный на гибкой вулканитовой связке 14А 200х20х32 F90 I(ГМ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Диск зачистной 14А 125х6х22 Hitachi"

    Кол-во: 400

    "Позиция 80"

    "Диск зачистной 14А 125х6х22 Hitachi"

    Кол-во: 300

    "Позиция 81"

    "Диск отрезной 14А 125х3х22 Луга"

    Кол-во: 400

    "Позиция 82"

    "Диск отрезной 14А 125х2,5х22 Hitachi"

    Кол-во: 700

    "Позиция 83"

    "Диск отрезной 14А 400х4х32 Klingspor"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Диск отрезной 14А 230х1,8х22 Кратон"

    Кол-во: 25

    "Позиция 85"

    "Диск отрезной 14А 230х2,5х22 Hitachi"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Диск зачистной 14А 230х6х22 Hitachi"

    Кол-во: 50

    "Позиция 87"

    "Диск отрезной 14А 180х1,6х22 Зубр"

    Кол-во: 700

    "Позиция 88"

    "Диск отрезной 14А 180х1,8х22 по нержавейке Stayer"

    Кол-во: 700

    "Позиция 89"

    "Диск отрезной 14А 180х2,0х22 А24 KLINGSPOR (по металлу)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 90"

    "Диск отрезной 14А 180х2,5х22 Hitachi"

    Кол-во: 700

    "Позиция 91"

    "Диск отрезной 14А 180х3х22 Klingspor"

    Кол-во: 700

    "Позиция 92"

    "Диск отрезной 14А 180х4х22 А24 R Klingspor (по металлу)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 93"

    "Диск отрезной 14А 180х4х22 (Нержавейка) Klingspor"

    Кол-во: 300

    "Позиция 94"

    "Диск зачистной 14А 180х6х22 Klingspor"

    Кол-во: 700

    "Позиция 95"

    "Диск отрезной 14А 125х1,2х22 Hitachi"

    Кол-во: 700

    "Позиция 96"

    "Диск отрезной 14А 125х1,6х22 А46 KLINGSPOR (по нержавейке)"

    Кол-во: 700

    "Позиция 97"

    "Диск отрезной 14А 125х1,6х22 Зубр"

    Кол-во: 400

    "Позиция 98"

    "Диск отрезной 14А 125х2,0х22 Луга"

    Кол-во: 700

    "Позиция 99"

    "Шлифовальная шкурка 230х280 Р2000 водостойкая Зубр 5 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Шлифовальная шкурка 230х280 Р1500 водостойкая Зубр 5 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Шлифовальная шкурка 230х280 Р800 водостойкая Зубр 5 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Шлифовальная шкурка 230х280 Р600 водостойкая Зубр 5 шт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 103"

    "Шлифовальная шкурка 14А 25Н (P60) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Шлифовальная шкурка 14А 6Н (P220) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 105"

    "Шлифовальная шкурка 14А 32Н (P50) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Шлифовальная шкурка 14А 20Н (-) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 107"

    "Шлифовальная шкурка 14А 16Н (P80) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 108"

    "Шлифовальная шкурка 14А 12Н (P120) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Шлифовальная шкурка 14А 10Н (P150) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Шлифовальная шкурка 14А 4Н (-) 800мм Белгород"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "Шлифовальная шкурка 14А 63Н (P30) 775мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Шлифовальная шкурка 14А 32Н (P50) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Шлифовальная шкурка 14А 20Н (-) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Шлифовальная шкурка 14А 16Н (P80) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Шлифовальная шкурка 14А 12Н (P120) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Шлифовальная шкурка 14А 10Н (P150) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Шлифовальная шкурка 14А 6Н (P220) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Шлифовальная шкурка 14А 4Н (-) 800мм Белгород"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 450х63х203 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 450х63х203 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 350х40х127 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 175х20х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 50

    "Позиция 123"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 200х20х32 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 50

    "Позиция 124"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 400х40х127 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 400х40х203 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 350х40х127 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 127"

    "Шлифовальный круг 64С ПП 300х40х127 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 20

    "Позиция 128"

    "Шлифовальный круг 14А ПП 200х20х32 F80 Q-ВF Луга"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Шлифовальный круг 25А ПП 300х40х127 F46/F60 K/L/O/P/Q"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Круг шлифовальный 125×6×22 г. Луга"

    Кол-во: 300

    "Позиция 131"

    "Шлифовальная шкурка 230х280 Р400 Зубр 5 шт."

    Кол-во: 50

    Лот 3

    Закупка мерительного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073921Дата и время вскрытия заявок Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мерительного инструмента

    Начальная цена

    668 310,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.190

    Инструменты и приборы прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штангенциркуль ШЦЦ-1-250 0.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Штангенциркуль ШЦЦ-1-150 0.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Штангенглубиномер 200мм 0.01 электр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Шаблон УШС-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Угольник УП 400х250 кл.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Угольник УП 250х160 кл.2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Угломер УРИ-М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Рулетка 10мх25мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Угольник Ø 250 трёхкулачковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Угольник Ø 315 трёхкулачковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Угломер Ø 100 трёхкулачковый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Угольник УП 160×100 кл.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Угольник УП 250×160 кл.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Угольник УП 400×250 кл.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Угольник УШ 250×160 кл.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Угольник УШ 400×250 кл.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Штангенциркуль ШЦК-1-150 0,01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Штангенциркуль ШЦК-11-250 0,05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Штангенциркуль ШЦК-1-250 0,05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Набор щупов № 70 мм. 0,5-1,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Стенкомер индикаторный С-10Б КРИН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Индикатор час типа 0-10 0,01 б/уш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Микрометр МК-75 0,01 МИК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Штангенциркуль ШЦК-1-150 0,02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Рулетка BOSCH 1 603 340 031 (М14)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Штангенциркуль Mitutoyo 0-150/0,02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Штангенциркуль 25-225мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Штангенциркуль 20-170мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рулетка 200мм"

    Кол-во: 2

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