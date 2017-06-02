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Номер извещения
31705073921
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006352/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Поставка Инструментов для слесарной обработки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьева Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка слесарного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073921Дата и время вскрытия заявок Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка слесарного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка слесарного инструмента
Начальная цена
2 082 673,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
23.91.11.190
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2000
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Закупка абразивного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073921Дата и время вскрытия заявок Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка абразивного инструмента
Начальная цена
2 366 040,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
23.91.11.190
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 700
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 300
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 400
Кол-во: 700
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 50
Закупка мерительного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073921Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073921Дата и время вскрытия заявок Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 21:0019.07.2017 21:0019.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073921Подведение итогов не позднее Закупка мерительного инструмента196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мерительного инструмента
Начальная цена
668 310,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
26.51.12.190
25.73
46.74.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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