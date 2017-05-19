www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705073065
Уникальный номер закупки
17/2.2/0019092/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка ОНМ - стенда метрологического для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0019092/ТГННовгород/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ОНМ - Стенд метрологический для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 12:00 GMT +319.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073065Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ОНМ - Стенд метрологический для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0522.05.2017 10:0522.05.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073065Дата и время вскрытия заявок Поставка ОНМ - Стенд метрологический для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 19:0002.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073065Подведение итогов не позднее Поставка ОНМ - Стенд метрологический для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 19:0002.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073065Подведение итогов не позднее Поставка ОНМ - Стенд метрологический для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ОНМ - Стенд метрологический для поверки и калибровки газоанализаторов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Начальная цена
5 060 385,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
49.41.19.000
26.51.6
26.51.6
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.