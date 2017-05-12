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Номер извещения
31705072745
Уникальный номер закупки
17/5.2/0021330/ТГЮгорск
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/5.2/0021330/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/28.04.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072745Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:1515.05.2017 10:1515.05.2017 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072745Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072745Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072745Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов КИПиА, телемеханики, АСУ ТП и СИУС ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
32 567 459,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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