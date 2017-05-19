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Номер извещения
31705072544
Уникальный номер закупки
17/2.1/0027547/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технических планов для объектов капитального строительства филиалов ООО "Газпромтранс" (4 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
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Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта "Сети теплоснабжения" инвентарный № 600000072
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта "Сети теплоснабжения" инвентарный № 600000072г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0519.05.2017 09:0519.05.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072544Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта "Сети теплоснабжения" инвентарный № 600000072г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта "Сети теплоснабжения" инвентарный № 600000072г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта "Сети теплоснабжения" инвентарный № 600000072г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта "Сети теплоснабжения" инвентарный № 600000072
Начальная цена
51 613,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
68.32.13.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта капитального строительства "Трансформаторная подстанция 2 КТП-400 ст. Промышленная" инв. № 10-0006579
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта капитального строительства "Трансформаторная подстанция 2 КТП-400 ст. Промышленная" инв. № 10-0006579г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0519.05.2017 09:0519.05.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072544Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта капитального строительства "Трансформаторная подстанция 2 КТП-400 ст. Промышленная" инв. № 10-0006579г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта капитального строительства "Трансформаторная подстанция 2 КТП-400 ст. Промышленная" инв. № 10-0006579г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта капитального строительства "Трансформаторная подстанция 2 КТП-400 ст. Промышленная" инв. № 10-0006579г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке технического паспорта и технического плана для объекта капитального строительства "Трансформаторная подстанция 2 КТП-400 ст. Промышленная" инв. № 10-0006579
Начальная цена
88 147,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
66.30.12.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по подготовке технического паспортаи технического плана для объекта капитального строительства "Водопровод питьевого обеспечения производственной базы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по подготовке технического паспортаи технического плана для объекта капитального строительства "Водопровод питьевого обеспечения производственной базы"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0519.05.2017 09:0519.05.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072544Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по подготовке технического паспортаи технического плана для объекта капитального строительства "Водопровод питьевого обеспечения производственной базы"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технического паспортаи технического плана для объекта капитального строительства "Водопровод питьевого обеспечения производственной базы"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по подготовке технического паспортаи технического плана для объекта капитального строительства "Водопровод питьевого обеспечения производственной базы"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке технического паспортаи технического плана для объекта капитального строительства "Водопровод питьевого обеспечения производственной базы"
Начальная цена
66 702,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
66.30.12.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение работ по объследованию объектов недвижимого имущества с изготовление технических паспортов для объектов Уренгойского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705072544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объследованию объектов недвижимого имущества с изготовление технических паспортов для объектов Уренгойского филиала ООО "Газпромтранс"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0519.05.2017 09:0519.05.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705072544Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по объследованию объектов недвижимого имущества с изготовление технических паспортов для объектов Уренгойского филиала ООО "Газпромтранс"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 18:0008.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объследованию объектов недвижимого имущества с изготовление технических паспортов для объектов Уренгойского филиала ООО "Газпромтранс"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 18:0008.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705072544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объследованию объектов недвижимого имущества с изготовление технических паспортов для объектов Уренгойского филиала ООО "Газпромтранс"г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объследованию объектов недвижимого имущества с изготовление технических паспортов для объектов Уренгойского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
383 256,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
66.30.12.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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