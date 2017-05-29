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Номер извещения
31705073944
Уникальный номер закупки
17/2.2/0006369/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073944Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073944Дата и время вскрытия заявок Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073944Подведение итогов не позднее Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы
Начальная цена
3 805 969,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
23.64.10.110
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 800
Кол-во: 2400
Кол-во: 800
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 64
Кол-во: 94
Кол-во: 25
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20000
Кол-во: 2400
Кол-во: 270
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 0
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 875
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 27
Кол-во: 50
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5000
Кол-во: 600
Кол-во: 1250
Кол-во: 1112
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 180
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 180
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 360
Кол-во: 48
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 64
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 13
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 48
Кол-во: 10000
Кол-во: 2000
Кол-во: 128
Кол-во: 3
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 10000
Кол-во: 5000
Кол-во: 5000
Кол-во: 3000
Кол-во: 2000
Кол-во: 100
Кол-во: 3100
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 96
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 270
Кол-во: 270
Кол-во: 424
Кол-во: 424
Кол-во: 320
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 220
Кол-во: 280
Кол-во: 400
Кол-во: 1
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 180
Кол-во: 50
Кол-во: 260
Кол-во: 364
Кол-во: 264
Кол-во: 160
Кол-во: 150
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Плиты огнеупорные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073944Дата и время окончания срока приема заявок Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073944Дата и время вскрытия заявок Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073944Подведение итогов не позднее Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плиты огнеупорные
Начальная цена
226 123,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
23.64.10.110
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 54
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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