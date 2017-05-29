Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073944Дата и время окончания срока приема заявок Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705073944

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006369/ТюменНИИГГ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Уведомление 6369.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Владислав Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073944Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073944Дата и время вскрытия заявок Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073944Подведение итогов не позднее Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073944Подведение итогов не позднее Строительные материалыг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    3 805 969,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    23.64.10.110

    Смеси строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль НЦ -132 белая 1,7 кг (Лакра)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Эмаль (для радиаторов отопления) PARADE А4 termo белая п/мат (0,9л)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Эмаль по металлу молотковая по металлу,чёрная 0,75л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Щебень фракции 20*40 гранитный ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 25

    "Позиция 5"

    "Щебень фракции 5*20 гранитный ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Шпагат полипропиленовый 500м ф2мм РОС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Штукатурка "Ротбанд" ГОСТ31377-2008"

    Кол-во: 800

    "Позиция 8"

    "Штукатурка гипсовая Ротбанд Кнауф 30кг."

    Кол-во: 2400

    "Позиция 9"

    "Шпатлевка "Шетрок" ГОСТ 10277-90"

    Кол-во: 800

    "Позиция 10"

    "Шпатлёвка по дереву ЛАКРА (сосна) 0,6 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Шпатлёвка Шитрок 28 кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Цемент М400 С минеральными добавками до 20% быстротвердеющий ПЦ400-Д20-Б мешок 50кг, ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Фанера 10мм ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Фанера 6мм ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Фанера 4мм ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Уайт-спирит 0,5 л (ТУ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Смывка монтажной пены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Смывка Деструктор д/удал. Красок .лаков.1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Скотч малярный 50мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Сборное основание пола из гипсоволокнистых листов 1200х600х20мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Эмаль ПФ-115 красная гл. (1 кг) Лакра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Растворитель 646 (0.5 л) Лакра"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Эмаль НЦ- 132 жёлтая 1,7 кг (Лакра)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Кисть плоская (63мм) натур щетина"

    Кол-во: 64

    "Позиция 25"

    "Кисть плоская 100мм ,нутур.щет.дер.ручка"

    Кол-во: 64

    "Позиция 26"

    "Кисть круглая №18 (60 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Кисть круглая №14 (50 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Кисть круглая №12 (45 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Кисть круглая № 8 (35 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 18

    "Позиция 30"

    "Кисть круглая № 6 (30 мм), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "Валик полиакрил 100 мм (c ручкой)"

    Кол-во: 64

    "Позиция 32"

    "Валик полиакрил 250 мм/4мм MATRIX Master"

    Кол-во: 94

    "Позиция 33"

    "Валик сменный велюровый 550 мм ,ворс 4 мм,D-48мм, D ручки-8 мм шерсть/ MATRIX"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Валик велюровый 100 мм (c ручкой)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "Бур для перфоратора 12-160мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Бур для перфератора 10-160мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Бур для перфоратора 8-160мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Бур для перфоратора 6-160мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Бур для перфоратора 5-160мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Эмаль ПФ- 266 золотисто-коричневая (1 кг)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Эмаль ПФ-115 серая гл. (1 кг) Лакра"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Эмаль ПФ - 115 черная гл.(1.9 кг) Лакра"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Ровнитель цементный Плитонит Р1,25 кг"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 44"

    "Краска ПФ-115 белая глянец (20кг), ГОСТ 6465-7"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 45"

    "Кисть плоская "Профи" 2", натуральная щетина, пластмассовая ручка// MATRIX"

    Кол-во: 270

    "Позиция 46"

    "Эмаль ПФ-115 белая гл.(1.9 кг) Лакра"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Пудра алюминиевая марки ПАП-2 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Краска в/э Parade W3 белая мат. 10л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Колер PARADE 0,75 л (РАЗНЫЙ)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Клеящая мастика для ГВЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Клей Радуга-18 Супермастика акриловый ,1,5кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Клей ПВА Лакра Экстра универсальный , 4 кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Клей ПВА Лакра Мастер универсальный ,2.3 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Клей Момент"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Клей Момент Монтаж универсальный 400гр (Жидкие гвозди) арт.782493"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 ,280г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Клей Жидкие гвозди ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Клей Жидкие гвозди KRASS универс.строит. (бежевый),300 мл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Клей для плитки Плитонит В,25кг"

    Кол-во: 875

    "Позиция 60"

    "Керамзит (0-5) 0.04 м3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Затирка для швов Ceresit CE 33super белая 2 кг (шов 1-5мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Грунтовка ГФ 021"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Грунтовка Плитонит Грунт 10кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 64"

    "Грунтовка Лакра Интерьерная глуб.проникновения против плесени.10 кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Герметик силиконовый Сантехнический, устойчивый к плесени"

    Кол-во: 27

    "Позиция 66"

    "Герметик Makroflex AX104 однокомпонентный силиконовый, бесцветный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Герметик Момент Силиконовый Универсальный (белый),280мл."

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Герметик Krass для кухни и ванны (б/цв.) ,300мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Крестики для кафельной плитки 2мм 3380-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Ровнитель цементный Плитонит Р3,20 кг"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 71"

    "Краска в/эмульсионная ГОСТ 24196-89"

    Кол-во: 600

    "Позиция 72"

    "Плитка керамическая стеновая 200х300"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 73"

    "Плитка керамическая для пола Керамогранит 300х300мм"

    Кол-во: 1112

    "Позиция 74"

    "Поролон S-50мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Пистолет для герметика, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 7 мм, Heavy Duty// SPARTA"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Пистолет для герметика скелетный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Пистолет для монтажной пены KRAFTOOL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Пистолет для монтажной пены Зубр эксперт 06878"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Песок строительный природный 1 класс Песок строительный природный 1 класс"

    Кол-во: 180

    "Позиция 81"

    "Пена монтажная ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Пена монтажная профессиональная для пистолета"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Пена монтажная KRASS 50 профес.,750 мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 84"

    "Очиститель пены KRASS,500 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Олифа "Оксоль" для внутренних работ ПВ по 25кг ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 180

    "Позиция 86"

    "Лак яхтный алкидно-уретановый PARADE L20.матовый 0,75л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Лак в/д Лакра тонированый ,Безцветный ( 09 кг)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Лак ПФ-231 Паркетный (Лакра) 0,8 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Крошка мраморная (щебень декоративная) Фр5+10мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Кисть плоская "Профи" 2,5", натуральная щетина, пластмассовая ручка// MATRIX"

    Кол-во: 360

    "Позиция 91"

    "Шпатель малярный нерж. 100мм с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 48

    "Позиция 92"

    "Уровень строительный 230мм,магнитный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Решотка винтиляционная 200х300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Кисть плоская (25мм) натур.щетина дер ручка"

    Кол-во: 64

    "Позиция 95"

    "Уровень строительный 400мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Средство моющее обезжиривающее"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Средство для экстренного ремонта крыш КЕМИРУФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Средство обезжиривающее"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Сетка шлифовальная ВДС №180,115х280мм 5шт/уп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Ручка телескопическая металлическая, 1,5-3 м// MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Ручка т телескопическая металлическая, 0,75-1,5 м// MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Ручка для мини валика 250 мм,D ручки -8 мм, никелированная двухкомпонентная /MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Ручка для мини валика 180 мм,D ручки -8 мм, никелированная двухкомпонентная /MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Ручка для мини валика 100 мм,D ручки -6 мм, никелированная /MATRIX"

    Кол-во: 13

    "Позиция 105"

    "Ручка для мини валика 50 мм и 70 мм,D ручки -6 мм, никелированная/ MATRIX"

    Кол-во: 13

    "Позиция 106"

    "Ручка для мини валика 110мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Ручка для валиков 250 мм, D ручки - 8 мм, / MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Ручка для валиков 180 мм, D ручки - 8 мм, / MATRIX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Ручка для валиков 100 мм, D ручки - 6 мм, / MATRIX"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Ручка для валиков 50 мм- 75 мм, D ручки - 6 мм,/ MATRIX"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Ручка для валика 240мм бюгель 8"

    Кол-во: 16

    "Позиция 112"

    "Ручка для валика 240мм бюгель 9"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "Шпатель малярный нерж. 60мм с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 48

    "Позиция 114"

    "Винты для ГВЛ 3,5Х35мм"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 115"

    "Саморез мебельный 3,5х19 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 116"

    "Ролик полиакрил. 240мм ТИГРворс 11мм"

    Кол-во: 128

    "Позиция 117"

    "Уровень строительный 600мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Саморез по дереву 4,2х75 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 119"

    "Саморез по дереву 3,8х65 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 120"

    "Саморез по дереву 3,5х51 мм"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 121"

    "Саморез по дереву 3,5х41 мм"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 122"

    "Саморез подереву 3,5х35 мм"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 123"

    "Саморез по дереву 3,5х25 мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 124"

    "Саморез по дереву 3,5х19 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 125"

    "Дюбель-гвоздь 6х60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 126"

    "Дюбель-гвоздь 6х40"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 127"

    "Гвозди 4,0х120"

    Кол-во: 15

    "Позиция 128"

    "Гвозди 3,0х70 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 129"

    "Гвозди 5,0х100 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Гвозди 2,0,х40 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Гвозди 1,8х32 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Анкерный болт 10х97 с 6-ти гр.гайкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Анкерный болт 10х150 с 6-ти гр.гайкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 134"

    "Шпатель для уд.ржавчины 70мм"

    Кол-во: 96

    "Позиция 135"

    "Шпатель фасадный 350мм нерж.с пластмассовой ручкой 1008-35 053222-350/1008-35"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Шпатель-скребок стальной, пластмассовая ручка /MATRIX"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Шпатель-скребок жесткий с бойком 75мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Шпатель-скребок с бойком 100мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Ручка для валика 100мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Лестница стремянка 7 ступеней, стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Ролик полиакрил. 180мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 142"

    "Лестница Алюмет 2х7,1,96/3,08м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Лента малярная 48мм х25м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 144"

    "Краскораспылитель для финишной окраски (кузовного ремон) Walcom GENESI S GEO в кейсе с ЗИПом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Краскораспылитель грунтовочный Walcom SLIM S HVLP в кейсе с ЗИПом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Краскораспылитель 162А, пневмат. с верхним бачком V= 2,0 л + сопла диаметром 1.2, 1.5 и 1.8 мм// MATRIX"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Кисть радиаторная 3", натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 270

    "Позиция 148"

    "Кисть радиаторная 2,5", натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 270

    "Позиция 149"

    "Кисть радиаторная 2"(50), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 424

    "Позиция 150"

    "Кисть радиаторная 1,5"(38), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 424

    "Позиция 151"

    "Кисть радиаторная 1"(25), натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIX"

    Кол-во: 320

    "Позиция 152"

    "Кисть радиаторная (38 мм) натур.щетина,"

    Кол-во: 64

    "Позиция 153"

    "Кисть радиаторная (50мм) натур.щетина,"

    Кол-во: 64

    "Позиция 154"

    "Кисть малярная радиаторная 1" (25мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 155"

    "Кисть малярная плоская 2/5" (63мм)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 156"

    "Кисть малярная плоская 1 ½" (38мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Кисть малярная плоская 20-25мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Кисть плоская "Евро" 3/4", натуральная щетина, деревянная ручка// MATRIXш"

    Кол-во: 220

    "Позиция 159"

    "Кисть плоская "Профи" 1", натуральная щетина, пластмассовая ручка// MATRIX"

    Кол-во: 280

    "Позиция 160"

    "Кисть плоская "Профи" 1,5", натуральная щетина, пластмассовая ручка// MATRIX"

    Кол-во: 400

    "Позиция 161"

    "Лестница, Pоссия 10 ступеней, Алюмет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Кисть плоская "Профи" 3", натуральная щетина, пластмассовая ручка// MATRIX"

    Кол-во: 180

    "Позиция 163"

    "Кисть плоская "Профи" 4", натуральная щетина, пластмассовая ручка// MATRIX"

    Кол-во: 180

    "Позиция 164"

    "Лестница Алюмет 3х10 (281/475/645см.14,3 кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Ролик полиамид 180мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Ролик-мини полиамид 55мм (по2шт в упаковке)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Олифа 5л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Ручка для валиков 180мм бюгель 8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "Уровень строительный 1000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Лестница Алюмет 3х3 (367/645/927см.23,8 кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Ролик-мини полиакрил для валика 110мм (по2шт в упаковке)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 172"

    "Полотно для ножовки по металлу 300мм двухстороннее 1589-02"

    Кол-во: 15

    "Позиция 173"

    "Полотно для электролобзика по дереву 110 мм KRAFTOOL 159522-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Отвес"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Набор свёрл по бетону 5-10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Набор свёрл пометаллу 2-10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Набор бит с магнитным адаптором. 18 предм. KRAFTOOL 26131-Н18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Мини-валик сменный СИНТЕКС, 150 мм, ворс 12 мм, D - 16 мм, D ручки - 6 мм, полиакрил// MATRIX"

    Кол-во: 180

    "Позиция 179"

    "Мини-валик сменный ВЕЛЮР, 150 мм, ворс 4 мм, D - 16 мм, D ручки - 6 мм, шерсть// MATRIX"

    Кол-во: 50

    "Позиция 180"

    "Мини-валик сменный 100 мм, ворс 12 мм D-16 мм, полиакрил/ MATRIX"

    Кол-во: 260

    "Позиция 181"

    "Мини-валик сменный 100 мм, ворс 15 мм полиакрил/ MATRIX"

    Кол-во: 364

    "Позиция 182"

    "Мини-валик сменный СИНТЕКС ,75 мм, ворс 15 мм, полиакрил/ МATRIX"

    Кол-во: 264

    "Позиция 183"

    "Мини-валик сменный СИНТЕКС ,70 мм, ворс 12 мм, D -16 мм полиакрил/ МATRIX"

    Кол-во: 160

    "Позиция 184"

    "Мини-валик сменный СИНТЕКС ,50 мм, ворс 12 мм, D -16 мм полиакрил/ МATRIX"

    Кол-во: 150

    "Позиция 185"

    "Лестница В-45 (140-218см./280-442см.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Лестница стремянка 5 ступеней, стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Лестница 5 ступени, Алюмет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Лестница стремянка 4 ступени, стальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Лестница 4 ступени, Алюмет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Лестница,Pоссия 7 ступеней, Алюмет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Уайт спирит Фасовка по 10л"

    Кол-во: 200

    Лот 2

    Плиты огнеупорные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705073944Дата и время окончания срока приема заявок Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705073944Дата и время вскрытия заявок Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073944Подведение итогов не позднее Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705073944Подведение итогов не позднее Плиты огнеупорныег. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плиты огнеупорные

    Начальная цена

    226 123,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТюменНИИгипрогаз
    Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз

    Адрес местонахождения

    625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2

    Классификатор ОКПД2

    23.64.10.110

    Смеси строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита огнеупорная 600*400*40 МКРГП-500 ТУ 14-8-440-83"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Плита огнеупорная 490*490*100 МКРГПО-650 ТУ1529-002-05802307-97"

    Кол-во: 54

    "Позиция 3"

    "Картон огнеупорный 1400*80*10 МКРЛ-450 ТУ 1593-003-05802307-98"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "СТЕКЛОВОЛ 18500*610*6 ОГН. КЕРАМ. СТО 05802307-1-012-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Плита огнеупорная 1200*1000*30 KAOWOOL R BOARDS СТО 05802307-1-016-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Плита огнеупорная 1200*1000*50 KAOWOOL R BOARDS СТО 05802307-1-016-2011"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить