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Номер извещения
31705071496
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002528/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-19-42
Факс
{}
Адрес электронной почты
N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
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Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071496Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071496Дата и время вскрытия заявок Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 17:0007.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071496Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.
Начальная цена
11 803 818,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
49.41.19.000
24.20.22.000
24.20.13.190
24.20.13.160
24.20.13.130
24.20.11.000
24.20.1
24.20.2
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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