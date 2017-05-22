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    Главная / Торги / Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071496Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705071496

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0002528/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 2528.zip

    Методика 17_2.2_0002528_ТГННовгород.DOC

    О подведении итогов ЗП 2528.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-19-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    N.Kravchenko@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Закупки и тендеры Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 09:00 GMT +322.05.2017 09:0022.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071496Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 10:0022.05.2017 10:0022.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071496Дата и время вскрытия заявок Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 17:0007.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071496Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071496Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 г.

    Начальная цена

    11 803 818,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    24.20.22.000

    Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    24.20.13.160

    Трубы стальные водогазопроводные

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    24.20.11.000

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    24.20.2

    Производство сварных труб

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба бесшовная 25х3 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Трубы бесшовные катанные 89х5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Трубы бесшовные катанные 57х6 мм ст.20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Трубы бесшовные 108х6 мм ст.20"

    Кол-во: 204

    "Позиция 5"

    "Трубы бесшовные катанные 60х8 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Трубы бесшовные катанные 57х8 ст.20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Трубы бесшовные 89х5 мм ст.20 изол НПк ТУ 1394-012-17213088-03"

    Кол-во: 473

    "Позиция 8"

    "Трубы бесшовные 108х5 мм ст.20"

    Кол-во: 47

    "Позиция 9"

    "Трубы бесшовные 108х8 мм ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Трубы бесшовные 57х4 мм ст.20"

    Кол-во: 231

    "Позиция 11"

    "Трубы бесшовные 57х5 мм ст.20"

    Кол-во: 21

    "Позиция 12"

    "Трубы бесшовные 57х6 мм ст. 20"

    Кол-во: 83

    "Позиция 13"

    "Трубы бесшовные 89х6 мм ст. 20"

    Кол-во: 109

    "Позиция 14"

    "Трубы бесшовные 108х8 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Трубы бесшовные 57х8 мм ст. 20"

    Кол-во: 36

    "Позиция 16"

    "Трубы бесшовные 60х8 мм ст. 20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Трубы бесшовные 89х4 мм ст. 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Трубы бесшовные 89х5 мм ст. 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Трубы бесшовные 57х5 мм ст.20 НПЭПк-3 ТУ 1390-034-04005951-2008"

    Кол-во: 31

    "Позиция 20"

    "Трубы бесшовные 89х5 мм ст.20"

    Кол-во: 158

    "Позиция 21"

    "Трубы бесшовные 108х8 ст.20 в изоляции ПЭПк-3 ТУ 1394-011-17213088-2011"

    Кол-во: 39

    "Позиция 22"

    "Трубы НК 73х5,5 мм гладкие с треугольной резьбой и муфтами"

    Кол-во: 110

    "Позиция 23"

    "Трубы НКТ 73х5,5 м с муфта"

    Кол-во: 140

    "Позиция 24"

    "Трубы нержав. 25х3,5 мм ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Трубы бесшовные 325х10 мм ст.20"

    Кол-во: 41

    "Позиция 26"

    "Трубы бесшовные 219х8 ст. 09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Трубы бесшовные 219х10 ст. 20"

    Кол-во: 26

    "Позиция 28"

    "Трубы бесшовные 426х11 ст. 20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Трубы бесшовные 426х14 мм ст. 20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Труба бесшовная 57х5 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 109

    "Позиция 31"

    "Трубы водогазопроводные оцинк. 20х2,8"

    Кол-во: 11

    "Позиция 32"

    "Трубы водогазопроводные 20х2,5"

    Кол-во: 216

    "Позиция 33"

    "Трубы водогазопроводные 15х2,8"

    Кол-во: 546

    "Позиция 34"

    "Трубы водогазопроводные 25х2,8"

    Кол-во: 201

    "Позиция 35"

    "Трубы водогазопроводные 32х3,2"

    Кол-во: 230

    "Позиция 36"

    "Трубы водогазопроводные 25х3,2"

    Кол-во: 247

    "Позиция 37"

    "Трубы водогазопроводные 65х3,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Трубы водогазопроводные 20х2,8"

    Кол-во: 237

    "Позиция 39"

    "Трубы водогазопроводные 20х3,2"

    Кол-во: 446

    "Позиция 40"

    "Трубы водогазопроводные 50х3,5"

    Кол-во: 607

    "Позиция 41"

    "Трубы водогазопроводные оцинк. 32х3,2"

    Кол-во: 111

    "Позиция 42"

    "Трубы водогазопроводные 32х2,8"

    Кол-во: 42

    "Позиция 43"

    "Трубы водогазопроводные 80х4"

    Кол-во: 236

    "Позиция 44"

    "Трубы водогазопроводные 100х4,5"

    Кол-во: 163

    "Позиция 45"

    "Трубы водогазопроводные 40х3,5"

    Кол-во: 225

    "Позиция 46"

    "Трубы водогазопроводные 40х4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Труба водогазопроводная 50х3,0"

    Кол-во: 130

    "Позиция 48"

    "Трубы 89х4 мм /180-ППУ-ОЦ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 49"

    "Трубы тянутые для котлов 22х3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Трубы бесшовные 14х3 ст. 20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Трубы бесшовные 22х3 ст. 20 (ПНТЗ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Трубы бесшовные 57х4 мм ст.20"

    Кол-во: 38

    "Позиция 53"

    "Трубы бесшовные 22х4 ст. 20 (ПНТЗ)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 54"

    "Трубы бесшовные 57х5 ст.20 в изоляции"

    Кол-во: 14

    "Позиция 55"

    "Труба 89х5-20 ТУ 14-3Р-1128-2007 в изол.ТУ 1390-034-04005951-2008 изм.1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 56"

    "Трубы бесшовные 325х10-К52 7,5МПа ЛТО-ТУ 1383-034-05757848-2008 ТУ 1394-015-05757848-11 KCU-40 KCV-0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Трубы бесшовные катанные 57х4,5 ст.20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Труба бесшовная 108х7 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Труба бесшовная 89х6 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "Трубы эл./св. 219х4"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Трубы эл./св. 159х6 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Трубы бесшовные т/ст 42х4,0 ст20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Трубы 57х3 мм /140-ППУ-ОЦ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Трубы бесшовные т/ст 14х2"

    Кол-во: 94

    "Позиция 65"

    "Трубы бесшовные т/ст 15х2,8 ст.20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 66"

    "Трубы бесшовные т/ст 14х2 ст.20"

    Кол-во: 185

    "Позиция 67"

    "Трубы бесшовные т/ст 10х2 ст.20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 68"

    "Трубы бесшовные т/ст 16х3 ст.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Трубы бесшовные т/ст 22х3 ст.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Трубы бесшовные т/ст 22х3 ст.20"

    Кол-во: 18

    "Позиция 71"

    "Трубы бесшовные т/ст 32х3 ст.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Трубы бесшовные т/ст 22х3,2 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Трубы бесшовные т/ст 22х3 ст.20"

    Кол-во: 41

    "Позиция 74"

    "Трубы эл./св. 108х3,5 мм ст.10"

    Кол-во: 152

    "Позиция 75"

    "Трубы эл./св. т/ст. 89х3 ст.10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Трубы эл./св. т/ст. 57х3 ст.10"

    Кол-во: 180

    "Позиция 77"

    "Трубы эл./св. т/ст. 108х4 ст.10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Трубы эл./св. т/ст. 89х3,5 ст.10"

    Кол-во: 58

    "Позиция 79"

    "Трубы эл./св. т/ст. 57х3,5 ст. 10"

    Кол-во: 118

    "Позиция 80"

    "Трубы эл./св. т/ст. 102х4 ст.10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 81"

    "Трубы эл./св. т/ст. 76х3,5 ст.10"

    Кол-во: 96

    "Позиция 82"

    "Трубы эл./св. т/ст. 60х3,5 ст.10"

    Кол-во: 54

    "Позиция 83"

    "Трубы эл./св. т/ст. 89х4 ст.10"

    Кол-во: 21

    "Позиция 84"

    "Трубы эл./св. проф. 100х100х5 мм (С235)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Трубы тянутые 22х3,5 5 ст.20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 86"

    "Трубы бесшовные 20х3 ст.20 катаная заготовка"

    Кол-во: 116

    "Позиция 87"

    "Трубы тянутые 14х3"

    Кол-во: 108

    "Позиция 88"

    "Транспортные расходы:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Трубы эл./св. 325х6 ст.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Трубы бесшовные 159х8 ст.20"

    Кол-во: 46

    "Позиция 91"

    "Трубы бесшовные 273х10 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Трубы бесшовные 325х12 мм ст.20"

    Кол-во: 9

    "Позиция 93"

    "Трубы бесшовные 219х8 ст.20"

    Кол-во: 58

    "Позиция 94"

    "Трубы бесшовные 159х6 мм ст.20"

    Кол-во: 126

    "Позиция 95"

    "Трубы бесшовные 159х5 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Трубы бесшовные 273х8 ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Трубы бесшовные 159х8 мм ст.20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 98"

    "Трубы бесшовные 159х5 мм ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Трубы бесшовные 219х8 мм ст.20"

    Кол-во: 37

    "Позиция 100"

    "Трубы бесшовные 159х6 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 18

    "Позиция 101"

    "Трубы бесшовные 273х6 мм ст.20"

    Кол-во: 17

    "Позиция 102"

    "Трубы бесшовные 325х9 мм ст.20 (ЧТПЗ)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 103"

    "Трубы бесшовные 325х12 мм ст.09Г2С (ЧТПЗ)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 104"

    "Трубы бесшовные 159х6 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 68

    "Позиция 105"

    "Трубы бесшовные 325х16 мм ст.20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Трубы бесшовные 426х10 мм ст.09Г2С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 107"

    "Трубы бесшовные 159х8 мм ст.20 НПЭПк-3 ТУ 1390-034-04005951-2008"

    Кол-во: 38

    "Позиция 108"

    "Трубы бесшовные 159х4,5 мм ст.20 НПЭПк ТУ 14-156-74-2008 класс 3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Трубы бесшовные 159х7 мм ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Трубы бесшовные 325х14 мм ст.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Трубы бесшовные 325х12 ст.09Г2С 5,4МПа кл.3 КСU-40 КСV-20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 112"

    "Трубы стальные бесшовные 57х5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 113"

    "Трубы эл./св. 273х6 ст.20"

    Кол-во: 9

    "Позиция 114"

    "Трубы эл./св. 159х6 К-34 ст.10сп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Трубы эл./св. 325х6 ст.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "Труба бесшовная 426х22 К42"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Труба бесшовная 426х26 К42"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "Трубы эл./св. 219х5 09Г2С"

    Кол-во: 16

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