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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» аэропорт Бованенково

    Поставка канцелярских товаров для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» аэропорт Бованенково

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских принадлежностейhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705071039

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027561/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» аэропорт Бованенково

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.04.2017 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 27561 СМСП.rar

    Изменения в извещении

    27561_Уведомление_о_внес._изменений_в извещ-1.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 355-92-62

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горовая Екатерина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705071039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских принадлежностейhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 15:0012.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705071039Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских принадлежностейhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2017 23:5923.05.2017 23:5923.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071039Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских принадлежностейhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201723.05.2017 23:5923.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705071039Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских принадлежностейhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    587 669,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маркер перманентный SCHNEIDER черный 1-3мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Маркер ПВФ флуоресцентный на воск основе, от-20 до+40С, оранжевый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Папка файл-вкладыш А4+ Attache Selection 120 мкм 50 шт/уп"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Папка скоросшиватель Комус Русская серия ОЛИМПИКА белая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 5"

    "Короб архивный с завязками 150мм"

    Кол-во: 180

    "Позиция 6"

    "Папка на резинке Комус гофрокартон, бирюзовый корешок"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Папка карман самокл. Attache корешок папки 50 мм, 191х35 мм, 10 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Разделитель листов разделительные полоски Комус, розовые, 100 шт./уп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Ручка шариковая PILOT BPRK-10M автомат синий 0.32мм Япония"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Стержень шарик.98мм PILOT RFJS-GP-F для BPGP-10R-F синий 0, 32мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 11"

    "Ежедневник недат, бордо, А5, 145х205мм, 136л, Ideal"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Лотки STRONG наб. из 3х лотков гориз. на металл. стержнях 6см черн"

    Кол-во: 65

    "Позиция 13"

    "Папка на 2-х кольцах BANTEX 35мм 1303-01 А5 синяя горизон. Россия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Часы Scarlett SC-801, противоскользящее покрытие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Бумага для ОфТех BALLET CLASSIC (А4, 80г, 153%CIE) УРАЛ пачка 500л."

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Клей МОМЕНТ-1 универсал 30мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Линейка School, набор д/черчения №3 , НГ4-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Карандаши цветные 12цв 6-гран Koh-I-Noor 3592"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Линейка 20см прозр. флюор., ОФИЦЕРСКАЯ ТТ-01 СТАММ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Готовальня 7 предметов Attache S03007H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ручка шариковая на липучке для стены и стола Attache белая, син.ст."

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Доска пробковая 60х90 алюмин. рама CA031170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Стержень микрографический 0, 5 ICO 12 грифелей"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Карандаш механический Pentel Click-Twist-Erase PD275T-A 0, 5 черный Яп"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Календарь настол, шалашик, 2017, Родные просторы, 14 лист, разрезная сетка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Календарь настен, 2017, Офис, 3 спир, офс, 310х690, 572508"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Набор настольный деревянный+акрил 8 предм. LG/RS8AC-1A красное дерево"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Маркер выделитель текста КОМУС HY2396 набор 4цв. 1-4мм."

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Набор скрепок 8 отд. (скрепки, зажимы, банк.резинка, кнопки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Папка на 2-х О-кольцах Attache ПАНОРАМА 35мм Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Набор канцелярский Attache Selection пазл наполн.-силовые кнопки цветные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Дырокол 6356 до 16л., пластик, с лин., прорезин. ручка, бело-синий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Зажим для бумаг 32мм 12шт./уп. Комус, в картонной коробке"

    Кол-во: 120

    "Позиция 34"

    "Набор для сшивания документов (3 предмета), белая нить"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Станок переплетный Станок переплетный автоматический , EXPRESS-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Папка уголок, 3 отделения, 150 мкм, прозр. синий"

    Кол-во: 150

    "Позиция 37"

    "Папка с завязками 440г/м2 мелов. 150шт./кор.Урал"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Папка уголок E-310 180мкр жест.пластик А4 бесцв.прозр. Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 39"

    "Папка портфель пласт на 4 отд А4+ 390*320, усилен. ручка, черн."

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Папка конверт с кнопкой КНК 180 зеленый прз. Россия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Планшет Attache A4 черный с верх. створкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Блок-кубик КОМУС на склейке 9х9х9 белый блок"

    Кол-во: 80

    "Позиция 43"

    "Ручка шариковая Attache Style 0, 5мм прорезин.корп.синий ст."

    Кол-во: 300

    "Позиция 44"

    "Ручка шариковая SCHNEIDER SLIDER синий 0.5мм Германия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Корректирующая жидкость на быстросохн.основе 25г KORES Soft Tip FLUID порол"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Клей-карандаш 40г KORES '12403"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Клей ПВА 85г КОМУС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Клейкая лента Канцелярская Комус 19x33 невидимая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 49"

    "Клейкая лента Упак.3М SCOTCH 3120В/4866F/S5066F6 50мм х 66м бесшум, прозр."

    Кол-во: 150

    "Позиция 50"

    "Краска штемпельная KORES красные '71324"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Клейкая лента двусторонняя Комус 38мм х 25м, полипропилен"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Корректирующий карандаш 8мл ATTACHE '84034"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Корректирующая лента ATTACHE 13м '777"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Набор настольный Attache Selection синий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Разбавитель 20мл KORES для штриха на быстросохн.осн. '61118"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Степлер MAPED 352211 (№10 до 15 листов, цвет ассорти)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Степлер MAPED ERGOLOGIC 352513 (N24/6, N26/6) до 25 листов, серебр/би"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Степлер Комус Secundo (№24/6) 8224 черный до 20л."

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Нож промышленный Attache Selection 9 мм с антискольз. вставками и точилкой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 60"

    "Нож канцелярский 18мм Attache с фиксатором, полибег, цв.в ассорт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Ножницы 160мм с пласт.эллиптич. ручками КОМУС"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Дырокол SAX 506 до 40л., металл, с лин., синий, Австрия-Венгрия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Блокнот на спирали А4 60л. БИЗНЕС ATTACHE 14с160 клет.20шт/уп"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "Карандаш чернографитный EVOLUTION ЭКО с ластиком пласт., Франция"

    Кол-во: 200

    "Позиция 65"

    "Ластик STABILO supreme 1196 пластиковый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Точилка Attache Кубик с контейнером '042451403 цвет ассорти"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Маркер пеинт (лак) EDDING E-791/49 белый 1-2мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Папка с арочн.мех. ATTACHE Colored 12741/20456 50мм черная Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 69"

    "Папка адресная nebpaska На Подпись ПП-17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Папка адресная На подпись 2032И-203, ПВХ, бордовая, Россия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Папка с арочн.мех. ATTACHE Colored 12734/20451 75мм черная Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 72"

    "Шило канцелярское с ушком"

    Кол-во: 5

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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