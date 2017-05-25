www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705070683
Уникальный номер закупки
17/2.1/0002022/ТюменНИИГГ
Наименование закупки
Литобиогеохимические исследования керна
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Почтовый адрес
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Контактный телефон
+7 3452 28-62-58
Факс
+7 3452 28-61-06
Адрес электронной почты
ElfimovaOB@tngg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Елфимова Ольга Борисовна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Литобиогеохимические исследования керна
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 08:00 GMT +325.05.2017 08:0025.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705070683Дата и время окончания срока приема заявок Литобиогеохимические исследования кернаг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 08:0025.05.2017 08:0025.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705070683Дата и время вскрытия заявок Литобиогеохимические исследования кернаг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705070683Подведение итогов не позднее Литобиогеохимические исследования кернаг. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Литобиогеохимические исследования керна
Начальная цена
7 520 092,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТюменНИИгипрогаз
Все закупки и тендеры ТюменНИИгипрогаз
Адрес местонахождения
625019, Российская Федерация, 72, Тюмень, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2
71.12.31
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.